Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
En su camino de Zacatecas a la Ciudad de México, comitiva es atacada por grupo armado; los cantantes se reportan ilesos
GUADALAJARA, JAL.- El convoy en el que viajaban los cantantes Christian Nodal y Ángela Aguilar fue atacado mientras circulaba de Zacatecas a la Ciudad de México, de acuerdo con versiones extraoficiales.
Según la información recabada, iba una unidad de avanzada de la Policía Estatal y, en la retaguarda, una escolta con elementos militares. Los artistas irían en una camioneta al centro del convoy.
Presuntamente la caravana empezó a ser seguida por drones y posteriormente le cerraron el paso al equipo de avanzada, lo que originó un enfrentamiento.
Fuentes cercanas a la familia Aguilar aseguraron que Ángela y Nodal no estuvieron cerca de los disparos. Los únicos atacados habrían sido los escoltas que iban al frente. Las mismas fuentes confirmaron que ambos artistas se encuentran tranquilos y a salvo en la Ciudad de México.
🚨 Ataque contra convoy de Christian Nodal y Angela Aguilar en el traslado de Zacatecas a la Ciudad de México pic.twitter.com/59bH0kZmVd— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 13, 2026
Rodrigo Reyes Muguerza, Secretario General de Gobierno en Zacatecas, aseguró en redes sociales que un enfrentamiento se registró en el Municipio de Villanueva, a la altura de Tayahua.
“Hasta el momento (...) no se registran bajas de ningún elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas o de ninguna otra corporación”, aseguró el funcionario.
Asimismo, dijo que el Ejército, Fiscalía y Guardia Nacional acudieron al punto para dar con los responsables. Afirmó que se logró la detención de unas personas involucradas en la agresión, pero no dio detalles de la cantidad de capturados.
Tampoco hizo alguna referencia a que serían escoltas de Nodal y Ángela Aguilar.