Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar

La moneda que estaba en el aire finalmente cayó y convirtió a ‘Una Batalla Tras Otra’ en la ganadora del Oscar a Mejor Película en la edición 98 de los Academy Awards. Así, en la recta final de la ceremonia, la cinta se coronó con algunas de las preseas más importantes de la noche, luego de que Paul Thomas Anderson también obtuviera el premio a Mejor Dirección y tener en total 6 premios de los que disputaba.

La coproductora Sara Murphy subió al escenario para recibir la estatuilla de manos de Nicole Kidman y Ewan McGregor.

“Gracias. Recibir este premio es más de lo que esperaba. A mi familia, a mis padres y a mis hermanos, los amo”, expresó la productora, mientras Anderson permanecía a su lado, incrédulo y visiblemente feliz por el triunfo.