Beca Gertrudis Bocanegra... este es el calendario oficial para recibir los mil 900 pesos

El Gobierno de México confirmó que la Beca Gertrudis Bocanegra superó las expectativas planteadas para este año, consolidándose como uno de los apoyos más relevantes dentro del sistema de Becas para el Bienestar. De acuerdo con Julio León, el programa alcanzó una matrícula de 98 mil 569 alumnos y reporta un avance del 41% en su operación nacional. Este apoyo económico consiste en un depósito de mil 900 pesos bimestrales, dirigido a estudiantes que requieren acompañamiento económico para continuar su formación académica. Para quienes buscan incorporarse por primera vez, el registro estará disponible del 15 al 21 de diciembre, en los módulos habilitados por Bienestar.

Además del reporte general, las autoridades también difundieron el calendario oficial de pagos, organizado por inicial del primer apellido, con el fin de garantizar fluidez y evitar saturación en los centros de atención. CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS Los depósitos de la beca se entregarán de manera escalonada: CALENDARIO DE PAGOS • Jueves 4 de noviembre: A, B • Viernes 5 de noviembre: C • Lunes 8 de noviembre: D, E, F • Martes 9 de noviembre: G • Miércoles 10 de noviembre: H, I, J, K, L • Jueves 11 de noviembre: M • Lunes 15 de noviembre: N, Ñ, O, P, Q • Martes 16 de noviembre: R • Miércoles 17 de noviembre: S • Jueves 18 de noviembre: T, U, V, W, X, Y, Z Este orden permitirá que los más de 98 mil beneficiarios reciban su apoyo sin intermediarios, como parte del compromiso del Gobierno federal con la transparencia y la entrega directa.