Abril y mayo traerán puentes y suspensiones de clases para estudiantes de educación básica en Coahuila

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Coahuila
/ 20 abril 2026
    Abril y mayo traerán puentes y suspensiones de clases para estudiantes de educación básica en Coahuila
    Festejos por el Día del Niño, Día del Trabajo y Día del Maestro representarían días libres. ESPECIAL

El calendario escolar 2025-2026 contempla diversas suspensiones durante mayo, lo que generará varios periodos de descanso para las comunidades educativas

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, los estudiantes de educación básica en Coahuila tendrán diversos días sin clases entre finales de abril y el mes de mayo, derivados de fechas conmemorativas y actividades escolares.

Aunque en abril no está programado Consejo Técnico Escolar, en distintos planteles ya se anticipan actividades por el Día del Niño, conocidas como “semana loca”, que suelen modificar la dinámica escolar, tomando mayor presencia entre el 27 y el 30 de abril.

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El primer descanso oficial será el viernes 1 de mayo, con motivo del Día del Trabajo. Posteriormente, el martes 5 de mayo también aparece marcado como día de asueto. En este caso, existe la posibilidad de una baja asistencia el lunes 4 de mayo, como ha ocurrido en años anteriores, cuando algunas familias extienden el descanso para formar un periodo más largo.

La eventual suspensión de labores en esa fecha quedaría sujeta a la determinación de la autoridad educativa estatal.

Más adelante, el 15 de mayo, Día del Maestro, está considerado como suspensión oficial de clases. Al coincidir en viernes, se generará otro fin de semana largo para los estudiantes.

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El último periodo sin actividades presenciales en mayo será el viernes 29, cuando se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar, programado al cierre de cada mes.

Tras este periodo, junio se desarrollará sin suspensiones relevantes, mientras que el ciclo escolar concluirá oficialmente el 15 de julio para los alumnos de educación básica.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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