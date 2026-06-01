Beca Rita Cetina: calendario oficial de pagos mayo-junio y cómo consultar

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    Beca Rita Cetina: calendario oficial de pagos mayo-junio y cómo consultar
    La CNBBBJ publicó el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para junio de 2026; los depósitos se realizarán por orden alfabético de apellidos. VANGAURDIA

Conoce las fechas de pago de la Beca Rita Cetina mayo-junio 2026, quiénes cobran primero y cómo verificar si ya fue depositado el apoyo

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Universal Rita Cetina correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

Este programa social está dirigido actualmente a estudiantes de secundaria y contempla ampliar su cobertura a alumnos de primaria como parte de la estrategia para alcanzar todos los niveles de educación básica.

Las autoridades informaron que los depósitos se realizarán durante junio de manera escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

https://vanguardia.com.mx/informacion/checa-en-whatsapp-si-tu-estudiante-quedo-en-la-beca-rita-cetina-para-recibir-2500-al-ano-GC20993207

CALENDARIO DE PAGOS MAYO-JUNIO DE LA BECA RITA CETINA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

- Lunes 1 de junio: apellidos con inicial A y B.

- Martes 2 de junio: apellidos con inicial C.

- Miércoles 3 de junio: apellidos con inicial D, E y F.

- Jueves 4 de junio: apellidos con inicial G.

- Viernes 5 de junio: apellidos con inicial H, I, J, K y L.

- Lunes 8 de junio: apellidos con inicial M.

- Martes 9 de junio: apellidos con inicial N, Ñ, O, P y Q.

- Miércoles 10 de junio: apellidos con inicial R.

- Jueves 11 de junio: apellidos con inicial S.

- Viernes 12 de junio: apellidos con inicial T, U, V, W, X, Y y Z.

La CNBBBJ señaló que el calendario oficial también puede consultarse a través de las redes sociales verificadas de la institución y de su titular, Julio León.

CÓMO CONSULTAR SI A FUE DEPOSITADA LA BECA RITA CETINA PARA ESTUDIANTES DE SECUANDRIA

Las autoridades informaron que existen diferentes mecanismos para verificar la dispersión de los recursos una vez que llegue la fecha correspondiente de pago.

Una de las opciones consiste en acudir a los cajeros automáticos del Banco del Bienestar para consultar el saldo disponible en la tarjeta donde se deposita el apoyo.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil del Banco del Bienestar, la cual permite revisar el saldo de la cuenta vinculada desde dispositivos móviles.

Los beneficiarios también pueden consultar su información mediante el Buscador de Estatus del programa, ingresando su CURP en el portal oficial habilitado para este fin.

Asimismo, se encuentra disponible la línea telefónica 800 900 2000, donde los usuarios pueden obtener información relacionada con su depósito proporcionando los 16 dígitos de la tarjeta bancaria.

https://vanguardia.com.mx/informacion/lo-que-necesitas-saber-para-recoger-la-tarjeta-de-la-beca-rita-cetina-primaria-del-18-de-mayo-al-31-de-julio-LK20805952

CANALES OFICIALES PARA RESOLVER DUDAS DE LA BECA RITA CETINA

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez recomendó a los beneficiarios mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales del programa para conocer actualizaciones sobre los depósitos y futuras convocatorias.

Para dudas o aclaraciones, también está disponible el número telefónico 55 1162 0300, que brinda atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La Beca Universal Rita Cetina forma parte de los programas federales de apoyo educativo y actualmente beneficia a estudiantes de secundaria, mientras continúa el proceso de ampliación para incorporar gradualmente a alumnos de primaria en todo el país.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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