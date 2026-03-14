Azotarán lluvias fuertes en el sureste, vientos intensos en Chihuahua y temperaturas de hasta 45 °C en el país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua, informó que para este 14 de marzo de 2026 se prevén lluvias puntuales fuertes en el sureste del país y en la península de Yucatán, así como vientos intensos en el norte y altas temperaturas en diversas regiones del territorio nacional. De acuerdo con el organismo, la presencia de canales de baja presión en el interior del país, combinados con condiciones de inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad, generarán lluvias y chubascos en regiones del occidente, centro y sureste de México, incluido el Valle de México. En algunos estados del sureste se esperan lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 13 al 26 de marzo según el calendario?

ESTADOS CON MAYOR PROBABILIDAD DE LLUVIAS El pronóstico meteorológico indica que las lluvias más intensas, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros, podrían registrarse en los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, se prevén intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, en Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En tanto, se esperan lluvias aisladas con acumulaciones menores, de entre 0.1 y 5 milímetros, en Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Tabasco. El organismo advirtió que las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones en algunas zonas. VIENTOS INTENSOS Y TOLVANERAS EN EL NORTE DEL PAÍS Durante la tarde se prevé el establecimiento de una línea seca sobre el norte del país, lo que generará vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Durango, Zacatecas y Aguascalientes. En el estado de Chihuahua se esperan vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora, acompañadas de posibles tolvaneras. También se pronostica viento de componente sur, conocido como surada, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las autoridades meteorológicas señalaron que las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

PERSISTEN ALTAS TEMPERATURAS Y ONDA DE CALOR EN MÉXICO El pronóstico indica que continuará la onda de calor en varias entidades del país, particularmente en regiones de Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este). Las temperaturas máximas más elevadas, de entre 40 y 45 grados Celsius, se pronostican para el oeste de Michoacán y el noroeste de Guerrero. También se prevén temperaturas de entre 35 y 40 grados Celsius en entidades como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, temperaturas de entre 30 y 35 grados Celsius podrían registrarse en Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y HELADAS EN ZONAS MONTAÑOSAS Durante la madrugada se esperan temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados Celsius con heladas en zonas serranas de Chihuahua, Durango y el Estado de México. Además, se pronostican temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. OLEAJE EN LA ZONA DEL PACÍFICO El Servicio Meteorológico Nacional también prevé oleaje de entre 1.0 y 2.0 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California Peninsula, así como en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO La capital del estado mantendrá condiciones meteorológicas estables durante la jornada de este sábado 14 de marzo. De acuerdo con los registros matutinos, la ciudad inició el día con un cielo completamente despejado y una temperatura mínima de 13°C, acompañada de una humedad relativa del 32% y vientos ligeros provenientes del sur. Para el resto de la tarde, se pronostica un incremento gradual en el termómetro hasta alcanzar una temperatura máxima de 28°C. El predominio de un sistema de alta presión favorecerá la ausencia de nubosidad, eliminando cualquier probabilidad de precipitaciones en la zona urbana y sus alrededores. TE PUEDE INTERESAR: La Beca Benito Juárez depositará pago doble de 3 mil 800 pesos en abril de 2026 SMN MONITOREA INGRESO DE NUEVO FRENTE FRÍO La Conagua informó que actualmente se mantiene en vigilancia un nuevo sistema frontal. Se trata del Frente Frío número 41 y su masa de aire ártico, el cual podría ingresar al país el próximo domingo. De concretarse su avance, este sistema generaría un descenso marcado en las temperaturas en distintas regiones del territorio nacional durante la próxima semana.

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