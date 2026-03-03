Autoridades emiten recomendaciones para prevenir estafas en venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA

/ 3 marzo 2026
    Autoridades emiten recomendaciones para prevenir estafas en venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA
    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emiten recomendaciones ante fraudes por boletos del Mundial 2026.

Autoridades federales y capitalinas advirtieron sobre sitios falsos que simulan vender entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, así como la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), emitieron recomendaciones para evitar fraudes relacionados con la compra de boletos para la Copa Mundial de fútbol 2026.

Las autoridades señalaron que el incremento en el interés por adquirir entradas para los partidos en los estadios sede ha sido aprovechado por ciberdelincuentes para crear sitios fraudulentos que simulan ser páginas oficiales.

MODUS OPERANDI DE LOS SITIOS FALSOS

De acuerdo con la información difundida, los portales apócrifos operan mediante identidades digitales falsas construidas con logotipos, fotografías, tipografías, paletas de colores y estilos gráficos que imitan la imagen institucional de páginas oficiales.

Los defraudadores impulsan anuncios en redes sociales, envían correos electrónicos masivos y distribuyen mensajes de texto en los que anuncian supuestas ventas exclusivas. El objetivo es dirigir a los aficionados a sitios falsos donde se les solicita información personal, como nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria, código de seguridad y documentos adicionales.

Las autoridades explicaron que estas plataformas buscan generar una sensación de urgencia con mensajes como “oportunidad única”, “últimos boletos disponibles” y “descuento por tiempo limitado”. Además, incluyen contadores digitales que simulan un flujo constante de compras, con la finalidad de evitar que las personas verifiquen la autenticidad del portal antes de concretar la transacción.

RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA COMPRA SEGURA DE BOLETOS PARA LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026

Las autoridades exhortaron a la población a seguir estas medidas preventivas:

- Realizar la compra únicamente en el portal oficial de la FIFA: www.fifa.com/tickets.

- Desconfiar de precios demasiado bajos o ventas urgentes bajo el argumento de un contratiempo.

- Ignorar ofertas enviadas por mensajería instantánea o correos no solicitados.

- No transferir dinero mediante depósitos directos a particulares.

- No compartir datos personales, contraseñas ni códigos de verificación.

- Activar alertas bancarias para detectar cargos no reconocidos.

- Reportar páginas sospechosas o intentos de fraude ante las autoridades.

CANALES DE ORIENTACIÓN Y DENUNCIA

Para mayor orientación, la ciudadanía puede consultar la Ciberguía disponible en el portal oficial del Gobierno de México.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México mantiene atención permanente para la detección y prevención de ciberdelitos a través de la aplicación Mi Policía, las cuentas en X @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX, el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx y el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

Las dependencias reiteraron que estas acciones buscan fortalecer la seguridad digital, proteger la información personal y prevenir delitos cibernéticos que afectan el patrimonio de la ciudadanía en el contexto de eventos de alta demanda como la Copa Mundial 2026.

