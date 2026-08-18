¡Que no te pausen la pensión! Este es el trámite obligatorio para jubilados fuera de México

Los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), junto al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), deben estar atentos a los trámites que les permiten seguir recibiendo su apoyo económico sin contratiempos. Uno de ellos es el Certificado de Supervivencia, un procedimiento que, aunque ya no aplica para todos los beneficiarios, continúa siendo obligatorio para un grupo específico de personas. Si tienes una pensión o conoces a alguien que vive fuera de México, te contamos quién debe realizar este proceso, cuáles son los requisitos y cada cuánto tiempo debe renovarse.

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA? El Certificado de Supervivencia es un trámite oficial que permite comprobar que una persona pensionada o jubilada continúa con vida y, por lo tanto, mantiene el derecho a recibir el pago de su pensión. Este procedimiento es gestionado por el Gobierno de México a través de las oficinas consulares y tiene como finalidad evitar la suspensión de los depósitos correspondientes por falta de actualización de datos. En años anteriores, este trámite era obligatorio para todos los pensionados, pero actualmente el proceso se encuentra automatizado para quienes residen en territorio mexicano. ¿QUIÉNES DEBEN REALIZAR EL TRÁMITE? El Certificado de Supervivencia sigue siendo obligatorio solo para las personas pensionadas y jubiladas que viven en el extranjero. Por lo que incluye a extrabajadores del sector público, beneficiarios del IMSS, pensionados del ISSSTE y militares en retiro que actualmente tienen su residencia fuera de México. Para este grupo, acreditar la supervivencia es indispensable para conservar el derecho al pago de la pensión y evitar que el beneficio económico sea retenido temporalmente. Por otro lado, es posible que otras personas lo necesiten para aclarar la información relacionada con su prestación económica o en el caso de que sea necesario que actualice sus datos personales.

¿POR QUÉ NO TODOS LOS PENSIONADOS DEBEN PRESENTAR ESTE DOCUMENTO? Anteriormente, todos los pensionados (sin excepción) debían presentar este documento; pero en años recientes el IMSS eliminó este requisito para quienes viven en México debido a la automatización de datos, al encontrarse conectado con el Registro Civil y Registro Nacional de Población (Renapo), por lo que detectan cualquier fallecimiento en cuanto se tramita el acta de defunción. Cabe destacar que la finalidad de eliminar el trámite fue evitar que adultos mayores, quienes en su mayoría cuentan con dificultades de movilidad y enfermedades que les imposibilita salir de casa sin ayuda, tuvieran que trasladarse cada medio año a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) solamente para demostrar que siguen con vida. Al contrario, las personas que radican en el extranjero sí deben hacer este trámite, ya que al vivir fuera del país, el sistema en México no puede cruzar datos de manera automática.

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA DEL IMSS Las personas pensionadas del IMSS que deban realizar este trámite deberán presentar documentos originales que acrediten su identidad y su calidad de pensionados. Entre los requisitos se encuentran: - Identificación oficial vigente con fotografía. - Documento que acredite la pensión del IMSS con nombre y Número de Seguridad Social. - Escrito firmado con número telefónico y correo electrónico actualizados. - CURP y domicilio para cualquier aclaración.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL ISSSTE En el caso de los pensionados del ISSSTE, la documentación solicitada incluye: - Credencial de pensionista del ISSSTE o identificación oficial vigente. - Número de pensionista asignado por la institución. - Último comprobante de pago de la pensión. - Fotografía reciente a color, tamaño pasaporte, de frente, con fondo blanco y sin lentes. Contar con estos documentos facilita el proceso y ayuda a evitar retrasos en la validación. ¿CADA CUÁNTO DEBE HACERSE Y DÓNDE SE REALIZA? De acuerdo con la normativa vigente, el Certificado de Supervivencia tiene una vigencia aproximada de seis meses, por lo que generalmente debe realizarse dos veces al año. Las personas que viven fuera del país deben acudir de manera presencial a la Embajada o Consulado de México más cercano a su lugar de residencia para completar el trámite. Cumplir con este requisito dentro de los plazos establecidos es importante para evitar la suspensión o retención del pago de la pensión y garantizar la continuidad del beneficio económico.

CALENDARIO DE PAGOS DEL ISSSTE PARA EL RESTO DEL 2026 El calendario oficial del ISSSTE contempla las siguientes fechas para los próximos depósitos: - Septiembre: viernes 28 de agosto - Octubre: miércoles 30 de septiembre - Noviembre: jueves 29 de octubre, incluyendo la primera parte del aguinaldo. - Diciembre: viernes 27 de noviembre, con el pago de la pensión y la segunda parte del aguinaldo. CALENDARIO DE PAGOS DEL IMSS PARA EL RESTO DEL 2026 El calendario del IMSS contempla los meses en los que se depositará los próximos pagos: - Septiembre: martes 1 de septiembre; - Octubre: jueves 1 de octubre; - Noviembre: lunes 2 de noviembre; - Diciembre: martes 1 de diciembre. El monto de la pensión depositado depende de factores como las semanas cotizadas, salario registrado y el régimen bajo el cual se otorgó la pensión.