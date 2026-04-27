Acta de nacimiento cambia en México: este nuevo requisito será obligatorio para tramitarla en 2026

Este ajuste forma parte de la estrategia de digitalización de trámites públicos en el país, con el objetivo de agilizar procesos administrativos y reforzar la seguridad en la validación de identidad.

De acuerdo con la actualización del Gobierno de México, quienes deseen realizar el trámite en línea deberán contar no solo con su CURP, sino también con acceso a Llave MX, una herramienta digital que ahora se ha convertido en un paso indispensable dentro del proceso.

El trámite para obtener el acta de nacimiento en México cambió y ahora millones de ciudadanos deberán cumplir con un nuevo requisito obligatorio para poder descargar este documento oficial.

¿Cuál es el nuevo requisito para tramitar el acta de nacimiento?

Para obtener este documento, los usuarios deben ingresar al portal oficial www.miregistrocivil.gob.mx, donde deberán iniciar sesión con su cuenta de Llave MX.

Sin este acceso, el sistema podría impedir continuar con el trámite, por lo que se recomienda verificar previamente que la cuenta esté activa y actualizada.

¿Por qué es importante el acta de nacimiento?

El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes en México porque acredita datos esenciales como:

- Nombre completo

- Nacionalidad

- Lugar de nacimiento

- Datos de filiación

Además, es necesaria para realizar trámites como:

- Inscripción escolar

- Servicios de salud

- Trámite de pasaporte

- Credencial para votar

- Procedimientos legales y administrativos

Cómo tramitar el acta de nacimiento en línea

El procedimiento actualizado se realiza en pocos pasos:

1. Primero, debes ingresar al portal oficial del Registro Civil. Después será necesario iniciar sesión con Llave MX.

2. Posteriormente deberás capturar tu CURP, validar tus datos personales y seleccionar la opción para descargar el documento.

3. Finalmente, tendrás que realizar el pago correspondiente según tu estado y descargar el archivo en formato PDF para imprimirlo en hoja blanca tamaño carta.

Costos del acta de nacimiento por estado en México

El precio varía dependiendo de cada entidad federativa. Algunos de los costos más destacados son:

- Baja California: 243 pesos

- Yucatán: 229 pesos

- Baja California Sur: 224 pesos

- Veracruz: 199 pesos

- Coahuila: 194 pesos

- Ciudad de México: 94 pesos

- Jalisco: 95 pesos

- Nuevo León: 68 pesos

- Quintana Roo: 57 pesos

El resto de las entidades también manejan tarifas específicas establecidas por cada gobierno estatal.