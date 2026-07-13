Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026, según el calendario?

Los depósitos en las Tarjetas del Bienestar comenzaron este 6 de julio, como lo anunció la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum y culminarán hasta el próximo día 29 por lo que los adultos mayores deben estar pendientes de la letra de su apellido para recibir la cuota bimestral, destina para buscar ayudarles con sus gastos esenciales.

Llegó el pago de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores en este mes de julio , misma que beneficia a casi 14.1 millones de afiliados en este programa del Gobierno Federal, pero existen algunas dudas sobre las fechas en que cada letra del apellido cobrará su dinero.

Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales, inicio el proceso de la dispensación del depósito económico a miles de adultos mayores , recordando que este pago es el cuarto del 2026 por un total de 6 mil 400 pesos bimestrales.

¿QUÉ LETRAS COBRAN LA PENSIÓN BIENESTAR DEL 13 AL 29 DE JULIO?

CALENDARIO OFICIAL DE LA PENSIÓN BIENESTAR

El calendario oficial quedó distribuido de la siguiente manera:

• Letra G | lunes 13 de julio de 2026.

• Letra G | martes 14 de julio de 2026.

• Letras H, I, J y K | miércoles 15 de julio de 2026.

• Letra L | jueves 16 de julio de 2026.

• Letra M | viernes 17 de julio de 2026.

• Letra M | lunes 20 de julio de 2026.

• Letras N, Ñ y O | martes 21 de julio de 2026.

• Letras P y Q | miércoles 22 de julio de 2026.

• Letra R | jueves 23 de julio de 2026.

• Letra R | viernes 24 de julio de 2026.

• Letra S | lunes 27 de julio de 2026.

• Letras T, U y V | martes 28 de julio de 2026.

• Letras W, X, Y y Z | miércoles 29 de julio de 2026.

QUÉ MONTO RECIBIRÁ CADA BENEFICIARIO

Durante 2026 no hubo modificaciones en los montos aprobados para los principales programas sociales del Gobierno federal.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, mantiene un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, beneficio que la Constitución reconoce como un derecho universal.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar, implementada durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses a mujeres de entre 60 y 64 años, con el objetivo de fortalecer su autonomía económica.

En tanto, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad otorga un apoyo de 3 mil 300 pesos bimestrales, aunque su cobertura depende de los convenios establecidos entre el Gobierno federal y cada entidad federativa.

Asimismo, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, mantiene un depósito de mil 650 pesos cada dos meses para contribuir al cuidado y desarrollo de menores de edad cuando sus madres, padres o tutores trabajan o estudian.

DATOS CURIOSOS

• La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales con mayor número de beneficiarios en México.

• El orden alfabético en la dispersión de pagos busca reducir filas y facilitar la atención en sucursales del Banco del Bienestar.

• Una vez depositado el recurso, el dinero permanece disponible en la cuenta del beneficiario y no es obligatorio retirarlo el mismo día en que se realiza el depósito.

CÓMO CONSULTAR TU SALDO DESDE CASA

Para evitar filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden usar la app del Banco del Bienestar:

• Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

• Acepta los términos y condiciones.

• Ingresa tu número de celular registrado.

• Introduce los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

• Crea y confirma una contraseña segura.

• Selecciona “Consultar saldo” para ver el monto depositado.

Esta herramienta permite verificar depósitos en tiempo real, ofreciendo comodidad y seguridad a los beneficiarios.

CÓMO UBICAR TU SUCURSAL MÁS CERCANA DEL BANCO DEL BIENESTAR

Para facilitar el acceso a los beneficiarios, la Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo.

El proceso es intuitivo:

· Ingresar al portal oficial aquí

· Seleccionar el punto más cercano a tu ubicación

· Consultar la dirección exacta de la sucursal

Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas.

“Cada vez hay más bancos cerca, ya no tenemos que viajar tanto”, señala un usuario del sureste, destacando el impacto de esta expansión.

SUCURSALES PRINCIPALES POR ESTADO DE LA REPÚBLICA

Aquí tienes el listado de las sucursales principales en las capitales de los 32 estados, en el formato que me pediste para que te sea mucho más fácil de leer o copiar:

• Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Universidad No. 1001, Col. San Cayetano.

• Baja California, Mexicali: Calle E No. 450, Col. Nueva.

• Baja California Sur, La Paz: Calle Guillermo Prieto y 5 de Mayo, Col. Centro.

• Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 10 No. 222, Col. Centro.

• Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1a. Av. Norte Poniente No. 250, Col. Centro.

• Chihuahua, Chihuahua: Av. Independencia y Libertad, Col. Centro.

• Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Av. Reforma No. 1, Col. Tabacalera.

• Coahuila, Saltillo: C. Manuel Acuña 114, Int. local 5, (edif. Lomelí), Col. Centro.

• Colima, Colima: Calle Madero No. 195, Col. Centro.

• Durango, Victoria de Durango: Calle Constitución No. 302 Sur, Col. Centro.

• Estado de México, Toluca: Av. Independencia No. 106, Col. Centro.

• Guanajuato, Guanajuato: Av. Juárez No. 25, Col. Centro.

• Guerrero, Chilpancingo: Av. Juárez No. 26, Col. Centro.

• Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro.

• Jalisco, Guadalajara: Av. Juárez No. 235, Col. Centro.

• Michoacán, Morelia: Av. Madero Poniente No. 358, Col. Centro.

• Morelos, Cuernavaca: Calle Morrow No. 12, Col. Centro.

• Nayarit, Tepic: Av. México No. 32 Sur, Col. Centro.

• Nuevo León, Monterrey: Calle Mariano Escobedo No. 823, Col. Centro.

• Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 310, Col. Centro.

• Puebla, Puebla de Zaragoza: Av. Reforma No. 115, Col. Centro.

• Querétaro, Santiago de Querétaro: Av. Constituyentes No. 128, Col. Centro.

• Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 248, Col. Centro.

• San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Morelos No. 405, Col. Centro.

• Sinaloa, Culiacán: Av. Álvaro Obregón No. 358 Sur, Col. Centro.

• Sonora, Hermosillo: Blvd. Rosales No. 125, Col. Centro.

• Tabasco, Villahermosa: Av. Francisco I. Madero No. 311, Col. Centro.

• Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 8 y 9 Morelos, Col. Centro.

• Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl: Plaza de la Constitución No. 19, Col. Centro.

• Veracruz, Xalapa: Calle Enríquez No. 1, Col. Centro.

• Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 490 por 58 y 56, Col. Centro.

• Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 605, Col. Centro.

¿CUÁNTOS PAGOS QUEDAN EN 2026?

Tras el depósito de julio-agosto, quedarán 2 pagos en el año:

• Quinto depósito: septiembre 2026.

• Sexto depósito: noviembre 2026.

RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR

• Verifica la fecha exacta de pago según tu apellido.

• Acude únicamente el día asignado para evitar aglomeraciones.

• Lleva tu credencial oficial y tarjeta del Banco del Bienestar.

• Usa la app para confirmar que el pago se ha realizado antes de acudir a retirar efectivo.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

• La Pensión del Bienestar es uno de los programas más amplios del país, con más de 12 millones de beneficiarios registrados en 2026.

• El apoyo económico ha tenido aumentos constantes desde su implementación; en 2019 era de 2,550 pesos bimestrales, y en 2026 alcanzó los 6,400 pesos.

• Se estima que para finales de 2025, el padrón se incremente en más de 500 mil personas, debido al envejecimiento de la población.

• Además del depósito, los beneficiarios pueden recibir orientación médica, atención en módulos y asesoría jurídica en Centros Integradores del Bienestar.

Las entidades bancarias que existen en México son diversas y ofrecen precios muy variados en cuanto al cobro de comisión se refiere. Una de las mejores opciones es Inbursa, ya que solo cobran 15 pesos por prestar ese servicio, mientras que alternativas como Banco Azteca suelen ser muy caras.

Aquí te dejamos el listado de algunos bancos en los que se puede retirar dinero o consultar saldo de la Tarjeta del Bienestar y cuánto cobran por realizar estos movimiento:

• Inbursa: 6 pesos por consulta y 15 pesos por retiro de efectivo en sus cajeros.

• Banbajío: 7 pesos por consulta de saldo y 20 pesos por retiro de efectivo.

• BBVA: 11 pesos por consulta y 29.50 por retiro en cajero.

• HSBC: 11.75 pesos más IVA por consulta y 20.96 pesos más IVA por disponer de dinero en sus cajeros .

• Citibanamex: 10 pesos de consulta y 26.50 pesos por retiro de efectivo.

• Banorte: 10 pesos por consulta y 27 pesos por retiro de efectivo.

• Banco Azteca: 11 pesos por consulta y 34.80 pesos por retiro de efectivo.

Otra de las opciones que menor comisión cobra es Banjercito, que solamente pide 16 pesos. Asimismo, Bancoppel también es una alternativa viable para disponer de efectivo, ya que solo es necesario reponerles 15.52 pesos.

Si perdí mi tarjeta de la Pensión del Bienestar... ¿cómo puedo sacar dinero y cómo reponerla?

¿QUÉ OCURRE SI PERDEMOS O NOS ROBAN LA TARJETA DEL BIENESTAR?

Resulta frecuente que olvidemos dónde ponemos las cosas personales, o que se extravíen llaves, tarjetas, credenciales u otros objetos.

Si en tu caso perdiste o fuiste víctima de un robo y no cuentas con la tarjeta del Bienestar, no entres en pánico, respira y toma nota de los siguientes pasos que debes de hacer para reponerla y recibir el apoyo económico en 2026.

Lo primero que tienes que hacer es reportar de inmediato y bloquear la tarjeta Bienestar para evitar que hagan mal uso de ella o extraigan el dinero que guardas.

Para tal efecto, comunícate al número telefónico 8008213844 desde ahí reporta el robo o extravío y solicita el bloqueo de la tarjeta. Al momento de realizar este trámite ten a la mano la documentación de número de cuenta, Clave Única de Registro de Población (CURP) e identificación oficial (INE), datos que se te pedirán para completar el proceso.

¿CÓMO COBRAR EL DINERO SIN TARJETA DEL BIENESTAR?

En caso de no contar con la Tarjeta del Bienestar, existen otras opciones para cobrar la pensión o una beca. Una de ellas es acudir directamente a la sucursal bancaria correspondiente al programa de la Pensión del Bienestar y presentar los documentos necesarios para realizar el cobro. Es importante contar con la identificación oficial y los datos personales actualizados.

Los sitios donde también puedes retirar sin tarjeta se les conoce como las oficinas de Financiera del Bienestar (antes Telecomm).

• Documentos para cobrar en cualquier Banco del Bienestar sin tarjeta

• Acta de nacimiento en original y copia.

• Identificación oficial.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Número de teléfono de contacto.

• Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

CÓMO SOLICITAR LA REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE BIENESTAR

Ya sea porque se perdió, hubo un robo o algún otro motivo, las personas adultas mayores necesitan reponer su tarjeta de la Pensión Bienestar 2026 para seguir cobrando sus pagos bimestrales. Pero, ¿cómo tramitar una nueva? Y ¿cuánto tarda la reposición? Te contamos.

Y es que una vez que no tengas tu plástico del Banco del Bienestar, lo primero que se tiene que hacer es reportarlo al número 800 900 2000, donde te ayudarán a cancelarla; ese primer paso también debes hacerlo con cualquier otra institución bancaria.

Luego tienes que ir a un módulo o a alguna oficina de la Secretaría de Bienestar para que realices tu trámite, donde llenarás un formato sobre la reposición de la tarjeta.

Tras hacer ese paso, te entregarán un talón verde como comprobante. Si quieres saber cuál es el módulo más cercano a tu domicilio, en este enlace lo puedes consultar.