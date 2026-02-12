Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar

GUADALAJARA, JAL.- El convoy en el que viajaban los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar fue atacado mientras circulaba de Zacatecas a la Ciudad de México, de acuerdo con versiones extraoficiales.

Según la información recabada, iba una unidad de avanzada de la Policía Estatal y, en la retaguarda, una escolta con elementos militares. Los artistas irían en una camioneta al centro del convoy.

TE PUEDE INTERESAR: Christian Nodal queda libre de proceso: jueza descarta acusación de Universal Music

Presuntamente la caravana empezó a ser seguida por drones y posteriormente le cerraron el paso al equipo de avanzada, lo que originó un enfrentamiento.

Fuentes cercanas a la familia Aguilar aseguraron que Ángela y Nodal no estuvieron cerca de los disparos. Los únicos atacados habrían sido los escoltas que iban al frente. Las mismas fuentes confirmaron que ambos artistas se encuentran tranquilos y a salvo en la Ciudad de México.