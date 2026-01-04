¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios

Show
/ 4 enero 2026
    ¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
    Regalo. El director mexicano recibió el Premio Visionario en el Festival de Palm Springs y aprovechó el escenario para rendir un homenaje personal a su hermano mayor, recientemente fallecido. FOTO: AP

El cineasta mexicano fue uno de los protagonistas de la noche en el Festival de Palm Springs, donde recibió un galardón que dedicó a su hermano mayor recientemente fallecido

El arranque de la temporada de premios y la víspera de los Critics Choice Awards estuvieron marcados por un momento profundamente emotivo para el jalisciense Guillermo del Toro, quien abrió su corazón al compartir la tragedia que atraviesa su familia durante la ceremonia del Festival de Palm Springs, donde fue reconocido con uno de los galardones de la noche.

De acuerdo con el propio director y guionista, el martes falleció su hermano mayor. A pesar del dolor, Del Toro acudió a la ceremonia para recibir el premio, convirtiendo el momento en un homenaje íntimo y conmovedor.

Guillermo del Toro subió al escenario acompañado del elenco de Frankenstein para recibir el Premio Visionario. “Nunca aprendemos, y a veces la única forma de hablar sobre la humanidad es a través de monstruos”, expresó ante el público.

EL PREMIO QUE DEDICÓ

Durante su discurso, el director reveló a la audiencia la reciente pérdida de su hermano mayor y reflexionó sobre la vigencia de la novela clásica de Mary Shelley, especialmente en un mundo que continúa enfrentando los desafíos de la tecnología emergente y la creciente división social.

Para del Toro, dicha relevancia tiene un significado profundamente personal. “Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas, y hace muchos años nos concedimos amor y paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia”, dijo visiblemente conmovido, mientras la audiencia guardaba silencio para escuchar sus palabras.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Lo vas a ver? Confirma MrBeast a Eugenio Derbez y a ‘Kpop Demon Hunters’ para ‘Beast Games 2’

El filme de Del Toro se perfila como una de las grandes apuestas de la temporada de premios, tras un exclusivo estreno en salas seleccionadas de México —entre ellas Cinemas Alameda, en Saltillo—, antes de su debut en Netflix, donde se consolidó durante semanas como el contenido número uno a nivel internacional dentro de la plataforma.

La película, una reinterpretación del clásico de Mary Shelley a cargo del cineasta mexicano, es protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth. (Con información de AP)

Temas


Cine
Espectáculos
Luto

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Guillermo Del Toro

Organizaciones


Netflix

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Alcalde Luján reiteró la postura de Morena en defensa de la soberanía nacional y del proyecto político que encabeza el partido.

Morena responde a Trump: ‘México no es tierra de conquista’
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco logró la vinculación a proceso de diversas personas señaladas por delitos cometidos contra mujeres.

Fiscalía de Jalisco obtiene vinculación de 34 personas por delitos contra mujeres
Tras ser sustraídos de Venezuela el 3 de enero de 2026, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores comparecerán por primera vez ante un tribunal federal de Nueva York.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecerán el 5 de enero en un tribunal de Nueva York: EFE
La promesa del presidente de un proyecto en Venezuela llega mientras está batallando para lograr una paz permanente entre Israel y Hamás en Gaza y encontrar un desenlace para la guerra de casi cuatro años de Rusia en Ucrania. FOTO:

Trump ofrece plan vago para dirigir Venezuela tras la captura de Maduro
Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a un prisión en Nueva York le ofreció múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva. FOTO:

Rubio dice que mayoría de oposición liderada por Machado no ‘está presente’ en Venezuela
La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos

La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos
Tras operaciones en Venezuela, Trump amagó con acciones en países como México, Colombia y Cuba.

Pone presión a México intervención de Estados Unidos en Venezuela
En sus editoriales, emitieron fuertes críticas sobre la acción que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Cuestionan diarios influyentes del mundo operativo de EU: ‘Fue ilegal e imprudente’