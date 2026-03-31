Pagos de Beca Rita Cetina arrancan en abril; calendario oficial para recibir mil 900 pesos

Miles de estudiantes y padres de familia recibirán a partir del 1 de abril los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina. El apoyo forma parte de los programas sociales impulsados por la Secretaría del Bienestar y fue creado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de respaldar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes. La beca es universal para estudiantes de secundaria en planteles públicos y también se mantiene para familias de bajos recursos con hijas o hijos en primaria o preescolar que ya recibían este apoyo en años anteriores.

CALENDARIO DE PAGOS OFICIAL DE LA BECA RITA CETINA PARA EL MES DE ABRIL Los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario: - Miércoles 1 de abril: A, B - Lunes 6 de abril: C - Martes 7 de abril: D, E, F - Miércoles 8 de abril: G - Jueves 9 de abril: H, I, J, K, L - Viernes 10 de abril: M - Lunes 13 de abril: N, Ñ, O, P, Q - Martes 14 de abril: R - Miércoles 15 de abril: S - Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

MONTO DEL APOYO ECONÓMICO DE LA BECA RITA CETINA La Beca Rita Cetina contempla un apoyo de: - 1,900 pesos bimestrales por familia - 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en secundaria El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica.

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA A PRIMARIA A partir de este año, el programa se ampliará de forma universal a estudiantes de primaria. Para este sector se otorgará un pago único anual de 2,500 pesos destinado a útiles escolares y uniformes. Este apoyo será entregado previo al inicio del próximo ciclo escolar. Las autoridades informaron que los pagos se realizan únicamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, como mecanismo para garantizar la entrega directa del recurso a las familias beneficiarias. Con este esquema, los depósitos del bimestre marzo-abril comenzarán a dispersarse en las fechas establecidas y continuarán de manera escalonada conforme al calendario oficial.

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