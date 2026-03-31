$!Beca Benito Juárez: primer pago de abril inicia el 13; calendario completo por apellido

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) confirmó la fecha del primer pago de abril correspondiente a la Beca Benito Juárez, así como el calendario completo para la dispersión de recursos del bimestre marzo-abril. Los depósitos se realizarán de manera ordenada y escalonada conforme a la primera letra del apellido de cada beneficiario, con el objetivo de facilitar la entrega del apoyo económico. De acuerdo con la información oficial, el primer pago se efectuará el lunes 13 de abril y corresponderá a quienes tengan apellidos que inicien con las letras A y B.

CALENDARIO DE PAGO DE LAS BECAS BENITO JUÁREZ PARA EL MES DE ABRIL El calendario de dispersión quedó establecido de la siguiente manera: - Lunes 13 de abril: A, B - Martes 14 de abril: C - Miércoles 15 de abril: D, E, F - Jueves 16 de abril: G - Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L - Lunes 20 de abril: M - Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q - Miércoles 22 de abril: R - Jueves 23 de abril: S - Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

PAGO DOBLE DURANTE EL BIMESTRE Las autoridades indicaron que, como en periodos anteriores, el depósito se realizará directamente a los beneficiarios mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. Asimismo, se informó que durante este bimestre los alumnos podrán recibir un pago doble, correspondiente al apoyo económico de enero-febrero y marzo-abril. CANALES OFICIALES PARA DUDAS Y ACLARACIONES Para resolver dudas o solicitar información adicional, se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o las comunicaciones del titular del organismo, Julio León. También está disponible la atención telefónica al número 55 1162 0300, con horario: - Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas - Sábados: de 9:00 a 14:00 horas

COMO VERIFICAR SI YA TE REALIZARON EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ Existen distintas formas para confirmar la recepción del depósito: - Buscador de Estatus: ingresar al portal oficial con la CURP para consultar la información del pago. - Por teléfono: marcar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. - Aplicación móvil: descargar la app del Banco del Bienestar y revisar el saldo disponible. - Cajeros automáticos: acudir directamente a los cajeros del Banco del Bienestar. La dispersión del recurso de la beca se realizará de forma gradual conforme al calendario establecido, con depósitos directos en la tarjeta bancaria de cada beneficiario. Este mecanismo busca garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a estudiantes inscritos en el programa.

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