Beca Benito Juárez: primer pago de abril inicia el 13; calendario completo por apellido

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 31 marzo 2026
    Beca Benito Juárez: primer pago de abril inicia el 13; calendario completo por apellido
    La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez informó que los pagos iniciarán el 13 de abril con depósitos escalonados por apellido. VANGUARDIA

Los depósitos de la Beca Benito Juárez comenzarán el 13 de abril y podrían incluir pago doble del bimestre para estudiantes beneficiarios

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) confirmó la fecha del primer pago de abril correspondiente a la Beca Benito Juárez, así como el calendario completo para la dispersión de recursos del bimestre marzo-abril.

Los depósitos se realizarán de manera ordenada y escalonada conforme a la primera letra del apellido de cada beneficiario, con el objetivo de facilitar la entrega del apoyo económico.

De acuerdo con la información oficial, el primer pago se efectuará el lunes 13 de abril y corresponderá a quienes tengan apellidos que inicien con las letras A y B.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pagos-de-beca-rita-cetina-arrancan-en-abril-calendario-oficial-para-recibir-mil-900-pesos-FL19745624

CALENDARIO DE PAGO DE LAS BECAS BENITO JUÁREZ PARA EL MES DE ABRIL

El calendario de dispersión quedó establecido de la siguiente manera:

- Lunes 13 de abril: A, B

- Martes 14 de abril: C

- Miércoles 15 de abril: D, E, F

- Jueves 16 de abril: G

- Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

- Lunes 20 de abril: M

- Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

- Miércoles 22 de abril: R

- Jueves 23 de abril: S

- Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

$!Beca Benito Juárez: primer pago de abril inicia el 13; calendario completo por apellido

PAGO DOBLE DURANTE EL BIMESTRE

Las autoridades indicaron que, como en periodos anteriores, el depósito se realizará directamente a los beneficiarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios.

Asimismo, se informó que durante este bimestre los alumnos podrán recibir un pago doble, correspondiente al apoyo económico de enero-febrero y marzo-abril.

CANALES OFICIALES PARA DUDAS Y ACLARACIONES

Para resolver dudas o solicitar información adicional, se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o las comunicaciones del titular del organismo, Julio León.

También está disponible la atención telefónica al número 55 1162 0300, con horario:

- Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas

- Sábados: de 9:00 a 14:00 horas

https://vanguardia.com.mx/informacion/jovenes-construyendo-el-futuro-abre-periodo-de-vinculaciones-este-1-de-abril-AL19740257

COMO VERIFICAR SI YA TE REALIZARON EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ

Existen distintas formas para confirmar la recepción del depósito:

- Buscador de Estatus: ingresar al portal oficial con la CURP para consultar la información del pago.

- Por teléfono: marcar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta.

- Aplicación móvil: descargar la app del Banco del Bienestar y revisar el saldo disponible.

- Cajeros automáticos: acudir directamente a los cajeros del Banco del Bienestar.

La dispersión del recurso de la beca se realizará de forma gradual conforme al calendario establecido, con depósitos directos en la tarjeta bancaria de cada beneficiario. Este mecanismo busca garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a estudiantes inscritos en el programa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Becas
Pagos
Programas Sociales

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Malas noticias

Malas noticias
NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género

NosotrAs: El costo de banalizar la violencia política de género
La polémica por la mujer captada tomando el sol en Palacio Nacional suma un nuevo capítulo tras la difusión en redes de su presunta identidad y salario, sin confirmación oficial.

Revelan en redes identidad y sueldo de la mujer que tomó el sol en la ventana de Palacio Nacional
La cantante fue baleada apenas dos semanas antes de cumplir 24 años, en un hecho que conmocionó a Estados Unidos y a la comunidad latina.

¿Dónde está Yolanda Saldívar, la asesina de Selena?... a 31 años del asesinato de la cantante
La declaración anual 2026 ya está en marcha y miles de contribuyentes esperan la devolución del SAT. Aquí te explicamos tiempos, requisitos y el monto máximo que podrías recibir.

¿Cuándo depositan el saldo a favor SAT 2026?... conoce el monto máximo de devolución
Se trata de un periodo clave en la religión católica al recordar la vida, crucifixión y muerte de Jesucristo.

Semana Santa 2026: ¿Qué significado tiene el Lunes, Martes y Miércoles Santo?
La visita de Meryl Streep y Anne Hathaway a la Ciudad de México desató furor, especialmente tras un momento viral con una fan que recreó una escena de “El diablo viste a la moda”

Meryl Streep reacciona a fan que usó un suéter azul como Anne Hathaway en El diablo viste a la moda (video)
El Allegiant Stadium volverá a recibir el Super Bowl en 2029.

¡Oficial! NFL elige al Allegiant Stadium de Las Vegas para el Super Bowl LXIII