BBVA alerta por cancelación masiva de estas tarjetas en noviembre 2025: Conoce la lista completa

A inicios de 2025, BBVA alertó por una serie de cancelaciones de tarjetas y cuentas que se realiza de forma mensual, lo que podría pasar desapercibido para sus usuarios.

La entidad bancaria ya se encuentra alistando la próxima suspensión, que ocurrirá durante este mes de noviembre. Por lo que, VANGUARDIA, recomienda prestar atención, ya que puedes resultar severamente afectado.

Conoce aquí qué cuentas son las que pueden ser canceladas, por qué y qué hacer para evitarlo.

BBVA CANCELARÁ ESTAS CUENTAS DURANTE NOVIEMBRE 2025

El 21 de noviembre, las cuentas que se encuentren en esta lista y que cumplan con los requisitos establecido en la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, serán canceladas.