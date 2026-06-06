Reduce la CNTE su presencia en CDMX, pero regresará reforzada

CDMX.- Las calles del Centro capitalino ocupadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lucieron semivacías este sábado debido a que una gran cantidad de maestros regresó a sus estados. Sin embargo, ninguna vialidad recobró por completo el libre tránsito ni quedó totalmente desalojada, ya que los docentes prevén volver a ocupar los espacios entre el domingo y el lunes.

Parte de la estrategia de la Coordinadora contempla que los manifestantes aprovechen el fin de semana para regresar a sus hogares, recuperar horas de sueño y convivir con sus familias. Lo anterior, sin descuidar su movimiento. Varios de ellos tienen la consigna de regresar en los próximos días, cuando se prevé que la huelga alcance una “mayor efervescencia”, según palabras del secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto.

REGRESAN A SUS LUGARES DE ORIGEN Muestra de ese compromiso es que algunos docentes no se marcharon sin antes avisar a sus compañeros que dejarían sus pertenencias en el campamento. “Profe, ahí le encargo; se queda tapada con el plástico. Vuelvo en unos días”, dijo un maestro zacatecano con mochila al hombro, con el mismo tono que bien podría haber utilizado para indicar a sus alumnos de primaria que tomaran sus tijeras o formaran una fila. Los mecates que mantienen en pie las casas de campaña también funcionan como tendederos. Toallas y cobijas de todos los colores permanecen extendidas a lo largo del campamento.

Los espacios donde menos se nota la ausencia de manifestantes son las cocinas, donde se organizan para alimentarse “por una módica cantidad”. Ahí permanecen utensilios, trastes, cajas de huevo, huacales repletos e incluso mesas con sillas.

APLAZAN ASAMBLEA PARA EL LUNES En la Calle de Allende, la falta de los docentes oaxaqueños es evidente. La mayoría abandonó la capital después de permanecer desde el pasado 25 de mayo en las calles del Centro. Hay varios toldos que hoy sólo cubren una o dos casas de campaña, pero que durante toda la semana albergaron a decenas de maestros de la Sección 22.

La cantidad de manifestantes que regresó a Oaxaca incluso obligó a aplazar una de sus asambleas estatales hasta el lunes, cuando ya habrá una asistencia que consideran “representativa” para votar cualquier decisión. Los responsables de los distintos sectores aprovecharon que las casas de campaña fueron levantadas momentáneamente para barrer sus cuadrantes. Sin embargo, otras zonas, como la aledaña al Congreso de la Ciudad de México, continúan repletas de casas de campaña. ‘SE ACOMODAN DONDE PUEDEN’ Cuestionados sobre la distribución del campamento, los maestros admitieron que el impedimento para instalarse en el Zócalo provocó desorden entre el magisterio, que colocó las casas de campaña donde le fue posible. “Hay secciones que ni siquiera están juntas. Y el lunes va a ser peor; se van a acomodar donde puedan”, explicó uno de los docentes. Para la próxima semana, la CNTE perfila continuar con su jornada de protestas, que podría incluir la toma de ambas terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Estadio Banorte y sedes diplomáticas ubicadas en la capital.

En la Ciudad de México permanecen la mayoría de los secretarios generales de las secciones más representativas de la CNTE: Yenny Pérez, de la Sección 22 de Oaxaca; Filiberto Frausto, de la 34 de Zacatecas; Marcelino Rodarte, de la 58 de Zacatecas; Isael González, de la 7 de Chiapas; Elvira Veleces, de la 14 de Guerrero, además de Pedro Hernández, de la Sección 9 de la Ciudad de México. Sólo la lideresa de la Sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, no acudió al Foro Solidario entre luchas y huelgas activas de este sábado, que congregó a sindicatos y organizaciones sociales movilizados por distintas causas.

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