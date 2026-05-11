Mario Delgado afirma que ‘después del 15 de junio’ no hay ‘propósito pedagógico’ en escuelas

Tras las contradicciones entre que si se trataba de una propuesta o era realmente el recorte del calendario oficial al ciclo escolar 2025-2026 para cerrar el 5 de junio para que los estudiantes de educación básica por la extrema ola de calor y la celebración del Mundial de Futbol 2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presidió la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria para discutir los ajustes en el sistema educativo. Esto luego que distintas autoridades educativas de todo México, padres y madres de familia, así como docentes se pronunciaron en contra del cambio al considerar que podría generar rezago educativo, junto a las y los secretarios de Educación de todos los estados de la República Mexicana.

“SIN UN PROPÓSITO PEDAGÓGICO” DESPUÉS DEL 15 DE JUNIO EN ESTE CICLO Al comienzo de su intervención, Delgado Carrillo afirmó que para la Nueva Escuela Mexicana lo importante es el aprendizaje en comunidad, más allá de cumplir con una cuota específica de horas en aula, por lo que “debemos ser honestos: tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo, después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio”. El secretario de Educación puntualizó que tras esta fecha (15 de junio) las aulas se mantiene abiertas sin un propósito pedagógico, ya que sólo es utilizado para la descarga administrativa, más que solo cumplir con el conteo de los 185 días del ciclo escolar, en donde se “desvirtúa la dignidad docente” y se convierte a la escuela en una “estancia forzada”. “Se mantienen las aulas abiertas realmente sin un propósito pedagógico, sólo por cumplir un conteo. Se desvirtúa la dignidad docente y se convierte la escuela en una estancia forzada”, se pronunció.

Es decir, el secretario de Educación aseguró que el último mes de clases del actual ciclo escolar es un sin propósito; manteniéndose firme en su postura, en medio de las críticas que lo señalan por no haber priorizado el aprendizaje de los alumnos y proyectar un recorte de 27 días al calendario educativo “Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familia y a salud mental de nuestra niñez”, agregó el ex dirigente nacional de Morena, quien afirmó que la escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niños por conveniencia del mercado laboral de sus padres y madres.

DELGADO INSISTE EN RECORTE, PERO RECONOCE QUE DEJÓ FUERA OPINIONES Por lo que la decisión de la propuesta de rasurar cinco semanas el aprendizaje de estudiantes correspondió a las altas temperaturas y problemas de movilidad; dejando fuera la opinión de madres y padres de familia, así como el magisterio. “El artículo 87 de la Ley General de Educación exige entre 185 y 200 días efectivos de clase. Esta ley es también un residuo de la visión tecnocrática; esa cifra responde a una visión alineada con los estándares comparados de la OCDE que redujo la educación a una estadística de permanencia e indicadores homologados. Hay países que no están atados a la cantidad de días. Francia y Bélgica, por ejemplo, son sistemas de primer nivel con menos de 170 días de clases”, comparó. Tras su discurso, pidió a los funcionarios que en la discusión del calendario escolar se incorporen las visiones del sistema educativo, quienes han tenido la oportunidad de dialogar con padres de familia en sus respectivos Estados.

Delgado planteó que en la discusión “hacen falta voces en esta mesa”, particularmente las de madres, padres de familia y del magisterio, al señalar que las decisiones deben considerar realidades muy distintas según el territorio. El Secretario reconoció que existen contextos distintos en todo México, que a su vez demandan enfoques diferenciados: “La realidad es que México no cabe en un solo calendario; un Sonora a 45 grados, la Huasteca Potosina con calor y humedad, la sierra de Oaxaca, la Chontalpa de Tabasco, exigen miradas distintas”, declaró.

RECONOCE TRABAJO DE CUIDADORAS, PERO ESCUELAS NO SON GUARDERÍA Después de las críticas que lo señalaron por no haber tomado en cuenta el tiempo de cuidados que recaerá en las madres de familia y los esquemas laborales, Delgado insistió en que las instituciones educativas no son guardería. “Reconocemos esta deuda con cuidadoras y cuidadores. Para el magisterio el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica. La estabilidad laboral del docente es la base de la calidad educativa”, resaltó. “Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral. La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niñas y niñas por conveniencia del mercado”, lanzó. Recordó que el análisis del calendario responde a “realidades innegables”, como el impacto del azote climático en algunas regiones del país y los problemas de movilidad, saturación de servicios y falta de atención que podría generar la realización del Mundial de Futbol 2026. Con una hora y media de retraso, el Secretario de Educación arrancó el Consejo en el que pidió a sus homólogos locales salir en unidad pese a las diferencias. (Con información de El Universal y Reforma)

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