¿Tus hijos tienen entre 5 y 17 años? Así puedes pedir los 400 pesos de Zapatos para el Bienestar
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Conoce quiénes pueden solicitar los 400 pesos, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite en línea.
De cara al regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos habilitó el registro al programa Zapatos para el Bienestar, dirigido a estudiantes de entre 5 y 17 años que cursarán el nivel primaria.
El apoyo consiste en 400 pesos, que serán entregados en una sola ministración para ayudar a las familias a cubrir parte de los gastos relacionados con el calzado escolar.
El registro se realiza en línea y está disponible durante agosto de 2026, por lo que las familias interesadas deben reunir previamente la documentación solicitada.
¿Quiénes pueden solicitar los Zapatos para el Bienestar?
El programa está dirigido a alumnos que cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria y que estudien en instituciones públicas de educación primaria.
Para realizar la solicitud, es necesario contar con los siguientes documentos:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización del estudiante.
- CURP del aspirante.
- Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre o tutor.
- Comprobante de inscripción emitido por una institución pública de educación primaria o boleta del grado escolar anterior, correspondiente al ciclo 2025-2026.
- Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.
- Escrito de petición dirigido a la presidenta municipal constitucional de Ecatepec de Morelos.
- Formato de “decir verdad” que acredita la situación de marginación, elaborado por la Dirección de Bienestar, Participación Ciudadana y Territorial.
¿Dónde hacer el registro de Zapatos para el Bienestar?
Las familias que cumplan con los requisitos pueden realizar el trámite mediante el portal habilitado por el Ayuntamiento de Ecatepec: zapatosbienestar.ecatepec.gob.mx
Para completar la solicitud, los documentos deben digitalizarse y cargarse en formato PDF, con un peso máximo de 2 MB por archivo, de acuerdo con las indicaciones de la convocatoria.
Es importante revisar que los documentos sean legibles antes de enviarlos, ya que serán utilizados para integrar la solicitud del beneficiario.
¿Cuánto dinero entrega el programa?
El apoyo Zapatos para el Bienestar 2026 entrega 400 pesos por estudiante, mediante una sola ministración.
Este recurso forma parte de las acciones destinadas a apoyar la economía de las familias ante los gastos que implica el regreso a clases. Además, los estudiantes pueden ser beneficiarios de otros programas educativos, siempre que cumplan con las reglas de operación y requisitos correspondientes.
Si tienes dudas sobre el proceso, requisitos o documentación, es recomendable consultar directamente la convocatoria oficial de Zapatos para el Bienestar Ecatepec 2026 antes de concluir el registro.