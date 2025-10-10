Alerta por Ciclón y Frente Frío... Lluvias torrenciales y vientos para Baja California, Baja California Sur y Sonora

Para este viernes, la tormenta tropical Raymond se desplazará de forma paralela a las costas de Guerrero y Michoacán, generando lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (suroeste), así como lluvias muy fuertes en Nayarit. Además, se prevén rachas de viento de 60 a 80 km/h con posible formación de trombas marinas y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en costas de Michoacán, Colima y Jalisco; vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas de Nayarit, Sinaloa y Guerrero; y de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Guerrero (oeste).

El SMN detalló que este sistema se extenderá durante los próximos días, acompañado de vientos fuertes y ambiente gélido en varias regiones.

Un nuevo frente frío y un ciclón tropical se aproximan a norte y noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero , lluvias torrenciales, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de granizo.

A su vez, los desprendimientos nubosos asociados a su circulación, generarán intervalos de chubascos en Baja California. Un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México en interacción con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que permanecerá frente a las costas del Pacífico sur mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí; puntuales muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas; puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León y Sinaloa; chubascos en Zacatecas, Durango y Sonora; y lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Chihuahua.

A su vez, se prevé que Priscilla se degrade a ciclón post-tropical frente a la costa oeste de Baja California Sur. No obstante, mantendrá vientos y lluvias fuertes en dicha entidad, además de oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

El sábado, el ciclón tropical Raymond se desplazará al suroeste de las costas de Baja California Sur, pudiendo ingresar en dicho estado durante esta noche o las primeras horas del domingo, disipándose en el transcurso del lunes sobre el golfo de California.

Finalmente, la aproximación de una onda tropical a la península de Yucatán, propiciará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante el período de pronóstico, se prevé una disminución en la probabilidad de lluvias sobre gran parte del país, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera que se posicionará sobre el territorio mexicano.

El sistema interaccionará con un frente frío que ingresará sobre Baja California, originando probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado sobre entidades del noroeste del territorio nacional.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 13 y máxima de 21 grado, el sabado tendremos una máxima de 23 y una mínima de 13 grados , finalmente para el domingo, una máxima de 26 y mínima de 13.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte y sur), Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Guanajuato (noreste), Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Durango y Zacatecas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua y Coahuila.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora y Sinaloa.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero (noroeste), y Oaxaca (sureste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Morelos (sur), Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO Y OLEAJE EN MÉXICO

Viento de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h con posible formación de trombas marinas: costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Viento de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Durango, Zacatecas y Aguascalientes.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte y sur), Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tamaulipas, Veracruz (costa), Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Jalisco, y disminuyendo hacia la tarde en Michoacán y Colima.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, y costas de Sinaloa (sur), Nayarit y Guerrero (oeste).

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Oaxaca y Chiapas.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.