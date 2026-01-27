SAT presenta Plan Maestro 2026: mejor atención al contribuyente, fiscalización clara y combate a factureras

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer su Plan Maestro 2026, un documento que define las directrices que guiarán las acciones del organismo en los próximos años.

De acuerdo con el comunicado oficial, el plan tiene como objetivo alcanzar una meta histórica de recaudación de 5.8 billones de pesos, fortalecer el combate a la evasión fiscal y consolidar una atención más cercana y humana, centrada en las necesidades de las y los contribuyentes.

“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) da a conocer su Plan Maestro 2026, el cual establece las directrices que guiarán las acciones de este organismo para alcanzar la meta histórica de recaudación de 5.8 billones de pesos, así como para fortalecer el combate a la evasión y consolidar una atención más cercana y humana, enfocada en las necesidades de las y los contribuyentes”, señaló la autoridad fiscal.

SAT BRINDARÁ ATENCIÓN HONESTA, CERCANA Y CON CALIDEZ: AMPLIARÁ SU PRESENCIA TERRITORIAL

Uno de los ejes centrales del Plan Maestro 2026 es el fortalecimiento de la atención al contribuyente. Con el objetivo de acercar los trámites y servicios a la población, el SAT informó que ampliará su presencia territorial mediante la apertura de nuevas oficinas en entidades como Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán. A esta estrategia se suma el fortalecimiento del programa Oficina Móvil, el cual tendrá presencia en las 32 entidades federativas.

En el comunicado se detalla que el organismo ofrecerá asistencia y orientación “de manera honesta y cálida”, con el fin de explicar con claridad la situación fiscal de cada contribuyente, así como sus derechos y obligaciones. De manera específica, se brindará orientación especializada para integrar correctamente la información requerida en los trámites de devolución de impuestos, con el propósito de agilizar estos procesos.

El SAT también indicó que reforzará el uso de nuevas tecnologías para ampliar la realización de trámites en línea y fortalecerá el sistema de citas, particularmente para atender y orientar a contribuyentes que se encuentren en procesos de revisión o auditoría.

Como parte de la política de simplificación administrativa, se implementarán nuevos formatos para facilitar la presentación de trámites, se optimizarán los tiempos de atención en las 166 oficinas del país y se renovará el proceso del Servicio de Aclaración al Contribuyente, conocido como Ventana Virtual, con el objetivo de ofrecer orientación y soluciones de manera ágil, eficiente y conclusiva.