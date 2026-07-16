App del Banco del Bienestar... qué necesitas para descargarla y activarla en tu celular

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    App del Banco del Bienestar... qué necesitas para descargarla y activarla en tu celular
    La aplicación oficial del Banco del Bienestar ya suma 25 millones de descargas y se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas por beneficiarios de programas sociales. VANGUARDIA/ARCHIVO

Descubre qué necesitas para descargar y activar la app del Banco del Bienestar en tu celular, qué funciones tiene hoy y qué cambios llegarán en 2026

La aplicación móvil del Banco del Bienestar se ha consolidado como una de las plataformas financieras públicas con mayor crecimiento en México. De acuerdo con cifras oficiales, ya acumula 25 millones de descargas y registra cerca de dos millones de consultas diarias, principalmente de personas que reciben apoyos sociales como la Pensión del Bienestar.

La herramienta está disponible de manera gratuita tanto en Google Play como en App Store y busca facilitar el acceso a información bancaria sin necesidad de acudir a una sucursal o a un cajero automático. Sin embargo, todavía existen beneficiarios que desconocen cuáles son los requisitos para instalarla correctamente.

https://vanguardia.com.mx/informacion/registro-abierto-para-la-pension-mujeres-bienestar-30-a-64-anos-donde-acudir-y-que-llevar-PC22202490

La institución financiera recordó que la aplicación es la única vía oficial para consultar la cuenta desde el teléfono móvil y que su descarga no tiene ningún costo para los usuarios.

LOS TRES DATOS QUE PIDE LA APLICACIÓN

Para completar la activación, el usuario necesita contar con tres elementos indispensables. Sin ellos, el registro no puede finalizarse.

• Número de celular registrado en la cuenta del Banco del Bienestar.

• Número de 16 dígitos que aparece al frente de la Tarjeta del Bienestar.

• NIP de cuatro dígitos utilizado en los cajeros automáticos.

El procedimiento consiste en buscar la aplicación oficial, descargarla, aceptar los términos y condiciones e ingresar esos tres datos. El banco recomienda cambiar previamente el NIP en un cajero automático como medida adicional de seguridad antes de realizar la activación.

Una vez concluido el proceso, el acceso queda vinculado al teléfono del titular y permite consultar información básica de la cuenta desde cualquier lugar con conexión a internet.

QUÉ FUNCIONES TIENE HOY LA APP

Actualmente, las operaciones disponibles son limitadas, pero cubren las consultas más frecuentes de los beneficiarios.

Desde el celular se puede:

• Consultar el saldo disponible.

• Revisar el historial de movimientos.

• Confirmar la recepción de depósitos de programas sociales.

Por el momento, las transferencias a otras cuentas, el pago de servicios y las recargas telefónicas todavía deben realizarse en sucursales o cajeros automáticos.

Aun así, la Tarjeta del Bienestar sí funciona como tarjeta de débito en establecimientos físicos, farmacias, restaurantes y comercios afiliados a la red Mastercard, además de diversas plataformas de compras en línea.

LAS NUEVAS FUNCIONES QUE LLEGARÁN EN 2026

El director general del banco, Víctor Lamoyi Bocanegra, anunció que durante el tercer trimestre de 2026 la aplicación incorporará nuevas herramientas digitales.

Entre ellas destacan las transferencias interbancarias y los pagos mediante CoDi y DiMo, sistemas desarrollados por el Banco de México que permiten enviar dinero con códigos QR o con el número telefónico, sin comisiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno federal trabaja en una plataforma integral para que los beneficiarios puedan realizar prácticamente todas sus operaciones financieras desde el celular antes de que concluya el año. El banco estima sumar hasta 11 millones de nuevos usuarios durante 2026.

CÓMO CONSULTAR EL SALDO Y QUÉ ALERTAS EXISTEN

Además de la aplicación móvil, el Banco del Bienestar mantiene habilitada la línea telefónica 800 900 2000 para consultar saldo sin acudir al cajero automático.

La institución ha reforzado sus alertas ante el aumento de intentos de fraude. En un comunicado reciente reiteró: “Nunca solicitamos contraseñas, NIP, números completos de tarjeta ni datos personales por WhatsApp, mensajes de texto o llamadas telefónicas”.

La Secretaría del Bienestar también recordó que los recursos depositados en la cuenta no se pierden si no se retiran el mismo día. El dinero permanece disponible hasta que el titular decida utilizarlo, lo que elimina la necesidad de acudir de inmediato a una sucursal cuando llega el apoyo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-cuando-depositan-los-6-mil-400-pesos-del-periodo-julio-agosto-de-2026-segun-el-calendario-CC22131065

DATOS CURIOSOS

• La app del Banco del Bienestar ya supera 25 millones de descargas en todo el país.

• Se consulta alrededor de dos millones de veces al día, según datos oficiales.

• Las cuentas del banco pueden abrirse desde 50 pesos e incluyen una tarjeta de débito.

• Las futuras funciones de CoDi y DiMo permitirán enviar dinero usando solo un código QR o un número telefónico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bienestar
Pensión del Bienestar

Organizaciones


BANCO DEL BIENESTAR

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Durante este año, los casos de obesidad se han incrementado en un 48 por ciento.

Saltillo: Se disparan 40% ventas de fármacos antiobesidad, pese a altos costos
Autoridades llegaron al lugar de los hechos para detener al conductor de la camioneta.

Niño de siete años muere atropellado, en Saltillo
Los perros son la mascota predilecta de los coahuilenses: hay más de un millón en la entidad.

Coahuila: Crece número de mascotas y superan los 2 millones; entidad es ‘team perros’
Lorenzo Faravelli y Christian “Hobbit” Bermúdez aportarán experiencia y creatividad al histórico duelo entre Necaxa y Atlante.

¿Dónde ver Necaxa vs Atlante? Horario, transmisión y el histórico regreso de los Potros a la Liga MX
Historia. Roberto Gómez Fernández adelantó que la próxima bioserie explorará la vida y personalidad de Don Ramón más allá de lo visto en la vecindad.

¡Crece el ‘Chespiriverso’! Cocinan HBO Max y Roberto Gómez Fernández bioserie de ‘Don Ramón’
Peritos de la SSPC del Gobierno de México están efectuando una revisión a los videos aportados en el caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa para determinar si fueron editados.

SSPC revisa videos del caso Debanhi Escobar; buscan determinar si fueron editados
La CNDH pidió investigar con rigor las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE y reforzar la asistencia consular a las víctimas y sus familias.

CNDH condena muerte de mexicanos bajo custodia del ICE y exige investigaciones y justicia
La presidenta afirmó que Francisco Javier García Cabeza de Vaca sigue fuera de México con una orden de aprehensión vigente y una solicitud de extradición en trámite.

Sheinbaum afirma que Cabeza de Vaca es prófugo de la justicia; extradición sigue sin respuesta de EU