Abren debate en redes por evento de Sheinbaum y movilizaciones de la CNTE

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    Abren debate en redes por evento de Sheinbaum y movilizaciones de la CNTE
    La forma violenta en la que integrantes de la CNTE se manifestaron en la Ciudad de México provocó la crítica casi unánime en redes sociales. Rogelio Morales Ponce
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Si bien el evento político de la Presidente provocó polarización, en redes hubo un rechazo a las protestas magisteriales

CDMX.- El evento masivo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución y las recientes movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se convirtieron en los principales focos de discusión política en redes sociales durante la última semana, de acuerdo con un análisis de conversación digital elaborado por MW Group.

El reporte, correspondiente al periodo del 27 de mayo al 2 de junio, identificó una fuerte polarización en torno al acto denominado “Rendición de cuentas a dos años del triunfo”, realizado por la mandataria federal el pasado 31 de mayo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/senala-sheinbaum-a-estados-unidos-por-injerencia-y-campana-contra-soberania-FF21066131

Según el análisis, la conversación estuvo marcada por posturas encontradas entre quienes destacaron la asistencia al evento y el mensaje de unidad nacional impulsado por Sheinbaum, y quienes cuestionaron su carácter político-partidista, denunciaron presunto acarreo y criticaron al movimiento de Morena.

Entre las narrativas más difundidas figuraron señalamientos de organizaciones opositoras contra la Presidenta, críticas y burlas sobre la capacidad de convocatoria del oficialismo, así como mensajes de respaldo que compararon la asistencia al acto con otras movilizaciones promovidas por figuras de oposición.

$!El pasado domingo, la presidenta Sheinbaum encabezó un evento por el segundo aniversario de su victoria electoral, en donde dejó en claro su rechazo al intervencionismo.
El pasado domingo, la presidenta Sheinbaum encabezó un evento por el segundo aniversario de su victoria electoral, en donde dejó en claro su rechazo al intervencionismo. Presidencia

Paralelamente, las protestas de la CNTE en la Ciudad de México generaron una intensa discusión digital. Las principales conversaciones se centraron en las afectaciones a la movilidad, las críticas al Gobierno federal por la falta de acuerdos con el magisterio y las denuncias de presuntos actos vandálicos durante algunas manifestaciones.

El estudio también detectó narrativas sobre posibles actos de represión por parte de las autoridades, además de cuestionamientos sobre el manejo político del conflicto y advertencias sobre el impacto que las movilizaciones podrían tener a pocos días de la celebración del Mundial de Futbol 2026.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/la-cnte-amenaza-con-intensificar-protestas-a-dias-de-la-copa-mundial-2026-AK21181742

MW Group señaló que la agitación social derivada de las protestas magisteriales fue uno de los principales riesgos políticos identificados en la conversación sociodigital del periodo analizado, consolidando a la CNTE y al evento de Sheinbaum como los temas políticos con mayor repercusión en plataformas digitales.

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