Registro abierto para la Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años: dónde acudir y qué llevar

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    Registro abierto para la Pensión Mujeres Bienestar 30 a 64 años: dónde acudir y qué llevar
    Si aún no realizas el trámite, conoce dónde se ubican los módulos, qué documentos debes presentar y cómo consultar la sede más cercana para obtener tu credencial del Servicio Universal de Salud. FOTO: CUARTOSCURO

El registro para la Pensión Mujeres Bienestar de 30 a 64 años continúa abierto.

La Pensión Mujeres Bienestar mantiene abierto el registro para mujeres de 30 a 64 años que forman parte del programa, por lo que las beneficiarias aún pueden acudir a los módulos habilitados para completar su inscripción y obtener la credencial del Servicio Universal de Salud.

El proceso también contempla la atención para otros grupos de beneficiarios de los programas del Bienestar; sin embargo, las mujeres de 30 a 64 años deben cumplir con los requisitos establecidos y acudir al módulo que les corresponda.

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¿Dónde están los módulos de registro?

Las autoridades instalaron módulos de atención en 24 ciudades de entidades que cuentan con convenio con IMSS-Bienestar.

Entre las sedes disponibles se encuentran:

- Ciudad de México (las 16 alcaldías).

- Toluca, Estado de México.

- Puebla, Puebla.

- Morelia, Michoacán.

- Cuernavaca, Morelos.

- Xalapa, Veracruz.

- Mérida, Yucatán.

- Culiacán, Sinaloa.

- Hermosillo, Sonora.

- Oaxaca, Oaxaca.

- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

- Villahermosa, Tabasco.

- Zacatecas, Zacatecas, entre otras ciudades.

Las interesadas pueden consultar la ubicación exacta del módulo más cercano mediante el portal oficial habilitado por la Secretaría de Bienestar.

$!La Pensión Mujeres Bienestar mantiene abierto el registro para mujeres de 30 a 64 años que forman parte del programa.
La Pensión Mujeres Bienestar mantiene abierto el registro para mujeres de 30 a 64 años que forman parte del programa. FOTO: Presidencia

Documentos para registrarte en la Pensión Mujeres Bienestar

Para completar el trámite es indispensable presentar la documentación solicitada por las autoridades. Los requisitos son:

Identificación oficial vigente con fotografía. Puede ser credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, cartilla del Servicio Militar Nacional o constancia de identidad expedida por una autoridad.

Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses, como recibos de agua, luz o predial.

Número telefónico de contacto, tanto celular como fijo, en caso de contar con este último.

Cuando la persona beneficiaria sea menor de edad, deberá acudir acompañada por su madre, padre o tutor, quienes también podrán realizar el trámite correspondiente para la credencial del Servicio Universal de Salud.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-del-bienestar-cuando-depositan-los-6-mil-400-pesos-del-periodo-julio-agosto-de-2026-segun-el-calendario-CC22131065

El registro se realiza por orden alfabético

La atención en los módulos se organiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de las solicitantes.

Durante la primera y tercera semana de cada mes se atiende de la A a la L, mientras que en la segunda y cuarta semana corresponde el turno de la M a la Z. Los sábados están destinados para personas rezagadas que no pudieron acudir en la fecha asignada.

Antes de acudir al módulo, es recomendable verificar el calendario vigente y revisar que toda la documentación esté completa. De esta manera, el trámite podrá realizarse con mayor rapidez y sin contratiempos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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