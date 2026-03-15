Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar

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Israel García
por Israel García

Paul Thomas Anderson, ‘Golden’ de K-Pop Demon Hunters y Michael B. Jordan también resultaron ganadores en sus categorías.

Show
/ 15 marzo 2026
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La moneda que estaba en el aire finalmente cayó y convirtió a ‘Una Batalla Tras Otra’ en la ganadora del Oscar a Mejor Película en la edición 98 de los Academy Awards. Así, en la recta final de la ceremonia, la cinta se coronó con algunas de las preseas más importantes de la noche, luego de que Paul Thomas Anderson también obtuviera el premio a Mejor Dirección y tener en total 6 premios de los que disputaba.

La coproductora Sara Murphy subió al escenario para recibir la estatuilla de manos de Nicole Kidman y Ewan McGregor.

“Gracias. Recibir este premio es más de lo que esperaba. A mi familia, a mis padres y a mis hermanos, los amo”, expresó la productora, mientras Anderson permanecía a su lado, incrédulo y visiblemente feliz por el triunfo.

MÁS GANADORES

La categoría de Mejor Actriz fue para Jessie Buckley por su interpretación en Hammet, con lo que completó una destacada temporada de premios.

“Muchas gracias. Esto es algo muy importante, y agradezco a las increíbles mujeres con las que comparto esta categoría. Estoy inspirada por su arte y quiero trabajar con todas ustedes”, dijo la actriz británica al recibir el reconocimiento.

El premio de Mejor director quedó en manos de Paul Thomas Anderson por ‘Una batalla tras otra’.

“Muchas gracias me hicieron trabajar muy duro, lo valoro muchísimo comparto esto con una amigo mío. Quiero agradecer a la academia por encontrar este trabajo merecedor de este honor tan altísimo, no podría pedir un mejor grupo es un honor siempre habrá. Estoy aquí por la fe y el tiempo de las personas, nos necesitamos mutuamente y me encanta”, dijo.

El doble personaje de ‘Pecadores’ otorgó a Michael B. Jordan la estatuilla por Mejor Actor.

https://vanguardia.com.mx/show/polemica-en-los-oscar-recuerdan-a-timothee-chalamet-sus-criticas-al-ballet-y-la-opera-DE19593624

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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