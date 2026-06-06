Exdirector de la DEA llama a Omar García Harfuch a detener y extraditar a funcionarios acusados por EU

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    Exdirector de la DEA llama a Omar García Harfuch a detener y extraditar a funcionarios acusados por EU
    El exdirector interino de la DEA mencionó a Omar García Harfuch al pedir acciones contra funcionarios señalados por autoridades estadounidenses. VANGUARDIA

Derek Maltz pidió a autoridades encabezadas por Omar García Harfuch detener a funcionarios acusados por EU y enviarlos a Nueva York

El exdirector interino de la Drug Enforcement Administration (DEA), Derek S. Maltz, consideró que las autoridades mexicanas deberían proceder contra funcionarios y exfuncionarios señalados recientemente por autoridades estadounidenses y enviarlos a Nueva York para enfrentar procesos judiciales.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, Maltz sostuvo que la lucha contra los grupos criminales mexicanos requiere acciones dirigidas tanto contra integrantes de organizaciones delictivas como contra funcionarios que presuntamente facilitan o protegen sus actividades.

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“Es hora de que los funcionarios mexicanos liderados por Omar García Harfuch detengan a los funcionarios corruptos que fueron recientemente acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los envíen a Nueva York para enfrentar a la justicia”, escribió el exfuncionario estadounidense.

Aunque en su mensaje no menciona nombres específicos, sus declaraciones se producen en medio de los señalamientos relacionados con una lista de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa cuya detención con fines de extradición fue solicitada por autoridades estadounidenses.

Entre las personas incluidas en esa relación figuran el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

VINCULA MALTZ COMBATE AL CRIMEN CON ACCIONES CONTRA LA CORRUPCIÓN

En su posicionamiento, Derek S. Maltz afirmó que cualquier estrategia para enfrentar a los grupos criminales debe incluir medidas dirigidas a combatir presuntos actos de corrupción.

El exdirector interino de la DEA señaló que la lucha contra los llamados “cárteles del terror” no puede tener éxito sin atender las estructuras que, desde su perspectiva, permiten la operación de dichas organizaciones.

“La lucha contra los cárteles del terror no puede tener éxito sin confrontar la corrupción que los permite”, expresó.

Añadió que derrotar a estas organizaciones requiere enfocarse tanto en quienes participan directamente en actividades criminales como en funcionarios que presuntamente facilitan sus operaciones.

“Derrotar a los cárteles requiere centrarse tanto en los criminales que aprietan el gatillo como en los funcionarios corruptos que abren la puerta y protegen las redes”, indicó.

MALTZ SEÑALA QUE CÁRTELES MEXICANOS CUENTAN CON REDES DE APOYO INSTITUCIONAL

En su publicación, Maltz sostuvo que los grupos criminales dependen de estructuras que incluyen funcionarios corruptos, instituciones comprometidas y redes de apoyo que, según afirmó, facilitan diversas actividades ilícitas.

Entre ellas mencionó el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la extorsión y otros delitos relacionados con las organizaciones criminales.

El exfuncionario estadounidense consideró que cualquier estrategia orientada a reducir el poder de los cárteles debe contemplar investigaciones sobre posibles actos de corrupción y mecanismos de rendición de cuentas para servidores públicos que colaboren con grupos delictivos.

“Cualquier estrategia seria para desmantelar el poder de los cárteles debe incluir esfuerzos agresivos contra la corrupción, investigaciones transparentes, rendición de cuentas para los funcionarios públicos que colaboran con organizaciones criminales y una sólida cooperación internacional, federal, estatal y local”, señaló.

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MALTZ LLAMA A FORTALECER LA COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES PARA COMBATIR AL CRIMEN ORGANIZADO

Maltz también destacó la importancia de la cooperación entre distintos niveles de gobierno y entre países para enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.

En la parte final de su mensaje sostuvo que, mientras existan actores que continúen protegiendo o beneficiándose de las actividades de los grupos criminales, estas organizaciones mantendrán capacidad para adaptarse y continuar operando.

“Mientras los actores corruptos continúen protegiendo y beneficiándose de la actividad de los cárteles, estas empresas criminales se adaptarán y sobrevivirán”, concluyó.

Las declaraciones del exdirector interino de la DEA se producen en un contexto de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, combate al narcotráfico y persecución de organizaciones criminales que operan en ambos países.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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