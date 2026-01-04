¡Emotiva dedicatoria! Muere el hermano de Guillermo del Toro previo a entrega de premios
El cineasta mexicano fue uno de los protagonistas de la noche en el Festival de Palm Springs, donde recibió un galardón que dedicó a su hermano mayor recientemente fallecido
El arranque de la temporada de premios y la víspera de los Critics Choice Awards estuvieron marcados por un momento profundamente emotivo para el jalisciense Guillermo del Toro, quien abrió su corazón al compartir la tragedia que atraviesa su familia durante la ceremonia del Festival de Palm Springs, donde fue reconocido con uno de los galardones de la noche.
De acuerdo con el propio director y guionista, el martes falleció su hermano mayor. A pesar del dolor, Del Toro acudió a la ceremonia para recibir el premio, convirtiendo el momento en un homenaje íntimo y conmovedor.
Guillermo del Toro subió al escenario acompañado del elenco de Frankenstein para recibir el Premio Visionario. “Nunca aprendemos, y a veces la única forma de hablar sobre la humanidad es a través de monstruos”, expresó ante el público.
EL PREMIO QUE DEDICÓ
Durante su discurso, el director reveló a la audiencia la reciente pérdida de su hermano mayor y reflexionó sobre la vigencia de la novela clásica de Mary Shelley, especialmente en un mundo que continúa enfrentando los desafíos de la tecnología emergente y la creciente división social.
Para del Toro, dicha relevancia tiene un significado profundamente personal. “Mi hermano y yo interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas, y hace muchos años nos concedimos amor y paz mutuamente. Así que estoy aquí por la familia”, dijo visiblemente conmovido, mientras la audiencia guardaba silencio para escuchar sus palabras.
El filme de Del Toro se perfila como una de las grandes apuestas de la temporada de premios, tras un exclusivo estreno en salas seleccionadas de México —entre ellas Cinemas Alameda, en Saltillo—, antes de su debut en Netflix, donde se consolidó durante semanas como el contenido número uno a nivel internacional dentro de la plataforma.
La película, una reinterpretación del clásico de Mary Shelley a cargo del cineasta mexicano, es protagonizada por Jacob Elordi, Oscar Isaac y Mia Goth. (Con información de AP)