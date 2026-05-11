Siempre no; la SEP no hará modificaciones en el Calendario Escolar 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Siempre no; la SEP no hará modificaciones en el Calendario Escolar 2026
    SEP cancela propuesta de modificación al ciclo escolar 2026 Cuarto oscuro

Para evitar conglomeraciones de tráfico durante el Mundial y el clima del verano, el titular de la SEP propuso modificar el ciclo escolar 2026

El 11 de mayo, tras el debate sobre la reacomodación de clases por la Copa Mundial 2026 en México, la SEP ha concluido con retractar la propuesta.

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, informó que el recorte de ciclo escolar, al 5 de junio, no será aplicado, tras haberse analizado por autoridades educativas.

La SEP confirmó que el calendario escolar no se verá afectado por las actividades de la FIFA en el país. Se confirmó que el fin de clases será el 15 de julio y se reanudarán las actividades para el siguiente ciclo, el 30 de agosto.

La iniciativa propuesta por el gabinete de la presidenta Sheinbaum, en relación a la educación, causó cierto debate, ya que se argumentó que se buscaría regular el tráfico escolar en las ciudades, durante los juegos de la Copa Mundial. En un informe previo, Mario Delgado, argumentó que el uso de las aulas durante el mes de junio no aportaba una función pedagógica.

Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el ecosistema educativo, después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa’ agregó el titular de la SEP.

Sin embargo, comentaristas y usuarios han resaltado que eso solo afectaría a las ciudades anfitrionas y no al resto de México. Por igual, se destacó que los horarios de los partidos no interceptan las horas de entrada y salida en las escuelas, tanto públicas como privadas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/como-estupida-califica-riva-palacio-la-decision-de-mario-delgado-de-recortar-el-ciclo-escolar-a-peticion-de-brugada-BE20608669

En un informe complementario, se destacó que, si las instituciones educativas solicitan un cambio, argumentando las condiciones climáticas como un factor problemático para los estudiantes, el esquema del calendario podría adaptarse en el caso particular.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclo Escolar
Educación
Vacaciones

Localizaciones


México

Personajes


Mario Delgado Carrillo

Organizaciones


SEP

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Violencia larvada en Coahuila

Violencia larvada en Coahuila
true

Mario Delgado: Qué estúpida decisión
Sheinbaum recordó que Carranza estableció un principio que conserva plena vigencia: “Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro”.

Reitera Sheinbaum que la soberanía de México no es negociable
El Inegi calcula un referente monetario para determinar si los ingresos mensuales de la población son suficientes para adquirir los productos de las canastas alimentaria.

México: jitomate se incrementó 121% en abril a tasa anual; sigue en aumento precio de canasta alimentaria
Un nuevo frente frío ingresará sobre el noroeste mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima gran Masa de Aire Frío a México; Frente Frío 50 azotará con heladas de -5 grados y lluvias en estos estados
“Este contenido se produjo con GEMINI, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative.”

Estos programas sociales y becas serán suspendidos temporalmente en los próximos meses
Logro. La producción brasileña destacó en la gala al llevarse algunos de los reconocimientos más importantes de la noche.

Se corona ‘El Agente Secreto’ en los Premios Platino 2026
Chivas y Cruz Azul protagonizarán una de las Semifinales más atractivas del Clausura 2026, con el Rebaño cerrando la serie en el Estadio Jalisco y La Máquina obligado a buscar ventaja desde la Ida.

Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul: Horarios oficiales de Semifinales del Clausura 2026