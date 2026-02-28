Así protegerá el Ejército mexicano los estadios y festivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con escudos antidrones

CIUDAD DE MÉXICO- Ante el riesgo de posibles ataques con drones, que en los últimos años se han convertido en una de las armas predilectas de las organizaciones criminales, el Ejército mexicano se prepara para activar en los estadios y festivales del Mundial unos sistemas para neutralizar e incluso derribar los vehículos aéreos no tripulados. Aunque el Ejército ya ha usado los llamados “escudos antidrones” en otros partidos y concentraciones masivas, la Copa del Mundo de 2026 representa un reto para las fuerzas mexicanas debido a su relevancia y a los miles de aficionados y turistas que atraerá al país, que aún sigue conmocionado tras la ola de violencia que se desató en varios estados luego de que fuera abatido en el sur del estado de Jalisco el capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho ”, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). TE PUEDE INTERESAR: ¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México? Pese a las preocupaciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y las autoridades mexicanas han descartado la suspensión de los partidos. Tras conversar la víspera con la presidenta Claudia Sheinbaum vía telefónica, Infantino expresó que tiene “plena confianza” en que México albergará 13 juegos del Mundial, incluido el duelo inaugural en Ciudad de México el 11 de junio entre la selección mexicana y la de Sudáfrica. Las ciudades de Guadalajara, capital de Jalisco y bastión del CJNG, y Monterrey, capital del estado norteño de Nuevo León, tendrán cada una cuatro partidos.

Estados Unidos y Canadá son los coanfitriones de la Copa del Mundo. INNOVACIONES PARA EL MUNDIAL En los espacios del Batallón de Respuesta a Emergencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el Campo Militar número 1 de la zona metropolitana de la capital, un grupo de uniformados realizó el viernes una exhibición de los equipos portátiles y semifijos de inhibición de drones que se emplearán en los diferentes festivales y en los estadios Banorte (antes conocido como Estadio Azteca) de Ciudad de México, Akron de Guadalajara y BBVA de Monterrey. Entre los equipos que se utilizarán está un sofisticado antidron portátil de tipo fusil, de fabricación europea, que tiene en el visor una pequeña pantalla que sirve de radar para detectar de día o de noche la ubicación y el modelo del dron e inhibirlo en el aire. La tecnología funciona bloqueando la comunicación entre el dron y su control remoto, haciendo que la aeronave pierda totalmente el control o se aleje. TE PUEDE INTERESAR: Afirma Sheinbaum que cuenta con el respaldo de la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol tras operativo contra ‘El Mencho’ Según explicó el capitán José Alfredo Lara, integrante del Batallón de Repuesta a Emergencia, el sistema portátil puede inhibir un dron de cualquier tamaño en un radio de acción estimado de 2 kilómetros (1,2 millas), y sólo se requiere de una persona para manejar el equipo, que tiene un peso estimado de 7 kilogramos (15 libras), muy por encima de lo que pesa un fusil regular. Sin ofrecer detalles de cuántos sistemas antidrones se emplearán en cada estadio, Lara aseguró que el Ejército tiene “suficientes equipos” para las sedes del torneo. En la seguridad de los estadios participarán fuerzas policiales y militares junto con integrantes de la FIFA.

En el caso de Ciudad de México se ha previsto un despliegue de más de 14 mil elementos, mientras que en Guadalajara habrá de más de 12 mil uniformados y en Monterrey unos 7 mil Tras los violentos sucesos del pasado 22 febrero por la muerte de “El Mencho”, la Secretaría de la Defensa reforzó la seguridad en Jalisco con 2,500 elementos. LOS NARCODRONES En los últimos siete años el uso de los drones por parte del CJNG, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales se ha hecho cada vez más frecuente para intimidar y atacar a las autoridades y grupos rivales. Su creciente uso ha generado inquietud en Washington, que le ha exigido a México acciones contundentes para combatir a las organizaciones criminales y sus sofisticados armamentos. La preocupación ha llegado a tal punto que en las últimas dos semanas se han reportado dos incidentes en los que las fuerzas estadounidenses han utilizado un rayo láser para derribar supuestos drones cerca de la frontera con México. Esos eventos llevaron la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) a cerrar temporalmente el espacio aéreo cerca de la ciudad fronteriza de El Paso.

Sobre el tipo de drones que utilizan los cárteles y grupos delictivos mexicanos no se tiene un “diagnóstico puntual”, afirmó David Saucedo, especialista mexicano en seguridad. Explicó que tras los ataques que han realizado se ha identificado que emplean drones de visión nocturna, con amplia autonomía de vuelo, que suelen ser modificados para instalarles cargas explosivas. Saucedo expresó que, ante la falta de claridad sobre los vehículos aéreos no tripulados que emplean los cárteles, es difícil determinar qué tan efectivos serán los sistemas antidrones de las fuerzas militares mexicanas. “En este momento creo que nadie tiene la respuesta”, sostuvo. Por Fabiola Sánchez, The Associated Press.

