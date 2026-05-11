Ingresan al Vicealmirante Farías Laguna a penal federal en Buenos Aires

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    Ingresan al Vicealmirante Farías Laguna a penal federal en Buenos Aires
    El SPF identificó a Farías Laguna como integrante de una organización criminal denominada “Los Primos”. Captura de pantalla

El Servicio Penitenciario Federal informó que el traslado de una comisaría a este centro de mayor seguridad se registró el pasado 8 de mayo

CDMX.-El Contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina desde el pasado 23 de abril por acusaciones de liderar el huachicol fiscal en México, fue ingresado desde la semana pasada a un Centro Penitenciario Federal en Buenos Aires, de acuerdo con información oficial.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) informó que el traslado de una comisaría a este centro de mayor seguridad se registró desde el pasado 8 de mayo, en medio de procesos legales de la defensa de Farías para intentar detener una extradición a México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/firmaran-mexico-y-la-union-europea-el-acuerdo-global-modernizado-en-cdmx-DG20623541

”A partir de este momento usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional”, le dijo un elemento policiaco encapuchado al detenido.

El SPF identificó a Farías Laguna como integrante de una organización criminal denominada “Los Primos”, y una pieza clave en la red de tráfico ilegal de hidrocarburos que cimbró a la Secretaría de Marina (Semar), así como a empresarios y políticos en México.

ES DETENIDO EL 23 DE ABRIL

El pasado 23 de abril, Farías Laguna fue detenido en un operación realizada por la Unidad de Inteligencia Naval de la Semar, en coordinación con la Interpol México, la FEMDO de la FGR y autoridades argentinas.

”El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol”, señaló Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-desmantela-tunel-de-huachicol-conectado-a-ducto-de-pemex-en-nuevo-leon-asegura-mas-de-205-mil-litros-AG20623344

Además de la acusación de México, Farías enfrenta un posible frente local en Argentina por el uso de documentación falsa al momento de su ingreso al país sudamericano, lo que podría retrasar aún más cualquier resolución sobre su entrega.

FARÍAS RECHAZÓ SER EXTRADITADO

En las últimas semanas, Farías rechazó allanarse a la extradición y adelantó que solicitará al Gobierno de Argentina el asilo político, al advertir que en México corre peligro su vida e integridad personal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/promete-sheinbaum-apoyo-y-proteccion-a-desplazados-por-el-crimen-en-guerrero-CG20622055

Farías Laguna, junto con su hermano el Vicealmirante Manuel Roberto (prófugo), ambos sobrinos políticos del ex Secretario de Marina Almirante Rafael Ojeda.

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