Kpop Demon Hunters arrasa en los Critics Choice Awards con dos premios clave

Durante la exitosa noche para las celebridades en la ceremonia de los Critics Choice Awards se consolidó al entretenimiento originario de Corea del Sur como de los más importantes ya que la cinta ‘Kpop Demon Hunters’ de SONY y Netflix se quedó con dos de las categorías más importantes.

El primer reconocimiento fue para las voces de Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna, quienes ganaron el premio a Mejor Canción Original por el tema ‘Golden’, una de las canciones más populares del filme y que desde hace meses domina las plataformas musicales.

EJAE, quien da voz al personaje de Rumi, subió al escenario acompañada del compositor Mark Sonnenblick, con quien creó el exitoso tema, para agradecer al equipo de producción, al productor musical Teddy y celebrar sus raíces culturales.