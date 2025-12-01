Beca Gertrudis Bocanegra... este es el calendario oficial para recibir los mil 900 pesos

Información
/ 1 diciembre 2025
    Beca Gertrudis Bocanegra... este es el calendario oficial para recibir los mil 900 pesos
    La Beca Gertrudis Bocanegra entregará mil 900 pesos bimestrales a más de 98 mil estudiantes. Conoce fechas de pago, registro y avances del programa. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Revisa el calendario oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra, los pagos por inicial del apellido

El Gobierno de México confirmó que la Beca Gertrudis Bocanegra superó las expectativas planteadas para este año, consolidándose como uno de los apoyos más relevantes dentro del sistema de Becas para el Bienestar. De acuerdo con Julio León, el programa alcanzó una matrícula de 98 mil 569 alumnos y reporta un avance del 41% en su operación nacional.

Este apoyo económico consiste en un depósito de mil 900 pesos bimestrales, dirigido a estudiantes que requieren acompañamiento económico para continuar su formación académica. Para quienes buscan incorporarse por primera vez, el registro estará disponible del 15 al 21 de diciembre, en los módulos habilitados por Bienestar.

Además del reporte general, las autoridades también difundieron el calendario oficial de pagos, organizado por inicial del primer apellido, con el fin de garantizar fluidez y evitar saturación en los centros de atención.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Cuándo, cómo y dónde me puedo registrar si ya cumplí los 65 años?

CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS

Los depósitos de la beca se entregarán de manera escalonada:

CALENDARIO DE PAGOS

• Jueves 4 de noviembre: A, B

• Viernes 5 de noviembre: C

• Lunes 8 de noviembre: D, E, F

• Martes 9 de noviembre: G

• Miércoles 10 de noviembre: H, I, J, K, L

• Jueves 11 de noviembre: M

• Lunes 15 de noviembre: N, Ñ, O, P, Q

• Martes 16 de noviembre: R

• Miércoles 17 de noviembre: S

• Jueves 18 de noviembre: T, U, V, W, X, Y, Z

Este orden permitirá que los más de 98 mil beneficiarios reciban su apoyo sin intermediarios, como parte del compromiso del Gobierno federal con la transparencia y la entrega directa.

INVERSIÓN SOCIAL EN CRECIMIENTO

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inversión en programas sociales ha aumentado de manera constante. En 2019 se destinaron 291 mil millones de pesos, y para 2026 está proyectado alcanzar 1 billón de pesos en apoyos directos a la población.

Entre los programas que forman parte de esta estrategia destacan la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, apoyos a personas con discapacidad, Madres Trabajadoras, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro.

En el caso de la pensión para personas con discapacidad, la cobertura ha aumentado gracias a convenios con 24 gobiernos estatales, lo que permite atender a población de 0 a 29 años en esas entidades. También continúan iniciativas como fertilizantes gratuitos, precios de garantía, apoyos al sector pesquero y la construcción de más de 300 mil viviendas mediante Vivienda para el Bienestar.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?

DATOS CURIOSOS

· La beca lleva el nombre de Gertrudis Bocanegra, heroína insurgente fundamental en la lucha independentista.

· El avance del 41% en su implementación es uno de los más altos dentro de los programas educativos.

· El programa es uno de los que mayor crecimiento registró en número de beneficiarios durante el año.

Temas


Becas
programas sociales

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los excesos de la temporada navideña, sobre todo en las personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión.

Coahuila: Recomendaciones por atracones decembrinos; población diabética e hipertensa es la más vulnerable
Este accidente al norte de la ciudad exhibió de nueva cuenta el riesgo que corren los peatones.

Atropellan y matan a corredor en Saltillo; hombres, 62% de peatones hospitalizados por accidentes con vehículos
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no se encuentra en ninguna de las tres condiciones que, según López Obrador, podrían sacarlo de su retiro político.

Sheinbaum descarta escenarios que harían volver a AMLO a la vida pública
Será este martes cuando, en audiencia de seguimiento, un juez determine la situación jurídica definitiva de los policías.

Policías de San Luis Potosí enfrentan proceso por siete cuerpos hallados en Zacatecas
El nuevo documental sobre Emma Coronel expone cómo pasó de una adolescencia rural marcada por carencias a una relación clandestina, controlada y llena de asimetrías con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

‘Para mí era normal’... Emma Coronel revela como fue su vida junto a ‘El Chapo’ Guzmán
La Cámara de Diputados alista una bolsa de más de 208 millones de pesos para emitir los pagos correspondientes al fin de año de los diputados y senadores que pertenecen a la 66 Legislatura.

Legisladores celebrarán aguinaldo y bonos con una bolsa de más de 208 mdp
El gobernador Manolo Jiménez, acompañado de su esposa Paola Rodríguez y la alcaldesa de Múzquiz, Laura Patricia Jiménez, encienden el pino monumental de Villamagia Coahuila 2025.

Manolo Jiménez inaugura Villamagia Coahuila 2025 con el encendido del pino monumental en Múzquiz
La empresa se declaró en bancarrota, en medio de un proceso por un presunto fraude de su fundador.

Quiebra autopartera en EU y arrastra a 100 firmas mexicanas