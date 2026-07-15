Registro abierto para la Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años: dónde acudir y qué llevar

La Pensión Mujeres Bienestar mantiene abierto el registro para mujeres de 30 a 64 años que forman parte del programa, por lo que las beneficiarias aún pueden acudir a los módulos habilitados para completar su inscripción y obtener la credencial del Servicio Universal de Salud. El proceso también contempla la atención para otros grupos de beneficiarios de los programas del Bienestar; sin embargo, las mujeres de 30 a 64 años deben cumplir con los requisitos establecidos y acudir al módulo que les corresponda.

¿Dónde están los módulos de registro? Las autoridades instalaron módulos de atención en 24 ciudades de entidades que cuentan con convenio con IMSS-Bienestar. Entre las sedes disponibles se encuentran: - Ciudad de México (las 16 alcaldías). - Toluca, Estado de México. - Puebla, Puebla. - Morelia, Michoacán. - Cuernavaca, Morelos. - Xalapa, Veracruz. - Mérida, Yucatán. - Culiacán, Sinaloa. - Hermosillo, Sonora. - Oaxaca, Oaxaca. - Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - Villahermosa, Tabasco. - Zacatecas, Zacatecas, entre otras ciudades. Las interesadas pueden consultar la ubicación exacta del módulo más cercano mediante el portal oficial habilitado por la Secretaría de Bienestar.

Documentos para registrarte en la Pensión Mujeres Bienestar Para completar el trámite es indispensable presentar la documentación solicitada por las autoridades. Los requisitos son: Identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia de identidad expedida por una autoridad. Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses, como recibos de agua, luz o predial. Número telefónico de contacto, tanto celular como fijo, en caso de contar con este último. Cuando la persona beneficiaria sea menor de edad, deberá acudir acompañada por su madre, padre o tutor, quienes también podrán realizar el trámite correspondiente para la credencial del Servicio Universal de Salud.

El registro se realiza por orden alfabético La atención en los módulos se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las solicitantes. Durante la primera y tercera semana de cada mes se atiende de la A a la L, mientras que en la segunda y cuarta semana corresponde el turno de la M a la Z. Los sábados están destinados para personas rezagadas que no pudieron acudir en la fecha asignada. Antes de acudir al módulo, es recomendable verificar el calendario vigente y revisar que toda la documentación esté completa. De esta manera, el trámite podrá realizarse con mayor rapidez y sin contratiempos.