Clara Brugada impone récord Guinness en CDMX... ¡con acarreo!

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    Clara Brugada impone récord Guinness en CDMX... ¡con acarreo!
    Personal de dependencias como el Metro, la Comisión de Derechos Humanos local, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, del C5, así como diputados y usuarios de las Utopías y Casas de Cultura, también se movilizaron para el evento. REFORMA
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Sin embargo, la Mandataria de la Ciudad de México no se hizo presente en el evento

Un nuevo récord Guinness fue impuesto ayer por la Jefa de Gobierno, la morenista Clara Brugada, quien utilizó al aparato de su Administración para acarrear a miles de personas.

Sin embargo, la Mandataria no se hizo presente en el evento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sedes-del-mundial-entre-las-localidades-mas-endeudadas-del-pais-CB21203661

Camiones de transporte público, microbuses y unidades oficiales fueron utilizadas para transportar a las personas desde diferentes puntos de la Ciudad de México a Paseo de la Reforma, donde se realizó “La ola más grande del mundo”, del Ángel de la Independencia a El Caballito.

Cerca de las 8:00 horas, los contingentes llegaron a la esquina de Reforma y Bucareli a bordo de las unidades; algunas con rótulos de la Alcaldía Iztacalco quedaron estacionadas en Avenida de la República, al igual que microbuses de la Ruta 23, que corre en Azcapotzalco.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reduce-la-cnte-su-presencia-en-cdmx-pero-regresara-reforzada-BB21200188

Casi una hora más tarde, sobre Avenida Rosales, aproximadamente 200 personas llegaron a Reforma sosteniendo una lona de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Personal de dependencias como el Metro, la Comisión de Derechos Humanos local, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, del C5, así como diputados y usuarios de las Utopías y Casas de Cultura, también se movilizaron para el evento.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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