‘Hondurasgate’, el presunto plan de EU, Israel y Honduras en contra líderes de la izquierda latinoamericana

“La filtración de audios de WhatsApp, Signal y Telegram, fechados entre enero y abril de 2026, destapa una operación transnacional aparentemente dirigida por Estados Unidos e Israel, cuyo operador regional en Honduras y en varios países de América Latina sería Juan Orlando Hernández (JOH). Hernández fue presidente de Honduras entre 2014 y 2022”, detalla Diario Red en una nota titulada “Hondurasgate publica el banco completo de los audios filtrados y su análisis forense”, publicada el pasado 4 de mayo.

El presunto plan es el resultado de una investigación bautizada como ‘Hondurasgate’ realizada por el Diario Red en América Latina y el portal web Hondurasgate, ambos medios de comunicación hicieron públicos unos supuestos audios del presidente hondureño, Nasry Asfura, o del exmandatario Juan Orlando Hernández en los que aluden a su presunta participación plan de Estados Unidos e Israel en contra de países con “gobiernos progresistas”.

“En junio de 2024 fue hallado culpable en una corte federal de Nueva York por los delitos de conspiración para traficar narcóticos, uso de armas de fuego y conspiración para traficar armas de fuego. Fue condenado a 45 años de prisión. Hernández habría aceptado sobornos millonarios antes y durante su presidencia para favorecer el narcotráfico en Honduras por parte de bandas criminales”, prosigue Diario Red, concluyendo que de acuerdo a “la fiscalía estadounidense, durante su presidencia Honduras operó como un narcoestado, permitiendo el tráfico de droga con la ayuda de las fuerzas de seguridad estatales. Sin embargo, en diciembre de 2025, Juan Orlando Hernández fue indultado por Donald Trump”.

Este presunto plan consistía en difundir noticias falsas contra los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México.

“Lo que revelan los audios es que Estados Unidos, con Trump, e Israel con (el primer ministro) Benjamín Netanyahu han desarrollado una red de corrupción convertir a Hernández en uno de sus principales operadores para posicionar su injerencia en la región”, expresó a la Agencia de Noticias a AFP Valeria Duarte, quien es la coordinadora de la investigación.

El portal Hondurasgate precisa que “los audios obtenidos entre Hernández, Nasry Asfura y la vicepresidenta María Antonienta Mejía revelan la conformación de un equipo de comunicación financiado con recursos hondureños y aportes del gobierno de Javier Milei que superan el medio millón de dólares. El objetivo: “golpear mediáticamente” a los gobiernos de Gustavo Petro de Colombia y Claudia Sheinbaum de México”.

EFE explica que la denuncia de esta presunta maquinación La denuncia señala a Asfura, así como al presidente del Parlamento hondureño, Tomás Zambrano; además de la designada presidencial (vicepresidenta), María Antonieta Mejía, y al expresidente Juan Orlando Hernández.

El pasado 1 diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó a Hernández, después de que en 2024 fuera condenado en Nueva York a 45 años de cárcel por narcotráfico.

Según EFE, en uno de los audios, se escucha al expresidente Hernández decirle a Asfura que necesita que le envíe 150 mil dólares para poder pagar la renta de un departamento en EU, en donde instalaría una oficina “para poner una unidad de periodismo digital para publicar información sobre el exmandatario hondureño Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la expresidenta Xiomara”.

De acuerdo con EFE, esto es lo que se escucha en el audio: “a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame, ¿qué vamos a hacer con eso, qué ganamos?”, habría expresado Asfura, a lo que Hernández habría respondido: “vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras”.

“Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa. Muy, muy, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia y, lo más importante, contra Honduras, contra la familia Zelaya”, se escucha en uno de los audios.

Por otra parte AFP, señala que en otro audio se escucha un dialogo presuntamente de Asfura, y varios políticos hondureños, “quienes asegura que su indulto fue resultado de un cabildeo israelí”:

“El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él, tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación”, se puede escucha en una grabación del pasado 20 de enero.

“Claramente no es mi voz”, aseveró Hernández en su cuenta de X, “mientras Asfura mantiene silencio”, resalta AFP.