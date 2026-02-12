Samuel García solicita apoyo a Claudia Sheinbaum, y demás partidos, para Presupuesto 2026

El 11 de febrero se reportó que Samuel García, gobernador del estado de Nuevo León, pidió apoyo federal, y las alcaldías de Monterrey, para desbloquear el presupuesto del 2026. La solicitud ocurre en el mismo marco que las votaciones del Congreso de Nuevo León sobre el Presupuesto 2026 para el estado. En su comunicado, Samuel García esclareció que pidió el apoyo, a la presidenta Sheinbaum y a los presidentes municipales, para hacer un dictamen que beneficie al estado. TE PUEDE INTERESAR: Quiere ser presidente: Samuel García se proyecta a 2030 en NY mientras presume energía e inversión ‘Ya con la presidenta (Claudia Sheinbaum), el fin de semana, le pedí apoyo con Morena y parece que se está aterrizando también esa señal. Entonces, yo le voy a decir a todo Nuevo León que estamos haciendo todo para que haya Presupuesto, para que Nuevo León salga adelante’ informó el gobernador de Nuevo León.

Medios han estimado que los dictámenes presupuestales para el 2026 estarán destinados para solventar proyectos a favor de la Copa Mundial de la FIFA, la cual será celebrada en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. ‘Viene el Mundial, ocupamos mucho dinero para terminar todas las obras; estamos a cuatro meses. Entonces, ahorita hice un llamado a los diputados y a los alcaldes para que cerremos filas’ aseveró Samuel García. En el comunicado, con tal de mostrar presunta flexibilidad en la estructuración del dictamen, Samuel García ofreció la opción, a los diputados, de revocar proyectos que puedan interferir en la aprobación del Paquete Fiscal. ‘Estamos trabajando con el tesorero, Ulises (Carlin de la Fuente), con el secretario de Gobierno, Miguel (Ángel Flores Serna), para que salga un Presupuesto a la altura de Nuevo León. Yo les he dicho que hay que quitar obstáculos y buscar el ‘cómo sí’ agregó el gobernador de Nuevo León. El mismo gobernador aseguró que pidió apoyo a todos los partidos políticos, con tal de conseguir la aprobación del Presupuesto 2026. El informe fue dado mientras Samuel García oficiaba la reapertura de casetas gratuitas en dirección al Aeropuerto Internacional de Monterrey. Aseguró que la Copa de Mundo deberá ser un ‘motivador’ para entablar acuerdos entre todos los funcionarios de Nuevo León. Las solicitudes de García Sepúlveda coinciden con el punto medular de la confrontación entre partidos por el Presupuesto 2026. Dicha problemática refleja la autorización de deuda para el Estado. El bloqueo ha permanecido, presuntamente, por legisladores del PRI, PAN y hasta Morena.