¿Quién mató a Paco Stanley y qué cantidad debía al crimen organizado?

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    ¿Quién mató a Paco Stanley y qué cantidad debía al crimen organizado?
    Un nuevo documental sostiene que el conductor mantenía una deuda millonaria con el crimen organizado y señala por primera vez a un presunto autor intelectual del crimen ocurrido en 1999. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un documental asegura que Paco Stanley debía cuatro millones de dólares al crimen organizado y revela quién habría ordenado su asesinato en 1999

Una nueva versión sobre uno de los homicidios más mediáticos de México volvió a colocar el nombre de Paco Stanley en el centro de la conversación pública. A casi tres décadas del crimen, un documental asegura que el conductor fue asesinado como consecuencia de una deuda millonaria con el crimen organizado.

La revelación forma parte de la serie Testigos: La verdad tiene voz, de la plataforma Reellee TV, donde el productor Juan Carlos Uribe expone una investigación basada en testimonios de exfuncionarios y personas cercanas al caso.

De acuerdo con la producción, Stanley habría recibido cerca de cuatro millones de dólares a finales de la década de los 80 para lavar dinero mediante sus negocios, recursos que presuntamente nunca devolvió.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/quien-mato-a-paco-stanley-nuevo-documental-promete-revelar-la-identidad-del-autor-intelectual-del-asesinato-CH21154240

UNA DEUDA MILLONARIA QUE HABRÍA MARCADO SU DESTINO

El documental sostiene que el conductor nunca formó parte de una organización criminal, aunque sí habría facilitado su imagen y relaciones para permitir el movimiento de dinero ilícito dentro del medio artístico.

Según esta versión, su popularidad le permitió mantenerse durante años alejado de cualquier represalia, aunque la deuda permaneció pendiente hasta convertirse en un conflicto irreversible.

El 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado a balazos afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en el sur de la Ciudad de México. La serie afirma que el ataque fue una represalia directa por el incumplimiento en la devolución del dinero.

EL DOCUMENTAL APUNTA A UN NUEVO AUTOR INTELECTUAL

Uno de los aspectos que más llama la atención de la investigación es que identifica a Juan José Esparragoza Moreno, conocido como El Azul, como la persona que habría ordenado el asesinato.

Durante años, distintas hipótesis señalaron a Amado Carrillo Fuentes como posible responsable intelectual del crimen. Sin embargo, la serie descarta esa teoría y coloca a El Azul en el centro de la historia.

El productor Juan Carlos Uribe aseguró que ninguna investigación periodística o judicial previa había relacionado directamente a Esparragoza Moreno con el caso.

EL PRESUNTO EJECUTOR Y EL PAPEL DE LA DFS

La investigación también identifica a Carlos Acevedo, alias El Pato, como el hombre que habría ejecutado la orden. De acuerdo con Uribe, Acevedo fue integrante de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) antes de incorporarse al crimen organizado.

Sobre las dificultades para documentar su historia, el productor explicó: “Desafortunadamente no encontramos una fotografía de él, era exagente y luego se convirtió en narco”.

El documental plantea que la DFS funcionó como un punto de conexión entre varios de los personajes involucrados, al señalar que numerosos exintegrantes de esa corporación terminaron colaborando con organizaciones criminales tras su desaparición.

LOS TESTIMONIOS QUE RESPALDAN LA INVESTIGACIÓN

La serie basa gran parte de sus afirmaciones en tres testimonios considerados clave por la producción.

• Arlette Garibay, periodista y excompañera de Paco Stanley en el programa ¡Ándale!, aporta información sobre el entorno del conductor.

• René López, exagente de la Policía Judicial de Jalisco, asegura tener conocimiento sobre los vínculos entre el narcotráfico y distintas autoridades.

• Jorge Godoy López, también exagente judicial, participó como testigo ante la DEA en un proceso relacionado con Rubén Zuno Arce.

https://vanguardia.com.mx/show/nos-volvieron-a-encerrar-asi-fue-el-reencuentro-de-paola-durante-y-mario-bezares-en-la-casa-de-los-famosos-2-video-HE12700531

Aunque estas revelaciones ofrecen una nueva interpretación sobre el asesinato de Paco Stanley, la versión presentada en el documental corresponde a una investigación independiente sustentada en testimonios y no modifica las conclusiones oficiales emitidas por las autoridades judiciales sobre uno de los casos más emblemáticos de la televisión mexicana.

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Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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