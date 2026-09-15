Frontera: falla eléctrica deja sin luz a primaria; 361 alumnos estarán en clases a distancia

FRONTERA, COAH.- El intenso calor dentro de las aulas y una falla en el sistema eléctrico obligaron a la primaria Margarita Maza de Juárez a suspender temporalmente las clases presenciales, por lo que 361 alumnos continúan sus actividades escolares a distancia. El plantel, ubicado en la colonia Guadalupe Borja —en Frontera—, enfrenta daños en el cableado principal que conecta el medidor con el transformador, el cual se quemó a consecuencia de una sobrecarga. La falla dejó a la escuela sin energía eléctrica para operar los equipos de aire acondicionado y las bombas de agua.

Ante esta situación, la directora del plantel, Lilia Guadalupe Carrizales, y los padres de familia acordaron activar el protocolo de temperaturas extremas y continuar las actividades desde casa, con el objetivo de evitar riesgos para los menores. La directora explicó que inicialmente se implementó la atención de grupos pequeños para mantener las clases presenciales; sin embargo, algunos alumnos, principalmente de sexto grado, comenzaron a manifestar cansancio debido a las altas temperaturas. Para evitar que alguno pudiera sufrir un desmayo, se determinó que todos los estudiantes trabajen a distancia mientras persistan las condiciones adversas. La escuela mantendrá comunicación con las familias y revisará las planeaciones de los docentes para dar continuidad a las actividades académicas. El problema eléctrico se registró la semana pasada, cuando el sobrecalentamiento del cableado provocó humo y un pequeño incendio en el área donde se encuentran el medidor y el interruptor termomagnético. Carrizales señaló que la Secretaría de Educación envió una constructora para realizar un diagnóstico de las instalaciones, aunque hasta el momento el plantel no ha recibido un documento con los resultados ni el presupuesto para las reparaciones.

De manera preliminar, indicó, se les informó que los trabajos podrían representar un costo de entre 150 mil y 180 mil pesos, aunque el monto todavía no ha sido confirmado por escrito. Ante la falta de una solución definitiva, la sociedad de padres de familia contrató a un ingeniero para realizar un diagnóstico independiente y conocer las condiciones del cableado, así como el costo de las reparaciones que requiere la primaria. La directora agregó que el Gobierno del Estado se ha mantenido en comunicación con la presidenta de la asociación de padres de familia para dar seguimiento a la problemática. Las clases a distancia continuarán mientras persistan el calor y la falta de electricidad. Una vez que mejoren las condiciones y el plantel pueda recibir nuevamente a los estudiantes, se informará a las familias sobre el regreso a las aulas.