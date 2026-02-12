Ventas de petróleo venezolano superan los mil millones de dólares; cifra podría quintuplicarse

/ 12 febrero 2026
    Ventas de petróleo venezolano superan los mil millones de dólares; cifra podría quintuplicarse
    El secretario de energía elogió en una entrevista la “espectacular” colaboración de Caracas en su acuerdo con Washington para comercializar crudo. ESPECIAL.

Aseguran que se esperan otros cinco mil millones en las ventas del crudo en los próximos meses

WASHINGTON.- Las ventas de petróleo venezolano ya superan los mil millones de dólares, informó el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

“Llevamos cinco semanas tratando con Delcy (Rodríguez). Ha sido una cooperación increíble”, dijo Wright.

Fue el pasado miércoles que Wright se reunió con la presidenta encargada venezolana para impulsar un “histórico” pacto energético tras el ataque militar estadounidense que resultó en la captura del ahora depuesto mandatario Nicolás Maduro.

Lo anterior trasciende dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro de EU relajara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano operen en la nación suramericana.

Por otro lado, en relación a Delcy Rodríguez Wright insistió en que de momento, la relación marcha muy bien.

“Ella ha proporcionado información. Todo lo que sabemos hasta ahora ha resultado ser cierto. Ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos del país en las primeras semanas. Así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo espectacular”, dijo.

Sin embargo, afirmó que “los venezolanos están al mando en Venezuela, pero EU tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela: la mayor fuente de ingresos que financia al Gobierno de Venezuela ahora está controlada por EU”, afirmó.

“Si impulsan un cambio positivo que beneficia a los estadounidenses y mejora las oportunidades de vida de los venezolanos, ese dinero fluirá. Si se desvían de ese camino, tenemos una enorme influencia”, agregó.

Fue poco después de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump pidió “acceso total” a los recursos petroleros venezolanos, mientras que Wright aseguró que Washington controlará la venta del crudo del país suramericano por un tiempo “indefinido”.

En enero de 2026 se registraron cambios políticos y económicos que derivaron en una nueva etapa de cooperación energética entre ambos países. Funcionarios estadounidenses visitaron Caracas y se promovieron reformas para atraer inversión extranjera al sector petrolero.

Además el Parlamento venezolano aprobó cambios legales que permiten mayor participación de inversión extranjera en la industria petrolera. Estas reformas coinciden con la relajación de restricciones por parte de EU para que sus empresas operen en el país.

Asimismo se busca impulsar la producción, modernizar infraestructura y atraer capital internacional, lo que podría aumentar los ingresos petroleros en los próximos meses.

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

