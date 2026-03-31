Pagos de Beca Rita Cetina arrancan en abril; calendario oficial para recibir mil 900 pesos

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/ 31 marzo 2026
    Pagos de Beca Rita Cetina arrancan en abril; calendario oficial para recibir mil 900 pesos
    Miles de estudiantes recibirán desde el 1 de abril el pago bimestral de la Beca Rita Cetina, con depósitos escalonados según la inicial del apellido X | Becas Benito Juárez

La Secretaría del Bienestar depositará el apoyo bimestral a estudiantes de secundaria mediante la tarjeta del Banco del Bienestar

Miles de estudiantes y padres de familia recibirán a partir del 1 de abril los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina. El apoyo forma parte de los programas sociales impulsados por la Secretaría del Bienestar y fue creado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de respaldar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.

La beca es universal para estudiantes de secundaria en planteles públicos y también se mantiene para familias de bajos recursos con hijas o hijos en primaria o preescolar que ya recibían este apoyo en años anteriores.

https://vanguardia.com.mx/informacion/pago-de-beca-benito-juarez-en-abril-deposito-doble-sera-antes-o-despues-de-semana-santa-KM19734349

CALENDARIO DE PAGOS OFICIAL DE LA BECA RITA CETINA PARA EL MES DE ABRIL

Los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario:

- Miércoles 1 de abril: A, B

- Lunes 6 de abril: C

- Martes 7 de abril: D, E, F

- Miércoles 8 de abril: G

- Jueves 9 de abril: H, I, J, K, L

- Viernes 10 de abril: M

- Lunes 13 de abril: N, Ñ, O, P, Q

- Martes 14 de abril: R

- Miércoles 15 de abril: S

- Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

MONTO DEL APOYO ECONÓMICO DE LA BECA RITA CETINA

La Beca Rita Cetina contempla un apoyo de:

- 1,900 pesos bimestrales por familia

- 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en secundaria

El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-hacer-si-pierdes-o-te-roban-la-tarjeta-del-bienestar-para-cobrar-la-beca-benito-juarez-EN19720488

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA A PRIMARIA

A partir de este año, el programa se ampliará de forma universal a estudiantes de primaria. Para este sector se otorgará un pago único anual de 2,500 pesos destinado a útiles escolares y uniformes.

Este apoyo será entregado previo al inicio del próximo ciclo escolar.

Las autoridades informaron que los pagos se realizan únicamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, como mecanismo para garantizar la entrega directa del recurso a las familias beneficiarias.

Con este esquema, los depósitos del bimestre marzo-abril comenzarán a dispersarse en las fechas establecidas y continuarán de manera escalonada conforme al calendario oficial.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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