La Beca Benito Juárez depositará pago doble de 3 mil 800 pesos en abril de 2026
Esta medida busca regularizar la dispersión de apoyos correspondientes a los primeros meses del año
El programa social Beca Benito Juárez, creado por la pasada administración del Gobierno Federal está enfocada en estudiantes de nivel medio superior que asisten a planteles públicos al brindar un apoyo de mil 900 pesos bimestrales depositado directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.
El dinero ha ayudado a estudiantes beneficiarios a adquirir materiales necesarios para su desarrollo académico, pasajes y gastos diarios.
Sin embargo, algunos beneficiarios recibirán pagos dobles durante este bimestre. Esta medida busca regularizar la dispersión de apoyos correspondientes a los primeros meses del año, así como garantizar que los beneficiarios cuenten con el recurso completo previsto para el periodo.
PAGO DOBLE DE LA BECA BENITO JUÁREZ
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) dio a conocer que se depositará un depósito doble para los beneficiarios del programa social.
Esto debido a que alumnas y alumnos de nuevo ingreso, que hicieron el registro en meses pasados, no se les había realizado el depósito correspondiente en el mes de febrero.
Por lo tanto no hubo pago durante este primer bimestre de 2026 (enero y febrero), así que, aquellos que no lo recibieron, se les depositará el doble a los beneficiarios que apenas acaban de recibir la tarjeta.
La próxima fecha de pago se realizará en el mes de abril del 2026, por lo tanto se pagarán tres mil 800 pesos por los bimestres de enero-febrero y marzo-abril.
La dispersión se realizarán en las tarjetas del Banco del Bienestar de todos estudiantes de bachillerato, preparatoria o escuelas de nivel medio superior que no han recibido ningún pago en 2026 en una sola exhibición.
MONTOS DE LA BECA BENITO JUÁREZ EN 2026
El programa social entrega el monto de 1,900 pesos bimestrales, que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito.
No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional.
Es necesario recordar que los depósitos son bimestrales y que se realizan directamente en las Tarjetas del Bienestar.
¿QUÉ HACER SI NO TE LLEGÓ EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ?
Si el depósito no aparece reflejado, las autoridades recomiendan esperar al menos 72 horas hábiles después de la fecha programada. En ocasiones, el dinero ya está disponible, pero no se emite una notificación automática.
Para confirmar, se sugiere consultar el saldo desde la App del Banco del Bienestar o directamente en un cajero automático. También es recomendable verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, ya que este es uno de los motivos más frecuentes por los que el pago no se acredita correctamente.
¿DÓNDE PEDIR AYUDA SI EL PROBLEMA CONTINÚA?
Si después de revisar el portal y la app del Banco del Bienestar el pago no ha sido reflejado, se debe acudir personalmente a la Sede Auxiliar Regional (SARE) más cercana. En estos módulos, personal autorizado puede revisar el caso y verificar el estatus de tu beca en el sistema.
También está disponible la línea telefónica del Centro de Atención de Becas Benito Juárez, marcando al 55 1162 0300, donde los operadores brindan asistencia personalizada.Para agilizar la atención, es necesario tener a la mano la CURP, la tarjeta del Bienestar y una identificación oficial.
En caso de que el problema no se resuelva en los primeros intentos, las autoridades sugieren guardar todos los comprobantes: capturas de pantalla, tickets de consulta de saldo y el documento de entrega de la tarjeta del Bienestar.Con estos registros podrás presentar una queja formal o solicitar una revisión presencial en la SARE correspondiente.
¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ?
El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinado a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico, al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida.
Además, busca reducir la deserción escolar, la cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que, antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social.