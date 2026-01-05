Frente Frío 27 llega a México; provocará caída de nieve o aguanieve, temperaturas bajo cero y lluvias en estos estados

Para este lunes, el frente frío 26 adquirirá características cálidas y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional.

Un nuevo frente frío se aproxima al noroeste del territorio mexicano, provocando un temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, tormentas eléctricas y la probabilidad de caída de nieve o aguanieve , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana. Finalmente, se mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas y bancos de niebla matutinos en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y mar Caribe ocasionará lluvias y chubascos en zonas de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Simultáneamente, el nuevo frente frío 27 ingresará sobre el noroeste del país, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical , además de una vaguada en niveles altos de la atmósfera , propiciarán rachas de viento de 30 a 50 km/h y descenso de temperatura en la región mencionada, así como chubascos en Baja California.

El ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste de México.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable, con predominio de cielo despejado y baja probabilidad de lluvias sobre la mayor parte del país; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Para el martes, el frente frío 27 se desplazará lentamente sobre el noroeste de la República Mexicana, interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical y con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, generando rachas fuertes a muy fuertes de viento, descenso de temperatura, chubascos y lluvias puntuales fuertes en la mencionada región, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 10 y máxima de 22 grados, con cielo parcialmente nublado, el viernes tendremos una máxima de 23 y una mínima de 11 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 21 y mínima de 8.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS Y CAÍDA DE AGUANIEVE EN EL TERRITORIO NACIONAL

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo durante la tarde: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: golfo de Tehuantepec.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.