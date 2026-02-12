Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 12 febrero 2026
    Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
    Los cantantes se reportan a salvo tras el ataque que habrían sufrido en la carretera. Archivo

En su camino de Zacatecas a la Ciudad de México, comitiva es atacada por grupo armado; los cantantes se reportan ilesos

GUADALAJARA, JAL.- El convoy en el que viajaban los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar fue atacado mientras circulaba de Zacatecas a la Ciudad de México, de acuerdo con versiones extraoficiales.

Según la información recabada, iba una unidad de avanzada de la Policía Estatal y, en la retaguarda, una escolta con elementos militares. Los artistas irían en una camioneta al centro del convoy.

TE PUEDE INTERESAR: Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music

Presuntamente la caravana empezó a ser seguida por drones y posteriormente le cerraron el paso al equipo de avanzada, lo que originó un enfrentamiento.

Fuentes cercanas a la familia Aguilar aseguraron que Ángela y Nodal no estuvieron cerca de los disparos. Los únicos atacados habrían sido los escoltas que iban al frente. Las mismas fuentes confirmaron que ambos artistas se encuentran tranquilos y a salvo en la Ciudad de México.

Rodrigo Reyes Muguerza, Secretario General de Gobierno en Zacatecas, aseguró en redes sociales que un enfrentamiento se registró en el Municipio de Villanueva, a la altura de Tayahua.

Hasta el momento (...) no se registran bajas de ningún elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas o de ninguna otra corporación”, aseguró el funcionario.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué o qué? Confiesa Christian Nodal que le ‘da ansiedad la vida’

Asimismo, dijo que el Ejército, Fiscalía y Guardia Nacional acudieron al punto para dar con los responsables. Afirmó que se logró la detención de unas personas involucradas en la agresión, pero no dio detalles de la cantidad de capturados.

Tampoco hizo alguna referencia a que serían escoltas de Nodal y Ángela Aguilar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Música
Violencia

Localizaciones


Zacatecas

Personajes


Ángela Aguilar
Christian Nodal

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Mientras México se prepara para recibir la Copa del Mundo 2026, el resurgimiento del sarampión pone en duda la seguridad sanitaria de millones de aficionados y el estatus de eliminación de la enfermedad en el país.

México podría estar a punto de perder su estatus de país libre de sarampión
De acuerdo con autoridades estadounidenses, los drones son utilizados de manera recurrente para dos objetivos inmediatos en la franja fronteriza.

Drones del narco van de vigilar a la Patrulla Fronteriza a cruzar fentanilo y lanzar explosivos
Samuel García solicita apoyo a Claudia Sheinbaum, y demás partidos, para Presupuesto 2026

Samuel García solicita apoyo a Claudia Sheinbaum, y demás partidos, para Presupuesto 2026
Los veterinarios subrayaron la importancia de la limpieza, la fumigación y el uso de mosquicidas como medida preventiva.

Detectan gusano barrenador en perros y piden reforzar higiene y fumigación en Acapulco
El exministro surcoreano de Interior y Seguridad, Lee Sang-min, en el centro, llegan a la Corte Constitucional en Seúl, Corea del Sur.

Siete años de cárcel, a exministro del Interior de Corea del Sur por colaborar en ley marcial
“Epstein creó una narrativa manipuladora sobre su caso, en la que Noam, de buena fe, creyó”, declaró Valeria Chomsky.

Esposa de Noam Chomsky reconoce ‘graves errores de juicio’ por vínculos con Jeffrey Epstein
El secretario de energía elogió en una entrevista la “espectacular” colaboración de Caracas en su acuerdo con Washington para comercializar crudo.

Ventas de petróleo venezolano superan los mil millones de dólares; cifra podría quintuplicarse
El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía. Se reportó que los dos marinos se encuentran estables de Salud.

Dos buques de la Marina de EU chocan en el Caribe; hay dos militares heridos