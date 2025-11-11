Aguanieve llega a México... nuevo Frente Frío y Masa de Aire Ártico azotarán a estos estados

Para este martes, la masa de aire ártico asociada al frente frío 13 , mantendrá ambiente frío a muy frío en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana y ambiente gélido con heladas al amanecer sobre zonas serranas de Durango y Chihuahua; además continuará evento de “Norte” y oleaje elevado con rachas de viento de 90 a 110 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y con rachas de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Un nuevo frente frío se aproxima al Territorio Mexicano y con el la posibilidad de caída de aguanieve en varios estados, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua).

En el transcurso del miércoles, la masa de aire ártico modificará sus características térmicas, permitiendo un ascenso gradual de las temperaturas sobre gran parte del país; sin embargo, se mantendrá el viento de componente norte con rachas de 70 a 80 k m/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por otro lado, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico ocasionará lluvias aisladas en zonas de Michoacán, y con posibles descargas eléctricas en Guerrero (sur y costa). Para el occidente del país, predominará el cielo despejado a parcialmente nublado y sin lluvia en la región.

Asimismo, continuará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte); puntuales fuertes en Veracruz (región Las Montañas) y Tabasco; chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Capital) y Campeche; y lluvias aisladas en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), así como en zonas de Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Así mismo, durante la tarde del viernes y la madrugada del sábado, hay probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, BC y el norte de Sonora.

La aproximación e ingreso de un nuevo frente frío al noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y una circulación ciclónica en altura , generarán vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras, marcado descenso de las temperaturas, además de probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el noroeste de México.

Se prevé una disminución en la probabilidad de lluvia sobre el sureste mexicano. En el resto de la República Mexicana, se mantendrá la escasa probabilidad de lluvia.

Un canal de baja presión frente a las costas de Quintana Roo ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Yucatán, con puntuales intensas en Quintana Roo (sur).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 6 y máxima de 21 grados, con cielo despejado, el miércoles tendremos una máxima de 23 y una mínima de 8 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 24 y mínima de 7.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas altas de Baja California, Coahuila (sureste), Nuevo León (suroeste), Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Sonora, Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos (noroeste), Ciudad de México y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste) y Coahuila.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, BC y norte de Sonora.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Las Montañas) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (región Capital) y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán (noreste y costa), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán), Guerrero (sur y costa), Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Evento de “Norte” de 60 a 70 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 65 km/h: Tamaulipas (oeste).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas (este), San Luis Potosí, Nayarit (sur), Jalisco (noroeste), Michoacán (sur), Guanajuato (centro), Querétaro, Hidalgo, Puebla (sur), Tlaxcala (este) y Guerrero.

Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.