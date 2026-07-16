App del Banco del Bienestar... qué necesitas para descargarla y activarla en tu celular

La herramienta está disponible de manera gratuita tanto en Google Play como en App Store y busca facilitar el acceso a información bancaria sin necesidad de acudir a una sucursal o a un cajero automático. Sin embargo, todavía existen beneficiarios que desconocen cuáles son los requisitos para instalarla correctamente.

La aplicación móvil del Banco del Bienestar se ha consolidado como una de las plataformas financieras públicas con mayor crecimiento en México. De acuerdo con cifras oficiales, ya acumula 25 millones de descargas y registra cerca de dos millones de consultas diarias, principalmente de personas que reciben apoyos sociales como la Pensión del Bienestar .

La institución financiera recordó que la aplicación es la única vía oficial para consultar la cuenta desde el teléfono móvil y que su descarga no tiene ningún costo para los usuarios.

LOS TRES DATOS QUE PIDE LA APLICACIÓN

Para completar la activación, el usuario necesita contar con tres elementos indispensables. Sin ellos, el registro no puede finalizarse.

• Número de celular registrado en la cuenta del Banco del Bienestar.

• Número de 16 dígitos que aparece al frente de la Tarjeta del Bienestar.

• NIP de cuatro dígitos utilizado en los cajeros automáticos.

El procedimiento consiste en buscar la aplicación oficial, descargarla, aceptar los términos y condiciones e ingresar esos tres datos. El banco recomienda cambiar previamente el NIP en un cajero automático como medida adicional de seguridad antes de realizar la activación.

Una vez concluido el proceso, el acceso queda vinculado al teléfono del titular y permite consultar información básica de la cuenta desde cualquier lugar con conexión a internet.

QUÉ FUNCIONES TIENE HOY LA APP

Actualmente, las operaciones disponibles son limitadas, pero cubren las consultas más frecuentes de los beneficiarios.

Desde el celular se puede:

• Consultar el saldo disponible.

• Revisar el historial de movimientos.

• Confirmar la recepción de depósitos de programas sociales.

Por el momento, las transferencias a otras cuentas, el pago de servicios y las recargas telefónicas todavía deben realizarse en sucursales o cajeros automáticos.

Aun así, la Tarjeta del Bienestar sí funciona como tarjeta de débito en establecimientos físicos, farmacias, restaurantes y comercios afiliados a la red Mastercard, además de diversas plataformas de compras en línea.

LAS NUEVAS FUNCIONES QUE LLEGARÁN EN 2026

El director general del banco, Víctor Lamoyi Bocanegra, anunció que durante el tercer trimestre de 2026 la aplicación incorporará nuevas herramientas digitales.

Entre ellas destacan las transferencias interbancarias y los pagos mediante CoDi y DiMo, sistemas desarrollados por el Banco de México que permiten enviar dinero con códigos QR o con el número telefónico, sin comisiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno federal trabaja en una plataforma integral para que los beneficiarios puedan realizar prácticamente todas sus operaciones financieras desde el celular antes de que concluya el año. El banco estima sumar hasta 11 millones de nuevos usuarios durante 2026.

CÓMO CONSULTAR EL SALDO Y QUÉ ALERTAS EXISTEN

Además de la aplicación móvil, el Banco del Bienestar mantiene habilitada la línea telefónica 800 900 2000 para consultar saldo sin acudir al cajero automático.

La institución ha reforzado sus alertas ante el aumento de intentos de fraude. En un comunicado reciente reiteró: “Nunca solicitamos contraseñas, NIP, números completos de tarjeta ni datos personales por WhatsApp, mensajes de texto o llamadas telefónicas”.

La Secretaría del Bienestar también recordó que los recursos depositados en la cuenta no se pierden si no se retiran el mismo día. El dinero permanece disponible hasta que el titular decida utilizarlo, lo que elimina la necesidad de acudir de inmediato a una sucursal cuando llega el apoyo.