A sus 123 años, Carlos Lindao aún trabaja y busca validar su edad para convertirse en el hombre más longevo del mundo

Lejos de la fragilidad que suele asociarse a edades extremas, Lindao conserva movilidad independiente y lucidez. Medios locales lo describen como un hombre delgado, de rutina activa y carácter sereno, que aún se desplaza por el estero en canoa.

Carlos Alberto Lindao Vera vive en Puerto El Morro , una parroquia rural costera de Guayaquil, donde ha pasado prácticamente toda su vida. Según su cédula de identidad ecuatoriana, nació el 17 de octubre de 1902, dato que sustenta la versión pública de que ha alcanzado los 123 años, una edad que desafía los registros habituales de longevidad humana.

Su principal actividad sigue siendo la producción artesanal de carbón, un oficio tradicional del manglar que exige esfuerzo físico constante. Él mismo atribuye su longevidad a una vida de trabajo continuo y a una alimentación sencilla, que define como natural y libre de productos químicos.

TE PUEDE INTERESAR: Familia de María Victoria revela su verdadera edad... ¡Tiene 102 años!

RECONOCIMIENTO OFICIAL Y ATENCIÓN PÚBLICA

La historia de Lindao captó atención nacional y derivó en un homenaje oficial del Concejo Municipal de Guayaquil, realizado el 11 de diciembre de 2025. Durante la sesión solemne, fue reconocido como símbolo de trabajo, dignidad humana y arraigo comunitario.

El reconocimiento destacó su vínculo permanente con Puerto El Morro y su ejemplo de constancia a lo largo de más de un siglo de vida. Para autoridades locales, su caso representa la fortaleza de las comunidades rurales y la vigencia de oficios tradicionales.

Tras el homenaje, diversos medios ecuatorianos amplificaron su historia, proyectándola incluso a nivel internacional y abriendo el debate sobre la posibilidad de que su edad sea validada como un récord mundial.

EL DESAFÍO DE VALIDAR LA LONGEVIDAD EXTREMA

La pregunta central es si Carlos Lindao puede ser reconocido oficialmente como el hombre más longevo del mundo. Hasta ahora, no existe validación por parte de Guinness World Records ni de organizaciones especializadas en longevidad extrema.

Estos procesos requieren una cadena documental rigurosa, que incluye registros de nacimiento, documentos históricos de identidad, coincidencia en censos antiguos y revisión por expertos independientes. Sin esa verificación, la cifra permanece como una referencia nacional, no como récord global.

Actualmente, los registros internacionales reconocen edades significativamente menores. De confirmarse la documentación de Lindao bajo esos estándares, superaría ampliamente las marcas vigentes, aunque el proceso formal aún no ha iniciado o no ha sido aprobado públicamente.

TE PUEDE INTERESAR: A sus 102 años, María Victoria le canta a la Virgen de Guadalupe (video)

DATOS CURIOSOS

· Vive en una zona de manglar y esteros desde hace más de un siglo

· Aún trabaja en un oficio artesanal casi desaparecido

· Su edad supera por décadas los récords masculinos vigentes

· Mantiene un último deseo familiar pendiente, contactar a su hijo.