Así fueron todos los detalles de la Operación Resolución Absoluta de Trump, que terminó en la captura de Maduro

El Gobierno de Donald Trump tardó dos horas y 28 minutos en capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en la madrugada del sábado, una extraordinaria demostración de poder imperial que sumió a 30 millones de venezolanos en una profunda incertidumbre. Pero también se planeó durante meses.

La labor de la CIA y otras agencias de inteligencia estadounidenses fue crucial para la Operación Resolución Absoluta. Desde agosto, su objetivo era establecer el “patrón de vida” de Maduro, o como lo describió el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, “entender cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía y cuáles eran sus mascotas”.

A medida que Estados Unidos reforzaba su presencia militar en el Caribe a partir de septiembre, Maduro reforzó su seguridad personal para evitar ser capturado. Atrás quedaron los discursos públicos, que eran bien recibidos. Cambiaba de lugar para dormir con frecuencia, utilizando entre seis y ocho lugares para pasar la noche, según el New York Times.

Maduro también recurrió aún más a la contrainteligencia y los guardaespaldas cubanos, de mayor confianza que los venezolanos, a quienes se les prohibía usar teléfonos móviles. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes.

El viernes por la noche, cuando el clima finalmente estuvo lo suficientemente despejado como para que se llevara a cabo la operación estadounidense, Maduro se fijó en un complejo en Fuerte Tiuna, una base militar clave en Caracas.

Los drones espías eran parte de cómo la CIA monitoreaba a Maduro, pero después de su captura el sábado, la agencia sorprendentemente también informó que tenía una fuente humana dentro del gobierno venezolano, una declaración audaz dado que podría correr el riesgo de llevar a que se descubriera a una persona, aunque también una forma, tal vez, de socavar la confianza que los sucesores de Maduro tendrán en su propio sistema de seguridad.

Hasta una cuarta parte de los buques de guerra de la Armada estadounidense habían estado en el Caribe desde noviembre, impulsados por la llegada del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, con unos 4.000 marineros y tripulantes a bordo. Sin embargo, a pesar del despliegue en las cercanías, la noche de la operación, el objetivo del ejército estadounidense era lograr la sorpresa táctica y el dominio aéreo.

Aunque algunos vuelos preliminares y otras maniobras eran inevitables, la orden final de salida la dio el presidente estadounidense, Donald Trump, a las 22:46 hora del este (23:46 en Caracas).

El primer paso fue despejar un corredor aéreo —destruyendo la aviación y las defensas aéreas de Venezuela— para los helicópteros que transportarían a las tropas de élite de la Fuerza Delta, encargadas de rescatar a Maduro de su cama.

Se consideraba que Venezuela contaba con un ejército razonablemente capaz según los estándares regionales. Había utilizado su riqueza petrolera para comprar dos escuadrones de aviones rusos Su-30, además de sistemas de misiles y defensa aérea S-300 y Buk. Pero, a la hora de la verdad, el arsenal ruso fue fácilmente derrotado, un recordatorio de que los rumores sobre amenazas asimétricas a los sistemas de armas occidentales pueden ser fácilmente exagerados.

Se bombardearon bases aéreas y centros de comunicaciones, probablemente con misiles de crucero Tomahawk y armas antirradiación AGM-88 Harm, diseñadas específicamente para detectar y destruir sistemas de defensa aérea. También hubo informes de que aviones de combate F-35 bombardearon cazas venezolanos en la pista, una vez desactivada la defensa aérea. En total, más de 150 aviones estadounidenses participaron en el ataque nocturno.

Trump también se jactó de que el suministro eléctrico en Caracas se había cortado en gran medida “debido a nuestra experiencia”, una posible alusión a un ciberataque.

Los residentes de la ciudad reportaron cortes de electricidad tras las primeras explosiones y las imágenes satelitales mostraron una central eléctrica bombardeada en Fuerte Tiuna. Es posible que la causa fuera la acción militar cinética, y no un ataque encubierto o ciberataque.

Tras despegar, el equipo de la Fuerza Delta voló a 30 metros sobre el nivel del agua, según Caine, para evadir la detección del radar. Caracas no está lejos de la costa, a unos 16 kilómetros, lo que hace que el vuelo sea relativamente breve, aunque entre ellas hay montañas, lo que, según el general, ayudó a los helicópteros que se acercaban a “ocultarse entre la confusión” hasta que llegaron a la capital.

Un video grabado desde Caracas mostró nueve helicópteros (Black Hawks modificados y Chinooks de doble rotor) volando en formación sobre la ciudad hacia Fuerte Tiuna. Ninguno fue alcanzado ni dañado por la defensa aérea ni por aeronaves venezolanas, debido al éxito de la operación de represión. Sin embargo, al acercarse al complejo de Maduro a las 2:01 a. m., fueron atacados a tiros, y un helicóptero resultó dañado, aunque aún podía volar.

Una vez más, el ejército estadounidense se había preparado a fondo para los momentos críticos. Se había construido en Estados Unidos una réplica del complejo de Maduro en la base Fuerte Tiuna, cuyo plan y seguridad aparentemente eran conocidos por los estadounidenses. El equipo de la Fuerza Delta contaba con un soplete para atravesar las puertas de acero y un negociador de rehenes del FBI en caso de que Maduro se encerrara y se negara a rendirse.

Todo salió casi según lo previsto. Se desataron tiroteos mientras el equipo Delta Force se encontraba sobre el terreno. Gran parte del equipo de seguridad de Maduro murió, según declaró el ministro de Defensa venezolano el domingo. Las autoridades venezolanas informaron de la muerte de al menos 40 personas en todo el país. Ningún soldado estadounidense murió, aunque varios resultaron heridos.

El presidente, en sus últimos momentos en el poder, intentó correr a una habitación segura mientras llegaban decenas de soldados de la Fuerza Delta. Según Trump, Maduro había llegado a la puerta de seguridad, pero no pudo cerrarla. “Lo atropellaron rapidísimo”, declaró el presidente estadounidense tras la rápida captura de Maduro.

Solo faltaba sacar a Maduro y Flores del país. Los helicópteros, escoltados por aviones de combate, cruzaron de regreso al Caribe a las 4:29 a. m., casi dos horas y media después de llegar a Fuerte Tiuna, antes de depositarlos inicialmente en el buque de asalto USS Iwo Jima.

En sus propios términos, como operación militar, fue sin duda un ejercicio exitoso, aunque descarado, del poder estadounidense. Sin embargo, no está claro si permitirá a Estados Unidos tomar el control del país ni conducirá a una transformación de Venezuela, mientras que las ramificaciones políticas más amplias son incalculables. Matthew Savill, analista del centro de estudios Royal United Services Institute, declaró: «Los estadounidenses han eliminado a un par. Impresionante, pero no una decapitación».