Beca Gertrudis Bocanegra... este es el calendario oficial para recibir los mil 900 pesos
Revisa el calendario oficial de la Beca Gertrudis Bocanegra, los pagos por inicial del apellido
El Gobierno de México confirmó que la Beca Gertrudis Bocanegra superó las expectativas planteadas para este año, consolidándose como uno de los apoyos más relevantes dentro del sistema de Becas para el Bienestar. De acuerdo con Julio León, el programa alcanzó una matrícula de 98 mil 569 alumnos y reporta un avance del 41% en su operación nacional.
Este apoyo económico consiste en un depósito de mil 900 pesos bimestrales, dirigido a estudiantes que requieren acompañamiento económico para continuar su formación académica. Para quienes buscan incorporarse por primera vez, el registro estará disponible del 15 al 21 de diciembre, en los módulos habilitados por Bienestar.
Además del reporte general, las autoridades también difundieron el calendario oficial de pagos, organizado por inicial del primer apellido, con el fin de garantizar fluidez y evitar saturación en los centros de atención.
CALENDARIO OFICIAL DE PAGOS
Los depósitos de la beca se entregarán de manera escalonada:
• Jueves 4 de noviembre: A, B
• Viernes 5 de noviembre: C
• Lunes 8 de noviembre: D, E, F
• Martes 9 de noviembre: G
• Miércoles 10 de noviembre: H, I, J, K, L
• Jueves 11 de noviembre: M
• Lunes 15 de noviembre: N, Ñ, O, P, Q
• Martes 16 de noviembre: R
• Miércoles 17 de noviembre: S
• Jueves 18 de noviembre: T, U, V, W, X, Y, Z
Este orden permitirá que los más de 98 mil beneficiarios reciban su apoyo sin intermediarios, como parte del compromiso del Gobierno federal con la transparencia y la entrega directa.
INVERSIÓN SOCIAL EN CRECIMIENTO
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la inversión en programas sociales ha aumentado de manera constante. En 2019 se destinaron 291 mil millones de pesos, y para 2026 está proyectado alcanzar 1 billón de pesos en apoyos directos a la población.
Entre los programas que forman parte de esta estrategia destacan la Pensión para Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, apoyos a personas con discapacidad, Madres Trabajadoras, Sembrando Vida, La Escuela es Nuestra y Jóvenes Construyendo el Futuro.
En el caso de la pensión para personas con discapacidad, la cobertura ha aumentado gracias a convenios con 24 gobiernos estatales, lo que permite atender a población de 0 a 29 años en esas entidades. También continúan iniciativas como fertilizantes gratuitos, precios de garantía, apoyos al sector pesquero y la construcción de más de 300 mil viviendas mediante Vivienda para el Bienestar.
DATOS CURIOSOS
· La beca lleva el nombre de Gertrudis Bocanegra, heroína insurgente fundamental en la lucha independentista.
· El avance del 41% en su implementación es uno de los más altos dentro de los programas educativos.
· El programa es uno de los que mayor crecimiento registró en número de beneficiarios durante el año.