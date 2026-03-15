TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

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/ 15 marzo 2026
    TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas
    Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral. ESPECIAL
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por El Universal

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El tribunal sostuvo que estas vías no sustituyen las sentencias, pero ayudan a desactivar conflictos y reforzar la confianza institucional

CDMX.- Durante más de tres décadas, la justicia electoral se ha consolidado como uno de los pilares de la democracia mexicana al garantizar que los conflictos políticos se resuelvan mediante instituciones, reglas y sentencias, aseguró el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Gilberto Bátiz García.

Al participar en la mesa de diálogo de Justicia Alternativa, con autoridades electorales y representantes de partidos políticos en Nuevo León, el magistrado señaló que el máximo tribunal electoral impulsa mecanismos alternativos de solución de controversias para transformar desacuerdos en entendimientos posibles.

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Bátiz García explicó que herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral, al privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos entre los actores involucrados.

Precisó que estos mecanismos no sustituyen la función jurisdiccional ni debilitan las sentencias, sino que complementan el trabajo de los tribunales al ofrecer espacios de diálogo que permitan atender los conflictos antes de que escalen.

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El magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF consideró que la creciente complejidad de la competencia política hace necesario incorporar herramientas que permitan procesar desacuerdos dentro de la legalidad y mediante vías que contribuyan a reconstruir la confianza entre actores políticos.

En el encuentro participaron la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, María Dolores López; la magistrada María Guadalupe Vázquez y el magistrado Sergio Díaz Rendón, del mismo órgano jurisdiccional, así como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Laura Perla Córdoba.

También asistió el titular de la Secretaría Técnica de Atención y Gestión de Controversias del TEPJF, Sergio Valls Esponda, entre otras autoridades de la II Circunscripción Plurinominal.

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