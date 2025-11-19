BBVA alerta por cancelación masiva de estas tarjetas en noviembre 2025: Conoce la lista completa
El 21 de noviembre, BBVA realizará un recorte masivo de tarjetas y cuentas bancarias que cumplan ciertas especificaciones
A inicios de 2025, BBVA alertó por una serie de cancelaciones de tarjetas y cuentas que se realiza de forma mensual, lo que podría pasar desapercibido para sus usuarios.
La entidad bancaria ya se encuentra alistando la próxima suspensión, que ocurrirá durante este mes de noviembre. Por lo que, VANGUARDIA, recomienda prestar atención, ya que puedes resultar severamente afectado.
Conoce aquí qué cuentas son las que pueden ser canceladas, por qué y qué hacer para evitarlo.
BBVA CANCELARÁ ESTAS CUENTAS DURANTE NOVIEMBRE 2025
El 21 de noviembre, las cuentas que se encuentren en esta lista y que cumplan con los requisitos establecido en la Ley para la Transferencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, serán canceladas.
* Libretón: Libretón Comisionistas, Libretón Nómina, Libretón Colectivos, Libretón Hipoteca, Libretón Mancomunado, Libretón Individual, Libretón Grupal, Libretón Educación Libretón Premium, Libretón 2.0, Libretón Dólares, Libretón Básico y Libretón Fundación;
* Membresía BP y PyME BBVA;
* Tarjeta de Pagos;
* Maestra Particulares, Maestra Dólares Frontera, Maestra Patrimonial Dólares, Maestra Dólares PyME;
* Cuenta Express;
* Tarjeta Básica BBVA;
* Mi Despensa;
* Link Card (antes Winner Card);
* Solución Personal;
* Contigo BBVA;
* Envíos de Dinero;
* Tarjeta Nómina BBVA.
Sin embargo, es necesario considerar que serán suspendidas aquellas que se hayan mantenido sin actividad o con saldo de $0 pesos durante los últimos tres meses (agosto, septiembre y octubre).
BBVA CONFIRMÓ LA SIGUIENTE FECHA DE CANCELACIÓN MASIVA DE CUENTAS
Recuerda que la suspensión se realiza de forma mensual, por lo que para este 2025, resta únicamente la que corresponde al mes de diciembre.
El calendario difundido por BBVA indica que la última cancelación del año se llevará a cabo el 19 de diciembre, bajo la misma norma y los requisitos.
ESTO PUEDES HACER PARA EVITAR QUE TU CUENTA BBVA SEA SUSPENDIDA
Para evitar que tu cuenta BBVA sea suspendida, es fundamental mantener el cumplimiento de las normativas bancarias y de seguridad, así como tener tus datos actualizados.
Las principales razones y soluciones por las que BBVA (o cualquier banco) puede bloquear o suspender una cuenta o tarjeta son:
* Datos Personales Desactualizados: Si tu identificación oficial registrada o tus datos de contacto han vencido o no son correctos, lo más recomendable es actualizarlos.
* Inactividad Prolongada o Saldo Cero: Si la cuenta no registra movimientos durante un periodo largo o se mantiene con saldo cero por varios meses consecutivos, entonces programa movimientos periódicos, aunque sean pequeños.
* Clave o NIP Erróneo: Intentar ingresar repetidamente la clave o NIP incorrecto. Por esto, siempre es mejor elegir una clave fácil de recordar.
* Falta de Pago: Si tienes una tarjeta de crédito, realiza los pagos de tu tarjeta de crédito a tiempo.
¿TIENES DUDAS Y/O ACLARACIONES? ASÍ PUEDES COMUNICARTE CON BBVA
Para aclarar dudas o recibir información sobre las cláusulas de cancelación y las opciones disponibles, pueden consultar el contrato de su cuenta o contactar al número 55 1998 8039 y su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Zurich 320, colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.
En la línea telefónica se indicarán los pasos a seguir para recuperarla o abrir una nueva cuenta. Para evitar la situación, BBVA recomienda tomar medidas previo a la fecha límite para la cancelación de la cuenta, con el principal objetivo de evitar inconvenientes.