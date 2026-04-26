Atención alumnos: SEP aclara si hay clases este lunes 27 de abril de 2026

Con el inicio de una semana previa al Día del Trabajo, miles de estudiantes y padres de familia se preguntan si habrá clases el lunes 27 de abril de 2026, especialmente porque en algunos años los días feriados suelen generar puentes escolares. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar oficial no contempla suspensión de actividades para esa fecha en la mayor parte del país.

¿Hay clases el lunes 27 de abril de 2026? La respuesta es sí. De acuerdo con el calendario oficial de educación básica de la SEP, el lunes 27 de abril habrá clases normales para alumnos de: - Preescolar - Primaria - Secundaria El motivo es que el 1 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Trabajo, caerá en viernes y no será recorrido al lunes anterior. La Ley Federal del Trabajo establece que esta fecha debe respetarse en su día exacto, por lo que no existe un puente oficial el lunes 27 de abril. El único estado donde sí suspenden clases La única excepción será Aguascalientes, donde estudiantes de escuelas públicas y privadas de nivel básico sí tendrán suspensión de actividades desde el lunes 27 de abril hasta el 4 de mayo.

¿Por qué no habrá clases en Aguascalientes? La decisión fue tomada por el Instituto de Educación de Aguascalientes y autorizada por la SEP debido a una modificación en el calendario escolar local. El ajuste se realizó para recorrer las vacaciones de Semana Santa y hacerlas coincidir con la Feria Nacional de San Marcos 2026, una de las celebraciones más importantes del estado. Esto permitirá que miles de estudiantes descansen durante ese periodo en lugar de hacerlo en las fechas tradicionales de Semana Santa. ¿Cuándo será el próximo descanso nacional? Para el resto de los estudiantes en México, el siguiente descanso oficial será el viernes 1 de mayo, por la conmemoración del Día del Trabajo. Esto generará un fin de semana largo: - Viernes 1 de mayo: suspensión oficial - Sábado 2 de mayo: descanso habitual - Domingo 3 de mayo: descanso habitual - Lunes 4 de mayo: regreso a clases Además, el martes 5 de mayo también habrá suspensión por la conmemoración de la Batalla de Puebla.

Otros días sin clases en mayo 2026 Mayo será uno de los meses con más pausas escolares del ciclo: - 15 de mayo: Día del Maestro - 29 de mayo: Consejo Técnico Escolar Posteriormente, también habrá suspensión el 26 de junio por Consejo Técnico Escolar. Por ahora, la SEP mantiene sin cambios el calendario nacional y confirmó que el lunes 27 de abril sí habrá clases en casi todo México.

Publicidad