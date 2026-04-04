¿Adiós a los maestros?... primera escuela sin docentes abre en Chicago impulsada por inteligencia artificial

La idea de una escuela sin maestros ya no es solo parte de la ciencia ficción. En Chicago, el modelo educativo basado en inteligencia artificial da un paso concreto con la llegada de Alpha School, una institución privada que abrirá en otoño y que propone un sistema de aprendizaje sin docentes tradicionales.

El proyecto, ubicado en el Loop, inicia con una capacidad cercana a 100 estudiantes y una matrícula anual de 55 mil dólares, colocándose entre las opciones educativas más exclusivas del país. La propuesta retoma el modelo creado en Austin, Texas, en 2014 por la empresaria MacKenzie Price.

Desde entonces, la red ha crecido hasta sumar casi 24 campus en Estados Unidos. Su enfoque busca transformar la experiencia educativa mediante plataformas digitales que adaptan el aprendizaje al ritmo de cada estudiante.

UN MODELO EDUCATIVO SIN DOCENTES

La base del sistema es sencilla en teoría, pero ambiciosa en la práctica. Los estudiantes dedican dos horas diarias a instrucción personalizada mediante software educativo desarrollado en colaboración con plataformas como Khan Academy y Membean.

El resto del día se completa con talleres prácticos en áreas como robótica, habilidades sociales o actividad física. En lugar de maestros tradicionales, el modelo introduce a los llamados “guides”, encargados de supervisar, acompañar y motivar a los alumnos sin contar con acreditación docente formal.

Price explicó que el objetivo es atacar problemas históricos del sistema educativo como el aburrimiento en el aula y la falta de personalización. Según su visión, la tecnología permite liberar el potencial de cada estudiante. Como afirmó: “No estamos reemplazando docentes. El rol simplemente está cambiando”.

· Dos horas diarias de aprendizaje con IA· Talleres prácticos supervisados por guías· Enfoque en ritmo individual de cada estudiante

RESULTADOS Y CRÍTICAS AL MODELO

Desde Alpha School aseguran que sus alumnos alcanzan niveles destacados en evaluaciones nacionales. De acuerdo con sus datos, los estudiantes logran el percentil 99 en pruebas MAP Growth, utilizadas ampliamente en Estados Unidos para medir rendimiento académico.

Sin embargo, el modelo también ha generado dudas en el ámbito académico. Especialistas advierten que la educación no se limita a la adquisición de conocimientos, sino que implica interacción humana, formación ética y desarrollo social.

Victor Lee, profesor en Stanford, resumió esta preocupación al señalar: “Hay muchísimo que los maestros hacen más allá de lo que puede lograr el software más avanzado”. A esto se suma la falta de estudios independientes que validen los resultados presentados por la institución.

Aun así, algunos testimonios respaldan el enfoque. Padres de familia destacan avances acelerados en sus hijos, como el caso de una estudiante que, según su madre, “avanzó dos grados en lectura y matemáticas” en un solo semestre.

ACCESO, COSTOS Y DEBATE NACIONAL

El costo de la matrícula ha sido uno de los puntos más polémicos. Con una cuota anual de 55 mil dólares, el acceso queda limitado a familias con alto poder adquisitivo, lo que abre un debate sobre equidad en educación.

La propia institución reconoce este reto y asegura que más del 40% de sus alumnos en Texas reciben algún tipo de apoyo financiero. Aun así, el modelo sigue siendo percibido como elitista por distintos sectores.

El debate también se inserta en una discusión más amplia en Estados Unidos sobre los vouchers educativos y el papel del sector privado en la enseñanza. Mientras algunos defienden la ampliación de opciones, otros advierten sobre el riesgo de debilitar la educación pública.

En este contexto, el crecimiento de Alpha School refleja una tendencia en expansión. Con nuevos campus en camino, la educación impulsada por inteligencia artificial se posiciona como uno de los temas centrales en la conversación sobre el futuro del aprendizaje y el papel de los docentes.