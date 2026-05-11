Siempre no; la SEP no hará modificaciones en el Calendario Escolar 2026

El 11 de mayo, tras el debate sobre la reacomodación de clases por la Copa Mundial 2026 en México, la SEP ha concluido con retractar la propuesta.

El Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, informó que el recorte de ciclo escolar, al 5 de junio, no será aplicado, tras haberse analizado por autoridades educativas.

La SEP confirmó que el calendario escolar no se verá afectado por las actividades de la FIFA en el país. Se confirmó que el fin de clases será el 15 de julio y se reanudarán las actividades para el siguiente ciclo, el 30 de agosto.

La iniciativa propuesta por el gabinete de la presidenta Sheinbaum, en relación a la educación, causó cierto debate, ya que se argumentó que se buscaría regular el tráfico escolar en las ciudades, durante los juegos de la Copa Mundial. En un informe previo, Mario Delgado, argumentó que el uso de las aulas durante el mes de junio no aportaba una función pedagógica.

‘Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones hay una inercia en las escuelas, en todo el ecosistema educativo, después del 15 de junio, se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa’ agregó el titular de la SEP.