Lo que necesitas saber para el registro de la Beca Rita Cetina en octubre 2026: CURP certificada, Llave MX, CCT y más

Un nuevo periodo de registro de la Beca Rita Cetina para familias con hijas e hijos que estudian en primarias y secundarias públicas estará abierto del 26 de octubre al 6 de noviembre. El trámite se realizará en línea en el sitio oficial de la beca Rita Cetina, donde las madres, padres o tutores deberán ingresar con su cuenta Llave MX para solicitar el apoyo económico anual de 2,500 pesos para la compra de útiles escolares y uniformes en primaria o bimestral de 1,900 pesos más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en secundaria.

LO QUE DEBES SABER ANTES DEL REGISTRO Programas para el Bienestar recomienda que para prepararse antes del registro, se recomienda verificar que las CURP de madres, padres, tutoras, tutores y estudiantes estén certificadas por el Registro Civil, además de crear con anticipación la cuenta Llave MX, en caso de no contar con una. Cabe recordar que durante el registro, deberán ingresar sus datos personales y los de cada estudiante; una vez enviada la solicitud, la información será validada para continuar con el proceso de incorporación a la beca. Entre los documentos que los padres, madres o tutores deben tener a la mano, actualizados y digitalizados se encuentran: - Documentos y preparativos para madres, padres o tutores: - Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada

- Identificación oficial digitalizada

- Comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a tres meses

- Número de celular

- Correo electrónico

- Llave MX Documentos para estudiantes: - CURP certificada

- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de su escuela Cabe destacar que las Asambleas Informativas de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar han comenzado en diferentes secundarias del país, y en ellas se ha explicado todo lo que se necesita para hacer la incorporación y no tener problemas a la hora del registro. Julio León -titular de la Becas Bienestar- ha hecho énfasis lo importante que es verificar que la CURP de su hijo o hija esté actualizada y certificada, esto debido a que el año pasado esta problemática ocasionó que los padres de familia no pudieran completar el registro, se retrasara su entrega de tarjeta y el apoyo de 1,900 pesos bimestrales.

¿CÓMO SABER SI CUENTO CON LA CURP CERTIFICADA? La CURP certificada es la Clave Única de Registro de Población que aparece vinculada y validada con los datos del acta de nacimiento registrada ante el Registro Civil. En la CURP, una vez descargada, deberás revisar que cuente con la leyenda “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”. En caso de no tener ese mensaje en el documento, deberás verificar que tu Acta de Nacimiento esté capturada en la plataforma nacional del Registro Civil en la página web oficial. En caso de no estar capturada o tener un error, la madre, padre o tutor deberá comunicarse o acudir al registro civil de tu localidad donde se informarán si la corrección requerida se puede llevar a cabo, así como se indicará el procedimiento a seguir. Una vez corregidos los datos, así como se incorpore el Acta de Nacimiento al Registro Civil, podrás volver a consultar el CURP y verificar que está certificada de forma automática, para así no tener problemas en el registro de la Beca Rita Cetina en octubre 2026.

CONSULTAR Y DESCARGAR LA CURP ES GRATUITO La consulta y descarga de la CURP no tiene costo. Desde el portal oficial del Gobierno de México es posible buscar el documento mediante la clave alfanumérica o los datos personales, validar el sistema de seguridad y obtener el archivo en PDF para imprimirlo o conservar una copia digital. Las autoridades también aclaran que no existe una fecha límite para tramitar, actualizar, corregir o certificar la CURP. El procedimiento puede realizarse en cualquier momento cuando el ciudadano detecte alguna inconsistencia o requiera el documento para efectuar un trámite oficial. CONSULTA EN LÍNEA LA CLAVE CURP DE FORMA GRATUITA Para consultar la CURP gratis por internet, lo primero es ingresar en el portal oficial gubernamental, ya sea desde la computadora o el celular. • Una vez dentro de la página web, te aparecerán dos opciones: ‘¿Clave única de Registro de Población’ y ‘Datos personales’, seleccionamos la opción Datos personales. También puedes elegir. • Ahora se te desplegará una tabla que tendrás que llenar con tus datos reales: Nombre, apellidos, fecha de nacimiento (día, mes y año), sexo, y tu estado. • Debes de poner el estado en donde naciste, no en el que estés viviendo actualmente • Después de llenar tus datos, procedemos a seleccionar “No soy un Robot”, para validar que eres un humano (protocolo de seguridad). • Al finalizar seleccionamos el botón buscar y listo, aparecerá en pantalla tu CURP. Te recomendamos guardarla en tu disco duro, en una memoria USB o imprimirla. Si no sabes cómo hacerlo, sigue leyendo. •Descarga e imprime tu CURP (en PDF) desde tu teléfono móvil Es importante tener una copia de este documento para el futuro, para descargar la CURP desde el celular, tienes que desplazarte hasta que veas el botón «descargar PDF» y púlsalo, con esto la Clave Única se archivará dentro de tu dispositivo, en la carpeta ‘Descargas’. • Para imprimir este documento desde tu celular, necesitas tener una impresora con WiFi, instalar la app Adobe Acrobat, tener la clave CURP descargado en tu dispositivo móvil y seguir los siguientes pasos: • En tu teléfono móvil ve a la carpeta descargas desde tu administrador de archivos (carpetas) y buscar el archivo curp.pdf y pulsarlo. • Otra forma de buscar el documento es abrir la app Adobe Acrobat y buscar el archivo en cuestión. • Ahora, dentro de Acrobat, debes de ir al menú, que se ubica en la parte superior derecha (tres puntos verticales). • Navega por el menú y busca la opción imprimir y selecciónalo. • Pulsa en la opción seleccionar una impresora, busca tu impresora y selecciona la opción de imprimir. En el caso de que tu impresora no tenga conexión WiFi, otra opción es conectar tu celular vía USB a la impresora y buscar el archivo. Puedes transferir tu CURP del teléfono a una USB.

LLAVE MX, OTRO REQUISITO PARA EL REGISTRO Además de los documentos escolares, para realizar por primera vez una solicitud es necesario contar con una cuenta Llave MX. Esta herramienta permite ingresar a los portales de registro. Para crearla se solicitan datos como CURP, código postal, domicilio, teléfono celular y correo electrónico. Una vez dentro del portal correspondiente, el estudiante deberá capturar la información solicitada y, según su edad y programa, adjuntar documentos adicionales. 1.- Entra al sitio de Llave MX y haz clic en ‘Crear cuenta’;

2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;

6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’. ¿QUÉ SIGNIFICA CCT Y PARA QUÉ SIRVE? La Clave de Centro de Trabajo (CCT) es el identificador que corresponde a la escuela donde está inscrito el estudiante. Este dato forma parte de la información escolar que debe capturarse durante el registro. Junto con la CCT, pueden solicitarse datos como turno, grado y periodo escolar. Si no conoces la CCT de tu plantel, puedes consultarla directamente con la escuela o revisar documentación oficial proporcionada por la institución.

¿CÓMO DIGITALIZAR LOS DOCUMENTOS? Como ya lo informamos en los pasos de registro, todos los documentos que sean necesarios en el trámite deberán ser en formato PDF o JPG, te enseñamos diversas formas para pasar de los físico a lo digital: 1.- Toma una foto con tu celular

- Abre la cámara;

- Toma una fotografía al documento, asegurandot que este bien iluminada, sin sombras y enfocada;

- Recorta y ajusta la imagen si es necesario;

-Este sería un archivo JPG. 2.- Utiliza una aplicación de escáner

- Descarga una aplicación de escáner desde App Store y Google Play;

- Abre la app y escanea el documento;

- Toma una fotografía;- Ajusta bordes y mejora contraste;

- Guarda

- Este sería un archivo PDF. 3.- Con una impresora

- Enciende tu impresora y computadora;

- Abre el sistema operativo de la impresora, esta fue instalada en la computadora al momento de utilizarla;

- Coloca el documento en la sección de escaneo de la impresora, suele ser una tapa de plástico que cubre una base de vidrio donde se escaneará;

- En el sistema, selecciona la opción de escanear;

- Tras procesarlo, guarda el documento como PDF. 4.- Convierte de JPG a PDF

- Toma fotografías de los documentos y pásalas a la computadora;

- Busca en el navegador un convertidor de imágenes a PDF;

- Carga las fotos y ajústalas si es necesario;

- Espera a que se conviertan y descárgalas en formato PDF.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica. CANALES OFICIALES PARA DUDAS Y ACLARACIONE Para resolver dudas o solicitar información adicional, se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o las comunicaciones del titular del organismo, Julio León. También está disponible la atención telefónica al número 55 1162 0300, con horario: - Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas- Sábados: de 9:00 a 14:00 horas La dispersión del recurso de la beca se realizará de forma gradual conforme al calendario establecido, con depósitos directos en la tarjeta bancaria de cada beneficiario. Este mecanismo busca garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a estudiantes inscritos en el programa.