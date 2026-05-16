Saraperos blanquea a Toros y empata la serie en Tijuana

Los Saraperos de Saltillo encontraron respuesta desde la loma y con el madero para igualar la serie en la frontera. Con una sólida apertura de Wilmer Font y un ataque oportuno encabezado por Thairo Estrada y Oscar Campos, la novena del sarape venció 3-0 a los Toros de Tijuana en el segundo juego disputado en el Estadio Toros Mobil Park. Después de caer en el primer encuentro de la serie, Saltillo mostró una cara distinta, apoyado en un trabajo monticular que silenció a una de las ofensivas más peligrosas de la Liga Mexicana de Beisbol. Wilmer Font abrió el duelo y trabajó seis entradas en blanco, limitando el daño de los fronterizos con control y dominio en momentos clave.

La ofensiva saltillense tomó ventaja desde el primer inning. Thairo Estrada castigó un lanzamiento y conectó su cuarto cuadrangular de la temporada por el jardín izquierdo para colocar el 1-0 apenas en el arranque del encuentro.

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A partir de ahí, el juego se convirtió en un duelo de pitcheo. Font retiró entradas importantes y contó además con respaldo defensivo, incluyendo una atrapada de Oscar Campos para retirar en intento de robo a Hernán Pérez en la cuarta entrada. Los Toros intentaron reaccionar con corredores en base en distintos episodios, pero Saltillo respondió con outs oportunos. Justin Turner, Wilmer Flores y Junior Lake fueron contenidos por el pitcheo visitante, mientras que el relevo de Saraperos mantuvo el cero en los innings finales. La diferencia se amplió hasta la séptima entrada. Chris Carter abrió el ataque con sencillo y Armando Álvarez llegó a base en jugada de selección. Posteriormente, Fernando Villegas conectó imparable y Oscar Campos produjo dos carreras con sencillo al jardín central para mover la pizarra 3-0. En la recta final, Wilmer Font entregó la responsabilidad al bullpen y los relevistas respondieron. Luis Frías trabajó la octava entrada sin permitir carrera y Jesús Cruz cerró el encuentro en la novena para asegurar el triunfo y preservar la blanqueada.

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Con este resultado, Saraperos rompió la racha ofensiva de Tijuana y emparejó la serie, mostrando una mejora importante en el pitcheo colectivo y aprovechando mejor sus oportunidades al bat. Ahora buscarán quedarse con la serie en el juego definitivo ante unos Toros que no encontraron respuesta ofensiva durante toda la noche.

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