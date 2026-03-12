La Beca Benito Juárez depositará pago doble de 3 mil 800 pesos en abril de 2026

El programa social Beca Benito Juárez, creado por la pasada administración del Gobierno Federal está enfocada en estudiantes de nivel medio superior que asisten a planteles públicos al brindar un apoyo de mil 900 pesos bimestrales depositado directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

El dinero ha ayudado a estudiantes beneficiarios a adquirir materiales necesarios para su desarrollo académico, pasajes y gastos diarios.

Sin embargo, algunos beneficiarios recibirán pagos dobles durante este bimestre. Esta medida busca regularizar la dispersión de apoyos correspondientes a los primeros meses del año, así como garantizar que los beneficiarios cuenten con el recurso completo previsto para el periodo.

PAGO DOBLE DE LA BECA BENITO JUÁREZ

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer que se depositará un depósito doble para los beneficiarios del programa social.

Esto debido a que alumnas y alumnos de nuevo ingreso, que hicieron el registro en meses pasados, no se les había realizado el depósito correspondiente en el mes de febrero.

Por lo tanto no hubo pago durante este primer bimestre de 2026 (enero y febrero), así que, aquellos que no lo recibieron, se les depositará el doble a los beneficiarios que apenas acaban de recibir la tarjeta.

La próxima fecha de pago se realizará en el mes de abril del 2026, por lo tanto se pagarán tres mil 800 pesos por los bimestres de enero-febrero y marzo-abril.

La dispersión se realizarán en las tarjetas del Banco del Bienestar de todos estudiantes de bachillerato, preparatoria o escuelas de nivel medio superior que no han recibido ningún pago en 2026 en una sola exhibición.