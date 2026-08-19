Alerta meteorológica: Monzón y onda tropical 29 provocarán lluvias intensas y temperaturas mínimas de 5 grados

El monzón mexicano y la onda tropical número 29 mantendrán condiciones favorables para lluvias de diversa intensidad en distintas regiones de México durante este miércoles 19 de agosto de 2026, con precipitaciones puntuales intensas en zonas de Guerrero y Oaxaca, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). De acuerdo con el organismo, el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional, mientras que una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se ubicará sobre la península de Baja California. Estos sistemas favorecerán lluvias muy fuertes en Nayarit y precipitaciones fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. El SMN señaló que las lluvias previstas en estas regiones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento.

ONDA TROPICAL 29 AUMENTARÁ LAS LLUVIAS EN EL SUR Y SURESTE En el interior del país, canales de baja presión interactuarán con una circulación ciclónica en altura, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica. A estos sistemas se sumará el desplazamiento de la onda tropical número 29 sobre el sureste mexicano, condiciones que favorecerán lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca. El SMN pronosticó lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz, además de chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y existe posibilidad de caída de granizo en zonas del centro y occidente de México. El organismo meteorológico mantiene vigilancia sobre los efectos del monzón mexicano en el noroeste y sobre la evolución de la onda tropical número 29 en el sureste. GUERRERO Y OAXACA TENDRÁN LAS LLUVIAS MÁS INTENSAS Para este miércoles se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Guerrero, particularmente en regiones del este, centro y oeste, así como en el oeste de Oaxaca. También se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Nayarit, el oeste y centro de Jalisco, el oeste, centro y sur de Michoacán, el norte y centro de Guanajuato, además del norte, oeste y centro del Estado de México. Las mismas condiciones se pronostican para el norte y sureste de Puebla, así como para el centro y sur de Veracruz. En Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros. Este mismo rango se prevé en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y el sur de Chiapas. Por otra parte, Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros. En Baja California se pronostican lluvias aisladas, con acumulados de 0.1 a 5 milímetros. LLUVIAS PODRÍAN PROVOCAR ENCHARCAMIENTOS E INUNDACIONES El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas pueden generar encharcamientos e inundaciones, además de estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo. Las rachas de viento asociadas a los sistemas meteorológicos también podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. Asimismo, la presencia de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en algunos tramos carreteros y zonas urbanas.

CHUBASCOS Y ALTAS TEMPERATURAS MARCARÁN LA JORNADA DE ESTE MIÉRCOLES EN SALTILLO De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua, la capital coahuilense experimentará este miércoles 19 de agosto un ambiente cálido durante el día, alcanzando una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 19°C al amanecer. Aunque por la mañana prevalecerá un cielo parcialmente nublado con baja probabilidad de lluvia, a partir del mediodía y durante la tarde se incrementará la inestabilidad atmosférica, elevando hasta un 70% la probabilidad de chubascos y tormentas aisladas a causa del paso de sistemas tropicales en la región. Las autoridades meteorológicas prevén vientos de dirección norte-noreste con rachas que podrían alcanzar entre los 20 y 35 km/h, acompañando el desarrollo de la nubosidad en la zona metropolitana. Ante este reporte oficial, la Subsecretaría de Protección Civil emitió recomendaciones a la ciudadanía para extremar precauciones al conducir ante posibles encharcamientos vespertinos, evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras ligeras en caso de tormenta eléctrica y mantenerse resguardados ante los picos de radiación solar durante las primeras horas de la tarde. PERSISTEN TEMPERATURAS SUPERIORES A 45 GRADOS A pesar del pronóstico de lluvias, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de México, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán. El SMN prevé temperaturas máximas superiores a 45 grados Celsius en el noreste de Baja California. Se esperan temperaturas de 40 a 45 grados en el noroeste y oeste de Sonora, el norte de Sinaloa, el noreste de Chihuahua, el norte de Coahuila, el este de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas. Las temperaturas máximas de 35 a 40 grados se registrarán en Baja California Sur, Durango, el sur de Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, Morelos, el norte y suroeste de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En Aguascalientes, Guanajuato, el suroeste del Estado de México y el norte de Querétaro se esperan temperaturas de entre 30 y 35 grados. El organismo señaló que continuará la onda de calor en el centro de Baja California Sur, el noreste de Chihuahua, el norte y sur de Coahuila, así como en el este, centro y sur de Nuevo León y el oeste de Tamaulipas. TAMBIÉN SE ESPERAN TEMPERATURAS DE HASTA 5 GRADOS EN ZONAS SERRANAS En contraste con las altas temperaturas previstas en diversas regiones, el SMN pronosticó temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en zonas serranas de Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Estas condiciones se presentarán principalmente durante las primeras horas del día en las regiones elevadas señaladas. Vientos fuertes acompañarán el pronóstico de lluvias Para el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, se pronostican vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora. En Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche y Yucatán se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Mientras tanto, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo tendrán vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

OLEAJE ELEVADO EN COSTAS DEL PACÍFICO Y GOLFO DE TEHUANTEPEC Las condiciones meteorológicas también generarán oleaje elevado en diferentes zonas marítimas. El SMN pronosticó mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En las costas de Oaxaca y Chiapas se esperan olas de entre 2 y 3 metros de altura. Asimismo, se prevé oleaje de 1 a 2 metros en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El pronóstico forma parte del seguimiento que realiza el Servicio Meteorológico Nacional a los efectos del monzón mexicano sobre el noroeste y al avance de la onda tropical número 29 sobre el sureste del territorio nacional.