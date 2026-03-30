Jóvenes Construyendo el Futuro abre periodo de vinculaciones este 1 de abril

Este miércoles 1 de abril, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) abrirá el segundo periodo de vinculaciones de 2026, con el cual los aspirantes que se registraron previamente podrán postularse a los centros de trabajo elegido y así iniciar su proceso de capacitación en las próximas semanas. Esta iniciativa forma parte de los Programas para el Bienestar y ofrece un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, un monto que equivale a un mes de salario mínimo en 2026. Además, ofrece seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), durante los 12 meses de capacitación.

Al finalizar esta capacitación, el Gobierno de México entrega a los postulados un certificado que acredita la experiencia y las habilidades adquiridas en ese periodo. El programa, impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene el objetivo de ampliar oportunidades laborales y fortalecer la autonomía económica de los jóvenes. JCF fue implementado por el Gobierno de México desde 2019 y va dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad que no estudien ni trabajen, por lo que consiste en una capacitación laboral que dura 12 meses.

¿CÓMO PARTICIPAR EN LA INCORPORACIÓN DE JCF? Para participar en la incorporación entre aprendiz y centro de trabajo, es necesario estar registrado en la plataforma digital jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, el inicio de este periodo de vinculación será este 1 de abril de 2026. Una vez que inicia el periodo, las y los aspirantes deben ingresar a su cuenta, revisar los centros de trabajo disponibles, para después postularse al que mejor se ajuste a su interés como aprendiz, previamente debe estar registrado. Jóvenes Construyendo el Futuro busca fortalece el acceso de las juventudes a procesos de capacitación en centros de trabajo, con apoyo económico y acompañamiento para el desarrollo de sus habilidades y capacidades.

¿QUÉ ES JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? Es un Programa para el Bienestar que busca incorporar de manera gratuita a jóvenes de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan, ofreciéndoles capacitación práctica en centros de trabajo como empresas, talleres, negocios o unidades económicas. El programa prioriza a quienes viven en municipios o comunidades con altos niveles de pobreza, incidencia delictiva o condiciones de vulnerabilidad social. Durante el proceso de capacitación, el Gobierno federal entrega directamente a las y los aprendices un apoyo económico mensual equivalente a un salario mínimo, que para 2026 asciende a 9 mil 582.47 pesos. Además, las personas participantes reciben cobertura médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un periodo máximo de 12 meses.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO? El programa contempla dos tipos de participantes: Aprendices - Jóvenes de 18 a 29 años

- Residentes en México

- Que no estudien ni trabajen Centros de trabajo - Empresas

- Negocios

- Talleres

- Tiendas

- Otras unidades económicas que brinden capacitación. Quienes requieran orientación sobre Jóvenes Construyendo el Futuro pueden consultar las plataformas digitales y redes sociales del programa social, así como llamar a la Línea del Gobierno (079), que opera todos los días. Para trámites como reportes de tarjetas, existe también el número 800 841 2020, con atención de lunes a sábado.

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