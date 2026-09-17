Ya llegó el primer frente frío a Coahuila; temporada arrancó este 16 de septiembre

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    Ya llegó el primer frente frío a Coahuila; temporada arrancó este 16 de septiembre
    Diciembre y enero concentran una de las mayores cantidades de sistemas frontales previstos para la temporada 2026-2027. HOMERO SÁNCHEZ
Elena Vega
por Elena Vega

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Se prevén 56 frentes entre septiembre y mayo, con mayor actividad en noviembre, diciembre y enero

La temporada de frentes fríos 2026-2027 contempla el ingreso de hasta 56 sistemas frontales a México entre septiembre y mayo, de acuerdo con el pronóstico difundido para el periodo invernal, con una mayor concentración durante los últimos meses de 2026 y el inicio de 2027.

El calendario previsto contempla 27 frentes fríos entre septiembre y diciembre, mientras que los 29 restantes se presentarían de enero a mayo de 2027.

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Para septiembre se estiman tres sistemas; octubre tendría siete, noviembre ocho y diciembre nueve, convirtiéndose en uno de los meses con mayor actividad. Para el siguiente año se prevén ocho frentes en enero, siete en febrero, seis en marzo, seis en abril y dos en mayo.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas citadas, los mayores descensos de temperatura se concentrarían principalmente entre noviembre, diciembre y enero, periodo en el que las masas de aire frío podrían generar condiciones invernales más marcadas.

El primer frente de la temporada comenzó a ingresar al territorio nacional este 16 de septiembre, dando paso a un periodo en el que las entidades del norte serán de las primeras en resentir los cambios en las condiciones atmosféricas.

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Las zonas serranas de Coahuila podrían registrar las temperaturas más bajas durante el invierno. IA

COAHUILA, ENTRE LOS ESTADOS CON MAYOR IMPACTO

Por su ubicación geográfica, Coahuila se encuentra entre las entidades que suelen experimentar de manera temprana los efectos de los sistemas frontales.

Junto con Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora y Baja California, el estado forma parte de la región norte y noroeste que podría registrar los efectos más notorios de las masas de aire frío, particularmente en zonas serranas y de mayor altitud.

El pronóstico contempla la posibilidad de heladas y temperaturas considerablemente bajas en las regiones montañosas del norte del país. En algunas sierras se han planteado escenarios de hasta -15 grados Celsius, aunque la intensidad y ubicación de estos valores dependerá de cada sistema frontal y deberá confirmarse conforme avance la temporada.

MÁS LLUVIAS Y EVENTOS DE NORTE

Además del descenso de temperaturas, la actividad de los frentes fríos puede estar acompañada de otros fenómenos meteorológicos.

El comportamiento atmosférico asociado con El Niño también ha sido señalado como un factor que podría modificar los patrones habituales durante el periodo invernal, aunque la intensidad de cada evento dependerá de las condiciones que se presenten conforme avance la temporada.

Para Coahuila, los periodos de mayor atención serán particularmente los meses de noviembre, diciembre y enero, cuando se concentra una parte importante de los sistemas previstos y aumenta la posibilidad de temperaturas más bajas.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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