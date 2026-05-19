Principales razones por las que rechazan las solicitudes de alumnos de primaria en la Beca Rita Cetina

A partir del 18 de mayo, millones de estudiantes de primaria recibirán sus tarjetas para recibir la Beca Rita Cetina, luego de haber sido registrados por sus padres el pasado mes de marzo. Aunque la solicitud llegó a los 7.2 millones de alumnos y alumnas, cierto número de familias fueron excluidas del programa, por lo que no podrán registrarse hasta el siguiente ciclo escolar, perdiendo así el programa social de 2 mil 500 pesos anuales destinados a útiles y uniformes. Aunque se trata de un beneficio universal anual para estudiantes de primaria de escuelas públicos, hay razones por las que la solicitud de beca puede ser rechazada por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

RAZONES POR LAS QUE RECHAZAN LA BECA RITA CETINA Tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la CNBBBJ establecieron al menos cinco motivos por lo que se excluirá permanentemente del padrón, sin oportunidad algunas de recuperar el beneficio económico. 1.- Entregar documentos falsos: El expediente queda cancelado de inmediato, cuando el sistema detecta actas de nacimiento apócrifas, comprobantes de domicilio alterados hasta constancias de estudio fraudulentas al momento de cruzar datos con el Registro Nacional de Población. 2.- Permanecer a otros programas sociales federales: Al ser incompatible con la Beca Benito Juárez y otros apoyos de manutención del gobierno federal, el sistema de la Beca Rita Cetina puede identificar la coincidencia y ejecutar la cancelación de uno de los dos registro. 3.- Renuncia voluntaria del tutor: Esta se deberá hacerse por escrito, así como también anula cualquier pago pendiente o retroactivo sin opción de reingreso en el mismo ciclo. 4.- Cuando el estudiante concluye el nivel básico: En este caso, sí el estudiante termina la primaria pero no se registra en el siguiente grado dentro del sistema público, su recursos serán cancelados. 5.- Fallecimiento del beneficiario La beca es intransferible, es decir, no puede cederse a hermanos u otros familiares y al estar vinculada directamente a la CURP del alumno, en caso de fallecimiento se cancelará automáticamente.

OTROS FACTORES QUE BLOQUEARON MI BECA RITA CETINA A diferencia de las exclusiones definitivas, fallas operativas impidieron que familias pudieran completar su inscrpción a tiempo; durante el periodo de registro se reportó la saturación del portal de la Beca Rita Cetina, sobre todo en los primeros días. Julio León, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, reconoció las fallas y recomendó intentar el trámite en horarios de menor afluencia. Cabe destacar que no sólo la plataforma de la Beca Rita Cetina tuvo problemas, Llave MX -sistema de autenticación obligatorio para ingresar al portal- también presentó fallas: presuntamente, la contraseña no se guardaba, los códigos de verificación que no llegaban y las sesiones dentro se cerraban durante el proceso de validación. Además, se sumaron errores al cargar documentos digitalizados ya que superaban el tamaño permitido, estaban escaneados con baja resolución o simplemente se corrompían durante la transmisión. También el registro de la Clave Única de Registro de Población (CURP) fue rechazado al momento de la captura del estudiante o del tutor, un solo carácter erróneo en los 18 dígitos generaba rechazo automático en la validación. El documento debe llevar la leyenda: “CURP certificada: Verificada por el Registro Civil”. También, puede influir errores en el nombre con acentos o caracteres especiales que el sistema no reconocía, fecha de nacimiento incorrecta, números de celular inactivos y comprobantes de domicilio con más de tres meses de antigüedad así como con dirección distinta a la registrada ante la autoridad educativa estatal.

ENTREGA DE TARJETAS DEL BANCO DEL BIENESTAR La entrega de tarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Rita Cetina 2026 está en marcha del 18 de mayo al 31 de julio en distintas escuelas públicas de México. La Coordinación de Becas explicó que el plástico no puede ser recogido por cualquier familiar. La persona que debe presentarse obligatoriamente es quien realizó el registro del estudiante durante el proceso de inscripción efectuado en marzo de 2026. La mamá, papá, tutora o tutor que registró al menor será quien deba acudir personalmente a la entrega de la tarjeta. La razón principal es que la cuenta bancaria donde se depositará el apoyo económico quedará vinculada al nombre de quien realizó el trámite originalmente.

DOCUMENTOS PARA RECOGER LA TARJETA DEL BANCO DE BIENESTAR Para recoger su tarjeta del Banco del Bienestar, las madres, padres o tutores que hicieron el registro de las alumnas y los alumnos deberán presentar la siguiente documentación cuando sean convocados oportunamente. Documentos de la madre, padre, tutora o tutor: - Identificación oficial en original y copia;

- Copia del acta de nacimiento;

- Copia de la CURP;

- Copia del comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses. Documentos de la o el alumno: - Copia del acta de nacimiento;

- Copia de la CURP.

MONTOS DE LA BECA RITA CETINA El apoyo económico para estudiantes de primaria consiste en un pago anual de dos mil 500 pesos, que será depositado directamente en la tarjeta del Bienestar; mientras que el monto para alumnos y alumnas de secundaria es de mil 900 pesos bimestrales más 700 pesos extra por menor adicional registrado. Ejemplos | Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica. Este apoyo está diseñado para cubrir gastos escolares antes del inicio del ciclo escolar.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; en marzo del mismo año se realizó el registro para estudiantes desde 1° a 6° grado para el apoyo anual escolar para útiles y uniformes de dos mil 500 pesos. Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica. DUDAS Y ACLARACIONES En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Publicidad