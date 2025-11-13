Pensión del Bienestar... ¿Cómo checar al instante si tu pago de noviembre ya cayó?

El depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores correspondiente al periodo noviembre-diciembre comenzó oficialmente el 3 de noviembre y continuará hasta el jueves 27 del mismo mes. Este será el último pago del año 2025, por lo que millones de beneficiarios ya están verificando si su dinero ha llegado.

El programa, implementado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde 2019, otorga un apoyo económico a personas de 65 años o más con el fin de garantizarles un ingreso estable y mejorar su calidad de vida. Actualmente, cada beneficiario recibe 6,200 pesos bimestrales depositados directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar.

La entrega escalonada de los depósitos busca evitar saturaciones en sucursales y cajeros automáticos. Por ello, el pago se distribuye con base en el orden alfabético del primer apellido, según el calendario publicado por la Secretaría de Bienestar.

CÓMO SABER SI YA TE DEPOSITARON LA PENSIÓN

Los beneficiarios tienen varias opciones para verificar al instante si el pago de la Pensión del Bienestar ya fue depositado. La más práctica es consultar la app del Banco del Bienestar, disponible en Google Play Store y App Store. Desde esta aplicación se puede revisar el saldo, el historial de movimientos y la fecha del último depósito sin costo.

Otra alternativa consiste en acudir a cualquier cajero del Banco del Bienestar y consultar el saldo directamente al insertar la tarjeta. También se puede solicitar apoyo en ventanilla o en los Centros Integradores de Desarrollo, donde personal autorizado brinda orientación sobre los pagos y trámites del programa.

En caso de dudas o problemas con los depósitos, los usuarios pueden comunicarse a la Línea Bienestar (800 639 42 64) o revisar la información publicada en los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y en las cuentas de Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

EL APOYO SOCIAL MÁS AMPLIO DE MÉXICO

La Pensión del Bienestar se ha consolidado como uno de los programas sociales más grandes del país. De acuerdo con datos del Gobierno Federal, más de 12 millones de adultos mayores reciben este beneficio de manera regular. Su objetivo principal es reducir la desigualdad económica y fortalecer la seguridad financiera de las personas mayores.

Además de la pensión económica, el programa impulsa el uso de cuentas bancarias y medios digitales, fomentando la inclusión financiera en sectores de la población que antes dependían del efectivo. El Banco del Bienestar, con presencia en todo el país, funge como la institución encargada de dispersar los recursos.

A partir de 2025, el programa contempla la posibilidad de ajustes al monto conforme a la inflación, para mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios. Asimismo, las autoridades reiteran la importancia de no compartir información personal con terceros y evitar fraudes relacionados con falsos mensajes o llamadas sobre el pago de la pensión.

IMPORTANCIA DE CONSULTAR EL CALENDARIO OFICIAL

La Secretaría de Bienestar recuerda que los pagos se realizan de acuerdo con el orden alfabético del primer apellido, por lo que no todos los beneficiarios reciben el depósito el mismo día. Consultar el calendario oficial publicado en redes sociales y medios gubernamentales ayuda a identificar la fecha exacta del depósito correspondiente.

Asimismo, se recomienda mantener actualizados los datos personales y conservar la tarjeta del Banco del Bienestar en buen estado, ya que es el único medio oficial de pago. En caso de extravío, el reemplazo debe gestionarse directamente en las sucursales autorizadas.

El programa continuará operando durante todo el año 2026, con la expectativa de ampliar su cobertura en comunidades rurales y zonas de difícil acceso. Con ello, el Gobierno Federal busca consolidar la universalización de la pensión para todos los adultos mayores del país.

CALENDARIO DE PAGOS SEGÚN APELLIDO EN NOVIEMBRE 2025

Te compartimos el calendario oficial, del 13 al 27 de noviembre, para la entrega del apoyo económico, el cual será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar:

- Jueves 13 de noviembre: Letra L;

- Viernes 14 de noviembre: Letra M;

- Martes 18 de noviembre: Letra M;

- Miércoles 19 de noviembre: Letras N, Ñ, O;

- Jueves 20 de noviembre: Letras P, Q;

- Viernes 21 de noviembre: Letra R;

- Lunes 24 de noviembre: Letra R;

- Martes 25 de noviembre: Letra S;

- Miércoles 26 de noviembre: Letra T, U, V;

- Jueves 27 de noviembre: Letra W, X, Y, Z.

DATOS CURIOSOS

• El programa Pensión del Bienestar inició en 2019 y fue elevado a rango constitucional en 2020.

• Cada año se destinan más de 465 mil millones de pesos para financiar este apoyo social.

• La app del Banco del Bienestar permite consultar saldos sin comisiones ni necesidad de acudir a una sucursal.