Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave

/ 4 enero 2026
    Corona. El equipo de Las guerreras K-pop levantó el premio a Mejor Película Animada tras imponerse a fuertes competidores. FOTO: AP

Las estrellas Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna subieron al escenario para agradecer la elección de su trabajo

Durante la exitosa noche para las celebridades en la ceremonia de los Critics Choice Awards se consolidó al entretenimiento originario de Corea del Sur como de los más importantes ya que la cinta ‘Kpop Demon Hunters’ de SONY y Netflix se quedó con dos de las categorías más importantes.

El primer reconocimiento fue para las voces de Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna, quienes ganaron el premio a Mejor Canción Original por el tema ‘Golden’, una de las canciones más populares del filme y que desde hace meses domina las plataformas musicales.

EJAE, quien da voz al personaje de Rumi, subió al escenario acompañada del compositor Mark Sonnenblick, con quien creó el exitoso tema, para agradecer al equipo de producción, al productor musical Teddy y celebrar sus raíces culturales.

LA MEJOR CINTA ANIMADA

Conforme avanzó la ceremonia, la película —titulada en español Las guerreras K-pop— sumó un segundo galardón al llevarse el premio a Mejor Película Animada. La cinta, que actualmente se mantiene en el top 10 mundial de Netflix, superó a las también nominadas Elio, Zootopia 2, En sueños, Arco y Amélie et la métaphysique des tubes.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

