¿Tus hijos tienen entre 5 y 17 años? Así puedes pedir los 400 pesos de Zapatos para el Bienestar

De cara al regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos habilitó el registro al programa Zapatos para el Bienestar , dirigido a estudiantes de entre 5 y 17 años que cursarán el nivel primaria.

El apoyo consiste en 400 pesos, que serán entregados en una sola ministración para ayudar a las familias a cubrir parte de los gastos relacionados con el calzado escolar.

El registro se realiza en línea y está disponible durante agosto de 2026, por lo que las familias interesadas deben reunir previamente la documentación solicitada.

¿Quiénes pueden solicitar los Zapatos para el Bienestar?

El programa está dirigido a alumnos que cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria y que estudien en instituciones públicas de educación primaria.

Para realizar la solicitud, es necesario contar con los siguientes documentos:

- Acta de nacimiento o carta de naturalización del estudiante.

- CURP del aspirante.

- Identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre o tutor.

- Comprobante de inscripción emitido por una institución pública de educación primaria o boleta del grado escolar anterior, correspondiente al ciclo 2025-2026.