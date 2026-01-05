Violencia que vive México es por armas de EU y demanda de droga: Sheinbaum

Durante su mensaje, la mandataria destacó que las armas de alto poder ingresan de manera ilegal por la frontera norte, dotando a las organizaciones criminales de capacidad de fuego y operación. Este flujo, advirtió, anula parte de los esfuerzos internos si no se atiende desde el origen.

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la violencia que enfrenta México no puede entenderse sin analizar dos factores estructurales: el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos y el alto consumo de drogas en la sociedad estadounidense. Ambos elementos, dijo, fortalecen a los grupos delictivos que operan en territorio nacional.

Asimismo, señaló que la demanda de drogas en Estados Unidos mantiene activo el negocio ilícito. Mientras exista un mercado consumidor robusto, explicó, el incentivo económico para la violencia persistirá, por lo que insistió en un enfoque integral y compartido.

“Es importante recalcar, que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive en nuestro país, tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

AVANCES DE MÉXICO Y LÍMITES DE LA ESTRATEGIA

Sheinbaum afirmó que México ha cumplido su parte en el combate al narcotráfico mediante decomisos históricos, extradiciones de líderes criminales y una reducción significativa del homicidio doloso. Estos resultados, dijo, reflejan una estrategia sostenida y coordinada.

No obstante, advirtió que dichos avances serán insuficientes si no se frena el flujo de armas desde el país vecino. La presidenta enfatizó que la seguridad no puede recaer exclusivamente en acciones policiales o militares, sino en una corresponsabilidad real.

En ese sentido, reiteró que la cooperación con Estados Unidos debe trascender el discurso y materializarse en controles efectivos de armas y políticas de prevención del consumo, evitando enfoques unilaterales.

COOPERACIÓN SIN SUBORDINACIÓN Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA

La mandataria recalcó que la cooperación bilateral se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía, confianza mutua y responsabilidad diferenciada. México, afirmó, no aceptará subordinación ni acciones que vulneren su independencia.

Al ser cuestionada sobre un posible riesgo de intervención, Sheinbaum fue clara: “No considero que haya riesgo”. Señaló que existe un trabajo permanente del Gobierno federal con las entidades para disminuir la inseguridad y fortalecer la paz.

Finalmente, sostuvo que la estrategia de su gobierno prioriza atender las causas sociales, fortalecer el tejido comunitario y evitar que las drogas lleguen a niñas, niños y jóvenes en ambos países, con el objetivo de construir paz duradera con justicia.

“Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación, sí, subordinación e intervención, no”, agregó la mandataria mexicana.

