Reitera Sheinbaum que la soberanía de México no es negociable

CDMX.- En medio de las tensiones generadas por Estados Unidos hacia México por la violencia y acusaciones a políticos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que somos un país “libre, independiente y soberano”, y su soberanía “no se negocia”. Durante la ceremonia por el 106 Aniversario de la Columna de la Legalidad, realizada en el Heroico Colegio Militar, la Mandataria retomó el legado de Venustiano Carranza para subrayar que, frente a cualquier intento de injerencia, la política exterior mexicana seguirá guiándose por los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención.

”México lo dijo claro entonces (con la Dotrina Carranza), y lo decimos hoy: es un país libre, independiente y soberano”, afirmó la titular del Ejecutivo federal, acompañada por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina. En un discurso, Sheinbaum recordó que Carranza estableció un principio que conserva plena vigencia: “Ningún país tiene derecho a decidir sobre el destino de otro”.

”DOCTRINA CARRANZA, MÁS QUE UNA POSICIÓN DIPLOMÁTICA” La Presidenta destacó que el exmandatario defendió que todas las naciones, “grandes o pequeñas”, son iguales en dignidad y soberanía, y que ninguna potencia debe intervenir en los asuntos internos de otros pueblos ni pretender privilegios por encima de las leyes nacionales. Señaló que la llamada Doctrina Carranza fue más que una posición diplomática: constituyó la respuesta de un país que padeció invasiones, ocupaciones y presiones extranjeras, y sentó las bases de lo que posteriormente sería la Doctrina Estrada.

”Hoy más de un siglo después, esos principios siguen guiando la política exterior de México, porque nuestra historia nos enseñó que la soberanía no se negocia, que la independencia se defiende todos los días y que la relación entre las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición”, enfatizó. Sheinbaum también reivindicó a Carranza como uno de los principales arquitectos del México contemporáneo, al recordar que, tras el Plan de Guadalupe, encabezó el Ejército Constitucionalista y convocó al Congreso que dio origen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. ”México debe reconocer en Venustiano Carranza a uno de los grandes constructores del Estado moderno”, sostuvo. UN LEGADO DE SOBERANÍA NACIONAL La Presidenta señaló que, pese a los claroscuros de su trayectoria, Carranza dejó como legado la defensa de la legalidad republicana y de la soberanía nacional. Asimismo, resaltó el valor de los cadetes del Heroico Colegio Militar que escoltaron al exmandatario durante su retirada en mayo de 1920, episodio que dio origen a la Columna de la Legalidad.

”Esa lección histórica sigue viva en el corazón de México”, expresó. Durante la ceremonia, Sheinbaum entregó reconocimientos a integrantes de las Fuerzas Armadas, entre ellos al personal que participó en el rescate de mineros en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. Al acto asistieron también integrantes del gabinete legal y ampliado, legisladores y representantes del Poder Judicial.

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