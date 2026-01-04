¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios

El arranque de la temporada de premios y la víspera de los Critics Choice Awards estuvieron marcados por un momento profundamente emotivo para el jalisciense Guillermo del Toro, quien abrió su corazón al compartir la tragedia que atraviesa su familia durante la ceremonia del Festival de Palm Springs, donde fue reconocido con uno de los galardones de la noche.

De acuerdo con el propio director y guionista, el martes falleció su hermano mayor. A pesar del dolor, Del Toro acudió a la ceremonia para recibir el premio, convirtiendo el momento en un homenaje íntimo y conmovedor.

Guillermo del Toro subió al escenario acompañado del elenco de Frankenstein para recibir el Premio Visionario. “Nunca aprendemos, y a veces la única forma de hablar sobre la humanidad es a través de monstruos”, expresó ante el público.